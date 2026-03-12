Eugenio Derbez habla del polémico testamento de la mamá de Aislinn

La muerte de Gabriela Michel, una figura reconocida en el mundo del doblaje en México, continúa generando repercusiones meses después de su fallecimiento. De acuerdo con información revelada en el programa televisivo Sale el Sol, el proceso legal para la lectura de su testamento habría sufrido un inesperado contratiempo.

Según explicó la periodista Ana María Alvarado durante la emisión del matutino, las hijas de la actriz acudieron recientemente a una notaría en la Ciudad de México con el objetivo de iniciar formalmente el procedimiento de sucesión testamentaria.

Sin embargo, el trámite no pudo concretarse como estaba previsto. Durante la revisión de documentos, se detectaron presuntas inconsistencias en el acta de defunción de Gabriela Michel, lo que impidió avanzar con la lectura oficial del testamento.

Las inconsistencias que frenaron la diligencia

De acuerdo con la información difundida en televisión, las irregularidades estarían relacionadas con datos fundamentales incluidos en el acta de defunción. Entre ellos figuran aspectos clave como la fecha exacta del fallecimiento, el lugar donde ocurrió y la causa de la muerte.

Este tipo de documentos debe coincidir plenamente con los registros oficiales antes de que pueda ejecutarse cualquier proceso legal relacionado con la distribución de bienes. Cuando existen discrepancias, las autoridades notariales suelen suspender la diligencia hasta que la información sea aclarada o corregida.

En el caso de Gabriela Michel, inicialmente se reportó que la actriz de doblaje había fallecido en una casa de reposo cercana a su domicilio en el Estado de México. Sin embargo, versiones posteriores señalan que algunos datos del documento oficial no coincidirían completamente con esa versión, lo que habría encendido las alertas dentro del proceso legal.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente detalles específicos sobre las inconsistencias detectadas ni sobre cuándo podría retomarse el procedimiento para la lectura del testamento.

Eugenio Derbez responde a la polémica

En medio de la atención mediática que ha generado el caso, Eugenio Derbez fue cuestionado por reporteros sobre las versiones que apuntan a posibles irregularidades en el proceso testamentario de la madre de su hija Aislinn.

El actor prefirió ser prudente al respecto y dejó claro que no se considera la persona indicada para hablar del tema.

Sí, son cosas muy personales. La verdad es que no me corresponde a mí hablar de eso, expresó

Eugenio Derbez también aseguró que no estaba al tanto de los detalles del asunto y que incluso se estaba enterando de la situación a través de los reporteros.

Se los digo en serio, me estoy enterando ahorita por ustedes. No sé de qué me hablan. Aislinn no me ha comentado nada, así que supongo que no debe ser algo importante

Con estas declaraciones, el comediante dejó claro que prefiere mantenerse al margen de un tema que considera estrictamente familiar.

¿De qué murió Gabriela Michel?

Gabriela Michel falleció a finales de 2025 tras enfrentar complicaciones de salud. De acuerdo con reportes difundidos en su momento por familiares y medios de comunicación, la actriz de doblaje murió luego de sufrir problemas respiratorios que se agravaron en sus últimos días de vida.

Su muerte causó una profunda conmoción entre colegas y seguidores del doblaje en México, ya que Michel había participado en numerosos proyectos a lo largo de su carrera.

Además de su trayectoria artística, Gabriela Michel fue conocida por ser la madre de Aislinn Derbez, actriz que también ha desarrollado una sólida carrera en cine, televisión y plataformas de streaming.

