Vive Latino 2026: horarios, artistas, mapa, cómo llegar y lo que debes saber del festival 

El Vive Latino tendrá una edición más y como ya es costumbre, reunirá a lo mejor de la música en español, así como en inglés. Aunque en este evento se suelen presentar principalmente artistas de rock, el festival ha abierto sus puertas a otras propuestas.

Si irás al Vive Latino 2026, ya sea un día o lo dos, aquí te contamos todo lo que debes saber del festival.

Vive Latino 2026 Especial

¿Cuándo y dónde será el Vive Latino 2026?

Este festival se llevará acabo los próximos 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP, antes Foro Sol.

El festival abrirá sus puertas a las 13:00 horas, por lo que toma tus precauciones para que llegues temprano si quieres escuchar a los primeros artistas.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.

Esta estación te dejará a unos metros de la puerta 6 que es donde podrás ingresar al Estadio GNP.

Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15. También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.

Objetos permitidos y no permitidos en el Vive Latino 2026

Dentro de los objetos permitidos se encuentran:

Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml

Bolsas de mano (máximo 30 cm x 30 cm)

Cangureras

Lentes del sol y sombreros

Tapones de oído

Tampones/ toallas sanitarias en empaque

Medicinas (debes llevar la receta)

Cámara nos profesionales o de grabación que midan menos de 12 cm

En los objetos no permitidos se encuentran:

Sustancias ilegales

Drogas

Mascotas

Rayos láser

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Joyería con picos

Pelotas

Sombrillas grandes, sillas o cobijas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a 30 cm x 30 cm

Peluches

Cámara fotográfica profesionales

Aerosoles

Perfumes

Cartel del Vive Latino 2026 por día

Checa los artistas que se presentarán por día en el Vive Latino 2026.

Sábado 14 de marzo

Airbag

Alcalá Norte

Chetes

Carlos Sadness

Cypress Hill

Cuco

Enanitos Verdes

El Gran Combo de Puerto Rico

Erin Memento

Enjambre

Juanes

Ke Personajes

John Fogerty

Ladrones

Lenny Kravitz

Los Látigos

Los Amigos Invisibles

Los Pream

Los Viejos

Love of Lesbian

Madreperla

Maldita Vecindad

Moenia

Margaritas Podridas

Mc Davo

Marco Mares

Nacho Vegas

Orqueska

Planta Industrial

Trueno

White Lies

Domingo 15 de marzo

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Conociendo Rusia

Esteman & Daniela Spalla

Dubioza Kolektiv

Dread Mar I

Filtro

Fobia

Hello Seahorse!

Illya Kuryaki and The Valderramas

Hermanos Gutiérrez

Kevis & Maykky

Liran' Roll

Los Fabulosos Cadillacs

Malcriada

Meridian Brothers

Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2

Monobloc

Percance

Reyna Tropical

Rusowsky

Rigoberta Bandini

Rich Mafia (Alemán + GeraMx)

Santa Sabina

Steve Aoki

Tom Morello

The Smashing Pumpkins

The Mars Volta

Triciclo Circus Band

Horarios del Vive Latino 2026

Hace poco el festival dio a conocer los horarios en los que se presentarán los artistas y los escenarios en los que darán sus shows.

Aquí te lo dejamos los horarios para que los cheques con atención y no te pierdas los conciertos de tus artistas favoritos.

Mapa del Vive Latino 2026

A continuación, te dejamos el mapa del festival para que ubiques los escenarios en los que se presentará cada artista.

