¡No solo en México! Morrissey cancela concierto en Valencia... por no poder dormir

Morrissey anunció que no podría presentarse la noche de este jueves en Valencia, España, debido a que no logró dormir tras su llegada a la ciudad. El cantante británico explicó que el ambiente festivo y el ruido constante le impidieron descansar, situación que terminó afectando su estado físico antes del concierto que formaba parte de su gira actual.

La información se dio a conocer a través de un comunicado publicado en la página oficial del artista. En el mensaje se detalla que el músico llegó a Valencia después de viajar por carretera desde Milán, Italia, pero las condiciones en la ciudad no le permitieron recuperarse del trayecto ni dormir durante la noche previa a su presentación.

Morrissey

El ruido de las celebraciones afectó el descanso de Morrissey

En estos días, Valencia se prepara para celebrar las Fallas, una de las festividades más representativas de la ciudad. Durante esta temporada se realizan diversas actividades culturales y espectáculos que llenan las calles de visitantes, música y pirotecnia.

Uno de los eventos más conocidos dentro de estas celebraciones son las mascletàs, detonaciones pirotécnicas de gran intensidad que se realizan diariamente y que forman parte del ambiente característico de estas fiestas tradicionales.

Morrissey

El comunicado difundido en la página oficial del cantante explica con detalle la situación que vivió tras su llegada a Valencia.

“Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico”.

El mensaje también aclara que el concierto no se cancela por decisión directa del artista, sino por las circunstancias que le impiden presentarse.

Morrissey

“El espectáculo no se cancela”, sino que “las circunstancias lo hacen imposible”.

Era su primera presentación en España dentro de esta gira

El concierto en Valencia tenía un significado especial dentro del recorrido actual del cantante. Esta presentación estaba programada como la primera fecha de su gira en España, con la que promueve su nuevo disco titulado “Make-up is a lie”.

Además, el evento había generado gran expectativa entre los seguidores del músico. Las aproximadamente mil 500 entradas disponibles para el auditorio donde se realizaría el concierto se agotaron en pocos minutos desde que salieron a la venta hace varios meses.

Instagram

Para muchos fans, el espectáculo también representaba una oportunidad poco común, ya que sería la primera vez que el exvocalista de The Smiths ofrecería un concierto en Valencia a lo largo de sus 40 años de trayectoria musical.

La gira europea continúa en otras ciudades españolas

Aunque la presentación en Valencia no se realizará, la gira europea de Morrissey sigue en marcha. En las próximas fechas, el cantante tiene previsto ofrecer conciertos en otras ciudades españolas, entre ellas Zaragoza y Sevilla.

Instagram

Hasta ahora, el artista ha recorrido varios países de Europa durante esta gira. En el último mes ha ofrecido conciertos en Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suiza e Italia. Su presentación más reciente fue precisamente el pasado lunes en la ciudad de Milán.

La suspensión del concierto en Valencia sería la primera cancelación dentro de esta serie de presentaciones en Europa.

Morrissey

Morrissey también ha cancelado conciertos en México

Hay que recordar que el británico también ha quedado mal con sus fans mexicanos. En dos ocasiones, la última en 2025, Morrissey decidió anunciar la cancelación de sus shows a pocos días de su realización.

Estos hechos han hecho que el cantante haya sido criticado fuertemente en redes sociales.

PJG