Vive Latino 2026: horarios, artistas, mapa, cómo llegar y lo que debes saber del festival
El festival llegará con una edición más este fin de semana y si tú irás, aquí te dejamos todo lo que debes saber del evento.
El Vive Latino tendrá una edición más y como ya es costumbre, reunirá a lo mejor de la música en español, así como en inglés. Aunque en este evento se suelen presentar principalmente artistas de rock, el festival ha abierto sus puertas a otras propuestas.
Si irás al Vive Latino 2026, ya sea un día o lo dos, aquí te contamos todo lo que debes saber del festival.
¿Cuándo y dónde será el Vive Latino 2026?
Este festival se llevará acabo los próximos 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP, antes Foro Sol.
El festival abrirá sus puertas a las 13:00 horas, por lo que toma tus precauciones para que llegues temprano si quieres escuchar a los primeros artistas.
¿Cómo llegar al Estadio GNP?
Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.
Esta estación te dejará a unos metros de la puerta 6 que es donde podrás ingresar al Estadio GNP.
Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15. También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.
Objetos permitidos y no permitidos en el Vive Latino 2026
Dentro de los objetos permitidos se encuentran:
- Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml
- Bolsas de mano (máximo 30 cm x 30 cm)
- Cangureras
- Lentes del sol y sombreros
- Tapones de oído
- Tampones/ toallas sanitarias en empaque
- Medicinas (debes llevar la receta)
- Cámara nos profesionales o de grabación que midan menos de 12 cm
En los objetos no permitidos se encuentran:
- Sustancias ilegales
- Drogas
- Mascotas
- Rayos láser
- Gotas para los ojos
- Medicamentos de venta libre
- Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras
- Joyería con picos
- Pelotas
- Sombrillas grandes, sillas o cobijas
- Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a 30 cm x 30 cm
- Peluches
- Cámara fotográfica profesionales
- Aerosoles
- Perfumes
Cartel del Vive Latino 2026 por día
Checa los artistas que se presentarán por día en el Vive Latino 2026.
Sábado 14 de marzo
- Airbag
- Alcalá Norte
- Chetes
- Carlos Sadness
- Cypress Hill
- Cuco
- Enanitos Verdes
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Erin Memento
- Enjambre
- Juanes
- Ke Personajes
- John Fogerty
- Ladrones
- Lenny Kravitz
- Los Látigos
- Los Amigos Invisibles
- Los Pream
- Los Viejos
- Love of Lesbian
- Madreperla
- Maldita Vecindad
- Moenia
- Margaritas Podridas
- Mc Davo
- Marco Mares
- Nacho Vegas
- Orqueska
- Planta Industrial
- Trueno
- White Lies
Domingo 15 de marzo
- Allison
- Avatar
- Banda Machos
- Beta
- Conociendo Rusia
- Esteman & Daniela Spalla
- Dubioza Kolektiv
- Dread Mar I
- Filtro
- Fobia
- Hello Seahorse!
- Illya Kuryaki and The Valderramas
- Hermanos Gutiérrez
- Kevis & Maykky
- Liran' Roll
- Los Fabulosos Cadillacs
- Malcriada
- Meridian Brothers
- Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2
- Monobloc
- Percance
- Reyna Tropical
- Rusowsky
- Rigoberta Bandini
- Rich Mafia (Alemán + GeraMx)
- Santa Sabina
- Steve Aoki
- Tom Morello
- The Smashing Pumpkins
- The Mars Volta
- Triciclo Circus Band
Horarios del Vive Latino 2026
Hace poco el festival dio a conocer los horarios en los que se presentarán los artistas y los escenarios en los que darán sus shows.
Aquí te lo dejamos los horarios para que los cheques con atención y no te pierdas los conciertos de tus artistas favoritos.
Mapa del Vive Latino 2026
A continuación, te dejamos el mapa del festival para que ubiques los escenarios en los que se presentará cada artista.
PJG