El fuerte mensaje de Ricky Martin a Bad Bunny que define su espectáculo del Super Bowl

El orgullo boricua volvió a sentirse con fuerza esta semana gracias a un mensaje que trascendió la música y se convirtió en una declaración cultural. Ricky Martin, una de las figuras más influyentes del pop latino a nivel global, dedicó una emotiva carta abierta a Bad Bunny tras su histórico triunfo en los Premios Grammy 2026, un gesto que hoy cobra aún más relevancia mientras Benito se prepara para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

¿Qué le escribió Ricky Martin a Bad Bunny?

La carta, titulada “Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, fue publicada en el periódico puertorriqueño El Nuevo Día y rápidamente se viralizó luego de que Ricky compartiera fragmentos en sus redes sociales. En ella, el intérprete de Livin’ la Vida Loca celebró no solo el éxito musical de Bad Bunny, sino el impacto simbólico de su victoria: convertirse en el primer artista en ganar el Grammy a Álbum del Año con una producción completamente en español.

Bad Bunny hizo historia el pasado 1 de febrero al llevarse tres gramófonos gracias a su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, imponiéndose también en las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación Musical Global por EoO. Un logro que, para Ricky Martin, representa mucho más que un reconocimiento artístico.

Verte ganar tres premios Grammy, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo”, escribió Martin. “No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”.

Bad Bunny hizo historia al ganar Álbum del Año con un disco completamente en español. Reuters

Ricky Martin elogia a Bad Bunny

En su mensaje, Ricky destacó la importancia de que Benito haya alcanzado la cima sin negociar su identidad. Destacó que no suavizó su español, no ocultó sus raíces ni modificó el color de su voz para encajar en la industria anglosajona.

Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico”, afirmó, calificando el triunfo como una “victoria cultural y humana”.

El mensaje resalta la importancia de triunfar sin renunciar a la identidad ni a las raíces. Reuters

Uno de los pasajes más potentes de la carta hace referencia al discurso de Bad Bunny durante la ceremonia, cuando defendió a la comunidad inmigrante y lanzó un contundente mensaje contra las políticas de persecución y separación. Ricky confesó que ese momento le provocó “un nudo en la garganta”, al reconocer en sus palabras una realidad que millones de latinos viven diariamente entre fronteras, idiomas y sueños postergados.

¿Desde cuándo se conocen Ricky Martin y Bad Bunny?

Este respaldo público no es casual ni reciente. Ricky Martin ha sido uno de los artistas que más abiertamente ha celebrado la carrera de Bad Bunny. En 2023, fue el encargado de entregarle el premio Vanguardia en los GLAAD Media Awards, reconociéndolo como un aliado clave de la comunidad LGBTQ+.

Ambos artistas comparten una historia de colaboración y activismo social. Grosby

Además, ambos han compartido escenario, colaborado musicalmente y participado activamente en las protestas que sacudieron Puerto Rico en 2019 para exigir la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Hoy, el mensaje de Ricky adquiere una nueva dimensión porque Bad Bunny está a punto de marcar otro hito: convertirse en el primer artista que canta primordialmente en español en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Un escenario visto por millones de personas en todo el mundo y que históricamente ha estado reservado para figuras del pop anglo.

Este logro es para una generación a la que le enseñaste que la identidad no se negocia”, concluyó Ricky Martin.

Ricky elogió el discurso de Bad Bunny en defensa de la comunidad inmigrante. Reuters

Y así, de boricua a boricua, el mensaje queda claro: cuando uno de los nuestros llega tan lejos, no sube solo. Lleva consigo la historia, la voz y la bandera de todo un pueblo.

