Lady Gaga y Ricky Martin, los invitados en el medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny

El medio tiempo del Super Bowl 2026 estuvo encabezado por Bad Bunny, quien presentó un espectáculo que combinó música urbana, narrativa visual caribeña e invitados internacionales, consolidando uno de los halftime shows con mayor presencia latina en la historia reciente del evento.

Durante aproximadamente 13 minutos, el artista puertorriqueño desplegó un montaje de gran escala en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde integró elementos culturales de su isla natal, referencias a su discografía y una secuencia de colaboraciones que amplificaron el alcance global de la presentación.

¿Quiénes fueron los invitados de Bad Bunny al medio tiempo del Super Bowl?

Una parte del show se trasladó a La Casita, una estructura escenográfica que simulaba una vivienda caribeña dentro del montaje. Desde lo alto de esta construcción interpretó “Yo Perreo Sola”, momento en el que aperecieron varios cameos.

Figuras como Pedro Pascal, Karol G, Cardi B, Young Miko, Jessica Alba fueron vistas dentro de la casa, recreando el ambiente festivo que el artista ha llevado previamente a sus residencias musicales en Puerto Rico.

Famosos en La Casita de Bad Bunny en el Super Bowl Especial

Lady Gaga, la primera invitada

Canciones después, apareció la primera invitada internacional: Lady Gaga, quien interpretó junto a Bad Bunny una versión especial de Die With a Smile.

La colaboración amplió la dimensión pop del espectáculo y marcó uno de los momentos más comentados de la noche, además de representar el regreso de Gaga al escenario del Super Bowl tras haber encabezado su propio medio tiempo años atrás.

Después del dueto, el show transitó hacia un momento más melódico con Baile Inolvidable, interpretado parcialmente junto a la cantante. Antes de despedirla, el artista lanzó un mensaje al público: Amen sin miedo

Bad Bunny y Lady Gaga comparten escenario durante el medio tiempo del Super Bowl LX. Reuters

Ricky Martin y el guiño generacional

La tercera parte del espectáculo incorporó una escenografía inspirada en la estética del álbum Debí Tirar Más Fotos. Sobre el escenario apareció un personaje con sombrero sentado en las icónicas sillas del proyecto.

A esta escena se sumó como invitado Ricky Martin, quien participó junto a Bad Bunny dentro del tramo final del show, cantando Lo que le pasó a Hawaii.

Su presencia funcionó como un puente entre el auge del pop latino de los 90 y la actualidad del movimiento urbano.