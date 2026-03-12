Ricky Martin en Estadio Fray Nano: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos

Ricky Martin llegará a México dentro de poco después de que fuera uno de los invitados de Bad Bunny en el show de medio tiempo en el Super Bowl. Tras esto, el puertorriqueño pisará de nuevo tierras mexicanas para dar dos conciertos.

Si eres fan de Ricky Martin y acudirás a alguno de los conciertos que dará en CDMX, aquí te contamos todos los detalles de sus próximos shows.

¿Cuándo y a qué hora se presentará Ricky Martin en CDMX?

El cantante regresará a México para dar dos conciertos ante miles de fans. Los shows serán el próximo 14 y 15 de marzo en el Estadio Fray Nano.

Se espera que los conciertos del puertorriqueño comience a las 9:00 PM

¿Cómo llegar al Estadio Fray Nano?

Una de las formas más sencillas de llegar al Estadio Fray Nano es utilizando el Metro de CDMX.

La estación más cercana es Mixiuhca de la Línea 9 (la línea café). Desde ahí, el trayecto caminando hacia el Estadio Fray Nano toma aproximadamente entre 10 y 15 minutos, dependiendo del acceso que utilices dentro de la Ciudad Deportiva.

Otra opción para llegar al Estadio Fray Nano es utilizar el Trolebús.

La Línea 2 del Trolebús, que conecta zonas como Chapultepec y Pantitlán, tiene paradas cercanas a la zona. Las estaciones más próximas al estadio son: Fernando Iglesias Calderón, Mixiuhca, Genaro García.

Probable setlist de Ricky Martin en CDMX

A continuación, te compartimos la lista de canciones que es probable que Ricky Martin interprete en sus conciertos de CDMX:

Pégate

María

Adrenalina

Love You for a Day

Bombón de azúcar

Vuelve

Shake Your Bon-Bon

Qué rico fuera

Lola, Lola

La bomba

She Bangs

Private Emotion

She's All I Ever Had

Nobody Wants to Be Lonely

Tu recuerdo

La mordidita

Por arriba, por abajo

Vente pa' ca

Livin' la Vida Loca

La copa de la vida

