Jack Osbourne sorprende con un emotivo tributo a Ozzy Osbourne

La familia Osbourne vuelve a vivir un momento profundamente significativo. Meses después de la muerte del legendario rockero Ozzy Osbourne, su hijo Jack Osbourne decidió rendirle un homenaje muy especial que ha conmovido a los seguidores de la familia alrededor del mundo.

¿Cómo fue el homenaje de Ozzy Osbourne?

El gesto llegó con una noticia llena de alegría: el nacimiento de su nueva hija junto a su esposa Aree Gearhart. La pareja anunció públicamente la llegada de la pequeña el pasado 11 de marzo a través de redes sociales, aunque la bebé nació unos días antes, el 5 de marzo. Pero lo que realmente sorprendió a los fans fue el nombre que eligieron para ella: Ozzy Matilda Osbourne, un tributo directo al icónico cantante que marcó la historia del rock.

La pequeña fue nombrada Ozzy Matilda como un tributo al icónico rockero Ozzy Osbourne, fallecido en 2025. IG jackosbourne

El anuncio estuvo acompañado de un tierno video en blanco y negro donde se observa a la recién nacida durmiendo sobre sábanas con estampado floral. Junto a ella aparece una tarjeta con los detalles de su nacimiento, donde se confirma que llegó al mundo con un peso aproximado de 3.2 kilos.

Un pequeño murciélago de peluche colocado detrás de la bebé añadió un guiño simbólico al legado de su abuelo, recordando uno de los episodios más famosos de la historia del rock.

¿Cuántos hijos tiene Jack Osbourne?

Con este nacimiento, la familia de Jack Osbourne continúa creciendo. La pequeña Ozzy Matilda es la segunda hija que el productor y personalidad televisiva tiene con Aree Gearhart, con quien ya comparte a Maple, de tres años. Además, Jack es padre de tres hijas mayores —Pearl, Andy y Minnie— fruto de su matrimonio anterior con Lisa Stelly.

Ozzy Matilda se convierte en la quinta hija de Jack Osbourne y la segunda con su actual esposa. IG jackosbourne

Más allá de la felicidad por la llegada de un nuevo miembro a la familia, el nacimiento también tiene un profundo significado emocional. Según explicó el propio Jack en entrevistas recientes, él y su esposa alcanzaron a compartir con Ozzy la noticia de que esperaban un bebé antes de su fallecimiento en julio de 2025, algo que considera un momento profundamente sanador.

Para la familia, este nuevo capítulo ha sido una forma de transformar el dolor de la pérdida en esperanza. Jack ha explicado que el embarazo y el nacimiento de su hija ayudaron a canalizar el duelo que vivían tras la partida de su padre, quien falleció a los 76 años después de enfrentar varios problemas de salud en los últimos años de su vida.

Jack Osbourne habla de la pérdida de Ozzy Osbourne

El impacto de la pérdida fue muy fuerte para el hijo del músico. En un video compartido meses atrás en su canal de YouTube, recordó el momento en que recibió la noticia del fallecimiento del cantante en su casa de Los Ángeles.

Sentí mucho dolor. Tristeza y un montón de pensamientos”, confesó entonces.

Jack confesó que alcanzaron a contarle a su padre sobre el embarazo antes de su fallecimiento. IG jackosbourne

Sin embargo, también aseguró que existía cierta paz al saber que su padre ya no estaba sufriendo después de años enfrentando complicaciones de salud, incluyendo su diagnóstico de Parkinson.

El legado del llamado 'Príncipe de las Tinieblas' sigue muy presente en la familia. De hecho, Jack, su madre Sharon Osbourne y su hermana Kelly Osbourne participaron recientemente en un emotivo homenaje durante la ceremonia de los Grammy Awards. Durante el tributo, artistas como Post Malone y miembros de Guns N' Roses interpretaron el clásico “War Pigs” de Black Sabbath, recordando la enorme influencia del músico en la historia del rock.

El tributo familiar también coincide con los homenajes públicos al legado de Ozzy en la música. IMDb

Hoy, con la llegada de Ozzy Matilda, la familia Osbourne suma un nuevo símbolo de continuidad. El nombre de la pequeña no solo honra la memoria del cantante, sino que también representa un puente entre generaciones y una manera de mantener vivo su legado.