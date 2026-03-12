Última Hora Impreso de hoy

Vive Latino 2026: horarios, artistas, mapa, cómo llegar y lo que debes saber del festival 

El festival llegará con una edición más este fin de semana y si tú irás, aquí te dejamos todo lo que debes saber del evento. 

Por: Paola Jiménez

thumb
El Vive Latino tendrá una edición más

El Vive Latino tendrá una edición más y como ya es costumbre, reunirá a lo mejor de la música en español, así como en inglés. Aunque en este evento se suelen presentar principalmente artistas de rock, el festival ha abierto sus puertas a otras propuestas.

Si irás al Vive Latino 2026, ya sea un día o lo dos, aquí te contamos todo lo que debes saber del festival.

thumb
Vive Latino 2026

¿Cuándo y dónde será el Vive Latino 2026?

Este festival se llevará acabo los próximos 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP, antes Foro Sol.

El festival abrirá sus puertas a las 13:00 horas, por lo que toma tus precauciones para que llegues temprano si quieres escuchar a los primeros artistas.

thumb
Vive Latino

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.

Esta estación te dejará a unos metros de la puerta 6 que es donde podrás ingresar al Estadio GNP.

thumb
Instagram

Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15. También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.

Objetos permitidos y no permitidos en el Vive Latino 2026

Dentro de los objetos permitidos se encuentran:

  • Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml
  • Bolsas de mano (máximo 30 cm x 30 cm)
  • Cangureras
  • Lentes del sol y sombreros
  • Tapones de oído
  • Tampones/ toallas sanitarias en empaque
  • Medicinas (debes llevar la receta)
  • Cámara nos profesionales o de grabación que midan menos de 12 cm

En los objetos no permitidos se encuentran:

  • Sustancias ilegales
  • Drogas
  • Mascotas
  • Rayos láser
  • Gotas para los ojos
  • Medicamentos de venta libre
  • Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras
  • Joyería con picos
  • Pelotas
  • Sombrillas grandes, sillas o cobijas
  • Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a 30 cm x 30 cm
  • Peluches
  • Cámara fotográfica profesionales
  • Aerosoles
  • Perfumes
thumb
Instagram

Cartel del Vive Latino 2026 por día

Checa los artistas que se presentarán por día en el Vive Latino 2026.

Sábado 14 de marzo

  • Airbag
  • Alcalá Norte
  • Chetes
  • Carlos Sadness
  • Cypress Hill
  • Cuco
  • Enanitos Verdes
  • El Gran Combo de Puerto Rico
  • Erin Memento
  • Enjambre
  • Juanes
  • Ke Personajes
  • John Fogerty
  • Ladrones
  • Lenny Kravitz
  • Los Látigos
  • Los Amigos Invisibles
  • Los Pream
  • Los Viejos
  • Love of Lesbian
  • Madreperla
  • Maldita Vecindad
  • Moenia
  • Margaritas Podridas
  • Mc Davo
  • Marco Mares
  • Nacho Vegas
  • Orqueska
  • Planta Industrial
  • Trueno
  • White Lies

Domingo 15 de marzo

  • Allison
  • Avatar
  • Banda Machos
  • Beta
  • Conociendo Rusia
  • Esteman & Daniela Spalla
  • Dubioza Kolektiv
  • Dread Mar I
  • Filtro
  • Fobia
  • Hello Seahorse!
  • Illya Kuryaki and The Valderramas
  • Hermanos Gutiérrez
  • Kevis & Maykky
  • Liran' Roll
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Malcriada
  • Meridian Brothers
  • Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2
  • Monobloc
  • Percance
  • Reyna Tropical
  • Rusowsky
  • Rigoberta Bandini
  • Rich Mafia (Alemán + GeraMx)
  • Santa Sabina
  • Steve Aoki
  • Tom Morello
  • The Smashing Pumpkins
  • The Mars Volta
  • Triciclo Circus Band

Horarios del Vive Latino 2026

Hace poco el festival dio a conocer los horarios en los que se presentarán los artistas y los escenarios en los que darán sus shows.

Aquí te lo dejamos los horarios para que los cheques con atención y no te pierdas los conciertos de tus artistas favoritos.

Mapa del Vive Latino 2026

A continuación, te dejamos el mapa del festival para que ubiques los escenarios en los que se presentará cada artista.

PJG

Temas:

