Vans Warped Tour México 2026: nostalgia dosmilera con más de 80 bandas

El festival que durante años fue la meca del punk, el emo y el pop-punk está de regreso. El Vans Warped Tour llega a México en 2026 con un cartel que reúne a más de 80 bandas y que promete revivir la energía de los dosmiles, cuando flequillos planchados, delineador negro y camisetas de bandas dominaban la escena alternativa.

El festival que marcó a una generación

Desde su creación en 1995, el Vans Warped Tour se convirtió en una plataforma clave para el punk rock, el ska y el pop-punk en Estados Unidos y posteriormente en otros países.

Para muchos, el festival no sólo significaba música, sino también un punto de encuentro cultural: patinetas, merch independiente, activismo social y una comunidad que encontró en el emo y el punk un lenguaje propio.

Las bandas que tocarán en México

La edición que llegará a México en 2026 apuesta justamente por esa nostalgia. En el cartel conviven bandas que dominaron la escena hace dos décadas con proyectos más recientes que crecieron influenciados por esa misma estética sonora.

El lineup incluye proyectos de la escena nacional que han mantenido vivo el espíritu alternativo en el país, además de otras agrupaciones emergentes que representan nuevas generaciones dentro del punk y el rock alternativo mexicano:

BLNKO

Delux

División Minúscula

Elli Noise

Here comes the Kraken

Insite

Los Blenders

Pedro y el Lobo

Say Ocean

Segundos Auxilios

Sgt. Papers

Tungas

San Venus

En cuanto a las bandas extranjeras, destacan varias que dominaron playlists, foros y perfiles de MySpace en la primera década de los 2000, así como actos de peso dentro del punk, hardcore, post-hardcore y metalcore que refuerzan el espíritu original del festival: una celebración de la escena alternativa sin divisiones entre subgéneros.

De acuerdo con los organizadores, serán más de 70 agrupaciones internacionales las que se presentarán en México, entre ellas:

Papa Roach

Jimmy Eat World

Simple Plan

Yellowcard

Atreyu

New Found Glory

The All-American Rejects

Rise Against

Alexisonfire

Underoath

Escape the Fate

Saosin

Pennywise

Dropkick Murphys

Hawthorne Heights

Mayday Parade

Es importante mencionar que, con corte al 12 de marzo, el cartel está revelado casi por completo, pues ya solo falta conocer a cuatro bandas.

¿Cuándo es y cuánto cuestan los boletos?

El regreso del festival ocurre en un momento en el que la estética y el sonido emo viven un nuevo auge en redes sociales y plataformas de streaming. Lo que hace 15 o 20 años era considerado una subcultura adolescente hoy es un fenómeno nostálgico que convoca a públicos de distintas edades.

El Vans Warped Tour a México no sólo representa la llegada de un festival histórico que en su momento se canceló, sino también la confirmación de que aquella generación que creció entre guitarras distorsionadas, letras melancólicas y tenis Vans sigue dispuesta a cantar esos himnos a todo pulmón.

La edición mexicana del festival se realizará el 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México.

Los boletos se venden por fases en Ticketmaster y con abono únicamente para los dos días del festival. El acceso general tiene precios que van de 2,455 a 3,571 pesos, dependiendo de la etapa de venta, mientras que la zona Plus oscila entre 4,419 y 5,783 pesos.

Es importante recordar que tal como ocurre en la mayoría de los eventos masivos, los costos aumentan conforme se agotan las primeras fases y a los montos publicados se suman los cargos por servicio de la boletera.