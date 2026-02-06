Laura Pausini sorprende con homenaje a Giorgio Armani en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | VIDEO

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 comenzó puntualmente a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio San Siro de Milán, con una puesta en escena pensada para comunicar el mensaje de armonía. Ese fue el concepto de toda la ceremonia.

Cuando Laura Pausini apareció en el centro del estadio para interpretar “La Canción de los Italianos”, quedó claro que no se trataba de una ejecución protocolaria más. Su voz, reconocida en todo el mundo, convirtió el himno en una experiencia profundamente simbólica.

Laura Pausini canta el himno en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La interpretación de Laura Pausini causó sensación. No buscó imponerse ni levantar la voz, sino invitar a sentir. El resultado fue un himno que conectó generaciones y regiones, reforzado por una escena cuidadosamente diseñada con un coro cantando en directo desde las montañas nevadas, envuelto en capas blancas con la bandera italiana, creadas por Massimo Cantini Parrini.

Ese instante selló el vínculo simbólico entre Milán y Cortina d’Ampezzo, las dos sedes de estos Juegos, y le devolvió al himno su dimensión más íntima y, al mismo tiempo, universal.

El homenaje de Laura Pausini a Giorgio Armani

Nada en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, y mucho menos el vestuario. Laura Pausini lució un vestido Giorgio Armani Privé, una elección cargada de emoción. El gesto llegó como un homenaje directo al diseñador, considerado una figura clave en la proyección internacional de Italia y fallecido en septiembre pasado.

Antes de la interpretación del himno, la ceremonia incluyó un desfile de diseños de Giorgio Armani, que culminó con Vittoria Ceretti recorriendo la pasarela con la bandera italiana en las manos.

Laura Pausini recuerda su vínculo con Armani

La propia cantante compartió el significado personal de este homenaje. Recordó que conoció a Giorgio Armani cuando tenía apenas 18 años, y que fue él quien le dio uno de los consejos más importantes de su carrera al centrarse en su rostro y en su esencia.

Un consejo no solo de un gran diseñador, sino de alguien que prioriza al ser humano y sus características únicas, explicó Pausini.

Los artistas que estarán en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La ceremonia reunió a un elenco artístico de alcance global que reforzó el mensaje de diversidad y diálogo cultural. Además de Laura Pausini, participaron:

Mariah Carey , con una interpretación especial del tema central “Armonía” .

, con una interpretación especial del tema central . Andrea Bocelli , quien regresó a un escenario olímpico con una actuación cargada de simbolismo.

, quien regresó a un escenario olímpico con una actuación cargada de simbolismo. Lang Lang , pianista chino reconocido internacionalmente.

, pianista chino reconocido internacionalmente. Cecilia Bartoli , mezzosoprano italiana.

, mezzosoprano italiana. Ghali, rapero milanés que representó la Italia multicultural contemporánea.

México presente en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Para la audiencia mexicana, la inauguración tuvo un significado especial. Donovan Carrillo y Sarah Schleper encabezaron la delegación nacional como abanderados, representando a México en el tradicional Desfile de las Naciones. Su presencia fue uno de los momentos más celebrados por el público que siguió la transmisión en televisión abierta y plataformas digitales.

