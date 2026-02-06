¿Quién es la mamá de Bad Bunny? Conoce a Lysaurie Ocasio y la familia del cantante

En las últimas semanas, el nombre de Bad Bunny ha estado en boca de todos. Pero más allá de verlo solo como el ganador de varios premios Grammy o como la próxima estrella del medio tiempo del Super Bowl, hay una pregunta muy humana que muchos se hacen: ¿quién es la mamá de Bad Bunny?

Y es que puede gustarte o no su música, pero si eres latino, seguramente te interesan los logros de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. Este cantautor puertorriqueño está a punto de presentarse en el Super Bowl, un evento que no solo es clave para el mundo del deporte, sino que también marca el estatus de un artista y lo consolida como una figura global.

Durante la conferencia de prensa previa al show, el momento se volvió especialmente emotivo cuando le preguntaron: Cuando piensas en la persona que eras antes de que el mundo conociera tu nombre, ¿quién te viene a la mente que siempre te apoyó y cómo impactó tu vida?

El puertorriqueño respondió:

“Diría que mi madre, porque dijiste que fue antes de que me convirtiera en esto, y la primera persona que me viene a la mente es mi madre porque creyó en mí, y no me refiero a mi carrera musical, sino a todo. Creyó en mí como persona, en mis decisiones, en mis opiniones, en mis gustos, en mis elecciones, y creía que podía ser una buena persona, un tipo inteligente, con talento. No porque creyera que sería un gran artista, sino porque creía que soy una gran persona. Y se sienten mejor incluso con cualquier cosa”.

Mamá de Bad Bunny: Quién es y cómo influyó en la carrera de Benito Martínez

No es la primera vez que Bad Bunny habla públicamente del papel tan importante que ha tenido su mamá en su vida.

En una entrevista en agosto pasado para el programa Today Show con Willie Geist, compartió que suele hablar con ella sobre disfrutar el presente sin olvidar de dónde vienen los sueños.

“A veces hablo de ello, sobre todo con mi madre. Creo que eso es lo bonito. Disfrutar de lo que hago ahora. Pero nunca olvidar dónde empezó ese sueño, ¿sabes? Y seguir soñando. Nunca parar. Suena a cliché, pero de eso se trata la vida: tener sueños, incluso cuando no puedas lograrlos, al menos intentarlo, y ya sabes, poner tu energía en lo que realmente quieres y dar lo mejor de ti. De eso se trata la vida para mí”.

¿Quién es la mamá de Bad Bunny?

Detrás del fenómeno global que hoy llena estadios y encabeza festivales, hay una historia mucho más sencilla: la de un niño criado en una familia trabajadora del campo puertorriqueño, con una mamá que creyó en él desde antes de que existieran los reflectores.

De acuerdo con información de People, la mamá de Bad Bunny se llama Lysaurie Ocasio y durante años trabajó como maestra de inglés. Fue ella quien llevó la rutina familiar entre tareas, iglesia y escuela, mientras Benito crecía rodeado de música, valores católicos y una vida cotidiana marcada por el esfuerzo.

Bad Bunny ha contado que su infancia transcurrió entre conversaciones comunes, las cuentas por pagar, los vecinos, las enfermedades, y una fuerte presencia religiosa. Su mamá era activa en la iglesia y lo animó a participar desde pequeño, algo que terminó siendo clave en su camino artístico: fue ahí donde empezó a cantar en el coro infantil.

“Siempre me ha gustado cantar, así que la gente de la iglesia me invitó a formar parte del coro”, contó en una entrevista a The Fader. Aunque dejó el coro a los 13 años por sentirse “demasiado grande”, esa experiencia confirmó su amor por la música.

El vínculo entre ambos sigue siendo profundo. Lysaurie es una de sus oyentes más fieles. Además de impulsarlo desde niño, Lysaurie influyó directamente en su estilo musical. Mientras ella escuchaba baladas y pop, su papá ponía salsa y merengue. Esa mezcla, sumada al trap latino que Benito descubría por su cuenta, terminó convirtiéndose en la base del sonido que hoy lo define, contó a la revista GQ en mayo de 2020.

¿Quién es el papá de Bad Bunny?

El papá de Bad Bunny se llama Tito Martínez y durante muchos años trabajó como camionero. Mientras Lysaurie se encargaba de la escuela y la rutina en casa, él pasaba largas jornadas manejando para sacar adelante a su familia, un esfuerzo que Benito ha reconocido en varias entrevistas al hablar de su infancia en Puerto Rico.

Según contó el propio cantante a la revista People, creció en un hogar de clase media-baja donde ambos padres trabajaban constantemente y donde la vida giraba alrededor de lo cotidiano: pagar servicios, cuidar a los vecinos y enfrentar las dificultades normales de cualquier familia.

Pero Tito no solo aportó estabilidad económica: también fue una pieza clave en la formación musical de su hijo. Su gusto por la salsa y el merengue marcó profundamente a Benito, quien recuerda que desde pequeño escuchaba todo tipo de música en casa.

Junto con Lysaurie, Tito también es padre de Bernie y Bysael, los hermanos menores del cantante, quienes han acompañado a Benito en distintos momentos de su carrera. Para el artista, llevar a su familia cerca es parte esencial de su equilibrio emocional.

Más allá de premios, giras mundiales y escenarios gigantes, la historia de Bad Bunny sigue teniendo el mismo centro: su familia. Lysaurie Ocasio y Tito Martínez no solo creyeron en Benito Antonio Martínez Ocasio desde mucho antes de que el mundo supiera su nombre, también le enseñaron valores, disciplina y amor por la música.