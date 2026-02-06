Bad Bunny promete una 'enorme fiesta' en el Super Bowl y reivindica la cultura latina

Bad Bunny aseguró ayer que su histórico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL será una “enorme fiesta” y no hará falta entender español para disfrutarla.

El cantante, uno de los artistas más populares del mundo, protagonizará este domingo el primer show del Super Bowl principalmente en español, en una elección que desató la furia de sectores conservadores en Estados Unidos.

El propio Bad Bunny aprovechó su triunfo del domingo en el Grammy para condenar la actual ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, que se ausentará esta vez de la final de la NFL en la que los Seattle Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots.

El puertorriqueño de 31 años, cuyo álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS ganó el premio al Álbum del Año en el Grammy (primer trabajo totalmente en español en ganarlo), busca transmitir un sentido de pertenencia a personas de todo el mundo con su actuación. El show de medio tiempo del año pasado, a cargo de Kendrick Lamar, estableció un récord al atraer a más de 130 millones de espectadores.

Ayer, en una conferencia de prensa en San Francisco no se pronunció sobre asuntos políticos y, en su lugar, prometió “una enorme fiesta” en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura, pero no quiero revelar nada”, afirmó durante la charla en el centro de convenciones Moscone. “Sólo quiero que la gente se divierta. Va a ser una enorme fiesta. Va a ser lo que la gente siempre puede esperar de mí”.

Va a ser fácil. La gente sólo tiene que preocuparse por bailar... ni siquiera tienen que aprender español”, bromeó en una intervención en la que se expresó en inglés, con unas pocas palabras salpicadas en español.

Vistiendo traje, abrigo y gorro gris con orejas, aseguró que no tenía en mente ser elegido para el codiciado espectáculo al ver el éxito de su más reciente disco.

Ese disco me enseñó mucho y creo que es el proyecto más especial en el que he estado. Me trajo hasta aquí... sólo estaba buscando conectar con mis raíces, con mi gente, más que nunca, conectar conmigo, con mi historia, con mi cultura y lo hice de una manera honesta”.

“MUCHOS INVITADOS”

Bad Bunny ya conoce en primera persona el espectáculo después de que actuara como invitado en el show de Shakira y Jennifer Lopez en 2020.

Aun así Benito Antonio Martínez Ocasio, su verdadero nombre, insistió en que ni siquiera entonces imaginó ser el intérprete principal y unir su nombre a otras superestrellas como Rihanna, Lady Gaga, Madonna o Prince.

En realidad no es que me dijera: ‘Quiero volver aquí por mí mismo”. “Por supuesto, entre la gente, mi equipo, ellos decían: ‘Volveremos, volveremos’. Pero yo no buscaba esto”, aseguró. “Puede que suene muy desagradable, tratando de aparentar ser el más humilde o ingenuo, pero juro por Dios que no lo estaba buscando”.

Estoy emocionado con esta actuación y al mismo tiempo me siento más emocionado por la gente que por mí, por mi familia, amigos, gente que conozco y que siempre creyó en mí y están contentos por este momento, es lo que hace este show para mí especial”, afirmó.

Intento disfrutar el momento y trato de no ponerme presión”, señaló. “Quiero pensar que son sólo 13 minutos haciendo algo que adoro, que me gusta y sólo eso. Intento disfrutarlo y sé que me voy a divertir”.

Afrontó con humor la inevitable pregunta sobre los posibles artistas invitados que lo acompañarán.

Tengo muchos invitados, van a ser mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina alrededor del mundo que me apoya y todo el país”, dijo con una sonrisa. “Saben que es algo que no voy a decir, no sé por qué lo preguntan”.

Enfatizó la unidad y la celebración como sus principales objetivos para la presentación de 13 minutos y fue sincero sobre cómo su álbum, profundamente personal, superó sus expectativas.

Incluso bromeó con un reportero quien quería saber cómo se mantiene saludable para presentaciones tan exigentes.

Comiendo hamburguesas increíbles y pensando en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl a las 4 a.m.”.

Añadió que ha estado entrenando y comiendo sano, aunque ha tenido que hacer sacrificios. “Ni siquiera juego mucho al dominó y eso me está matando, hermano”.

SIEMPRE POLÉMICO

Al inicio de su carrera, Bad Bunny fue señalado por canciones que cosificaban a la mujer y hasta por su forma de cantar.

Reacciones masivas generadas en todos los estratos sociales, como lo contó hace cuatro años a Excélsior Jonathan Juárez, entonces candidato a doctor en filosofía con estudios en psicología por la UNAM.

Todo objeto icónico son proyecciones de nosotros mismos, es capitalizar qué nos gustaría ser, qué nos gustaría tener... Bad Bunny consolida su movimiento haciendo crítica, hace activismo, aunque las letras sigan teniendo una carga lasciva, pero es un personaje que hace sinergia que, por un lado, sale de dificultades sociales haciendo apología de la inclusión, hasta las sinergias con la juventud... sí le recuerda a su target: ‘no tengas miedo a ser quién eres’”, añadió Juárez.

Eduardo Mateo, comunicólogo y maestrante en pedagogía por la UNAM, aseguró también a Excélsior en ese momento que “si bien algunas de sus canciones sexualizan el cuerpo de la mujer y reafirman las actitudes machistas, también podemos verlo desde la normalización de la libre sexualidad de la mujer, y cómo puede verse el cuerpo de la mujer de forma sexual sin la intención de vulnerarlo o violentarlo; quizás causan polémica las imágenes en los videos de mujeres que pudieran verse cosificadas, pero si lo vemos desde otro punto de vista, es tan normal ver el torso desnudo de un hombre y sexualizar a la mujer es inmediato; creo que Bad Bunny intenta normalizar la libre sexualidad de la mujer; incluso se ha satanizado al género por la sexualización, pero eso no implica que otros géneros no lo hagan de formas más sutiles”.

-Con información de AFP y Reuters

BAD BUNNY EN YOUTUBE

Su canal acumula más de 51 millones de suscriptores.

Más de 44 mil millones de visualizaciones totales a nivel global.

Su video más popular es DÁKITI - BAD BUNNY x Jhayco, con 1,692 millones de views.

Top 5 de videos más reproducidos en el mundo en el último año:

BAILE INoLVIDABLE (más 562*)

DtMF (más de 552*)

EoO (más de 296*)

No me conoce, Jhayco, J Balvin & Bad Bunny (más de 268*)

Diles, Bad Bunny, Ozuna, Farruko, Arcangel, Ñengo Flow (más de 260*)

Las ciudades que más lo escuchan en el mundo en el último año:

Lima, Perú (423*)

CDMX, México (376*)

Santiago, Chile (321*)

Bogotá, Colombia (226*)

Buenos Aires, Argentina (223*)

*Millones de views

EN GOOGLE

Luego de alcanzar la cima en diciembre por sus shows en México y bajar durante enero, a partir de febrero su nombre en el buscador se incrementó.

En el último mes Ciudad de México, Quintana Roo y Yucatán fueron las entidades que más lo buscaron. Los países: Puerto Rico, Perú y Chile.

En la web:

De acuerdo Taboola, en los últimos 45 días, Super Bowl registra 157 mil de volumen de conversación digital, con un crecimiento de +2,446%.

Bad Bunny y el show de medio tiempo se posicionan como algunos de los momentos más esperados. En paralelo, Kendall Jenner (ex de BB) ha capturado una atención notable con más de 20 mil páginas vistas.

Según Taboola, el puertorriqueño alcanza un volumen de 566 mil páginas vistas.

ITATÍ ANOTA UN TOUCHDOWN

¡Todos quieren hablar español! Y no es para menos cuando el Super Bowl LX está a solo dos días y ha sido uno de los más polémicos por tener en el espectáculo de medio tiempo a Bad Bunny.

Pero lo que algunos han visto como casi una falta de respeto a la tradición estadunidense, otros como e.l.f. Cosmetics han visto una oportunidad enorme para acercarse a la comunidad latina.

Y qué mejor forma de hacerlo que colocando en la pantalla a Melissa McCarthy junto a la reina de las malvadas de las telenovelas mexicanas: Itatí Cantoral.

Ayer, la compañía, la estadunidense y Cantoral subieron a sus redes Melisa, un juicy drama que deserves juicy lips, y por supuesto el internet enloqueció.

En una historia contada a manera de telenovela latina, McCarty, quien va escuchando la radio en la que dicen que será el “show de reguetón más grande”, ella atina a decir que no habla español, sufre un accidente de tránsito y termina en el hospital a días del Super Bowl.

Ahí, el doctor Tito —interpretado por Nicholas Gonzalez— es el encargado de rehabilitar a Melisa no sólo en lo físico, sino que con el Glow Reliever Lip Oil, de e.l.f., intentará que McCarthy logre hablar en español antes del partido, por lo que cada vez que quiere que aprenda una palabra, le coloca el labial.

Pero el doctor no contaba con que la enfermera, a quien la mexicana da vida, lo descubriera en un momento romántico con su paciente. Itatí no necesita decir una sola palabra para transmitir a quién está interpretando: su personaje en María la del Barrio.

Mismo peinado, mismo maquillaje, mismas expresiones. No es Soraya Montenegro, sino Zoraida Monteblanco. Mientras Melisa y el Dr. Tito se confiesan su amor y arman la fiesta en la estación de enfermeras con el resto del personal del hospital, Zoraida los mira de la misma forma en la que Soraya vio a Nandito besar a Alicia, sí, la maldita lisiada, y comienza a aventar los expedientes que se encuentran en el lugar mientras grita “He´s mine”.

Nos vemos en el Super Bowl!! Gracias e.l.f.”, escribió Itatí en el video que subió a Instagram donde aparece con McCarthy y Gonzalez en el set mientras se escucha Debí tomar más fotos.

Pero ahí no acaba la cosa, porque la historia continuará este domingo cuando se transmita, durante el tercer cuarto, el final de esta historia en la que todo puede pasar.

