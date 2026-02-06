José Manuel Figueroa habla sobre presuntas acusaciones de abuso sexual hacia hijo de Maribel Guardia

El conflicto mediático entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, continúa sumando capítulos que mantienen la atención del público y de los medios de espectáculos. Lo que comenzó con señalamientos hacia Marco Chacón, esposo de la actriz costarricense, por supuestamente haber suministrado una sustancia a Julián antes de su fallecimiento, tomó un giro más delicado con la filtración de un audio que desató una fuerte controversia en redes sociales.

En dicha grabación se escucharía a Imelda Tuñón realizar presuntas acusaciones de abuso sexual contra José Manuel Figueroa, hermano del cantante fallecido.

El audio filtrado sobre supuesto abuso hacia Julián Figueroa

La difusión del material provocó una ola de reacciones inmediatas. Usuarios en redes sociales comenzaron a revivir antiguas especulaciones sobre la relación familiar entre los hermanos Figueroa, mientras otros cuestionaron la autenticidad del audio y el contexto en el que fue presentado.

El debate no tardó en trasladarse a programas de espectáculos, donde se puso sobre la mesa un tema cada vez más frecuente en la conversación pública: la posibilidad de que audios o videos sean manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

José Manuel Figueroa rompe el silencio

Ante el escándalo, distintos medios buscaron la postura de José Manuel Figueroa, quien optó por una respuesta breve pero contundente. El intérprete de regional mexicano dejó claro que no está dispuesto a entrar en una dinámica mediática que, desde su perspectiva, no le aporta nada a su carrera ni a su vida personal.

Muchas gracias por el interés, pero la verdad estar aclarando chismes en tu programa no creo que me beneficie ni a vender boletos ni a vender discos. No me interesa hablar del tema. Si es necesario, a lo mejor procedo legalmente.

Hasta el momento, Maribel Guardia y Marco Chacón no se han pronunciado públicamente sobre esta nueva controversia.

José Manuel Figueroa Instagram

Imelda Tuñón asegura que el audio podría ser inteligencia artificial

Tras la difusión del material, Imelda Tuñón aseguró que desconoce la existencia del audio y que este podría tratarse de un contenido generado mediante inteligencia artificial. La declaración sorprendió, ya que Gustavo Adolfo Infante confirmó en el programa Sale el Sol que fue la propia Imelda quien le envió el archivo, aunque posteriormente pidió que se retirara por recomendación de sus abogados.

La situación cobró mayor relevancia cuando la periodista Ana María Alvarado presentó un video con la reacción de Tuñón ante la filtración. En él, la cantante negó que la acusación fuera real y subrayó que se trata de un tema extremadamente delicado.

Instagram

Las inconsistencias en declaraciones de Imelda Tuñon

Tanto Gustavo Adolfo Infante como Ana María Alvarado señalaron incongruencias en la postura de Imelda Tuñón. Infante fue directo al afirmar que puede comprobar que el audio sí le fue enviado por ella, y pidió públicamente que se detuviera la difusión de versiones contradictorias.

A mí ella me lo mandó. Yo sí le pediría a Imelda que ya basta de decir cosas que no son. Chacón ha mentido, ella ha mentido y han contado las cosas a su manera

Por su parte, Alvarado compartió que habló directamente con José Manuel Figueroa, quien se dijo tranquilo y sorprendido por la situación.

Estoy con mi chava, no sé de qué me hablan. Todo el día he estado recibiendo llamadas, pero mi conciencia está tranquila porque son puras mentiras y el tema ya está con mis abogados, relató la periodista citando al cantante.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de tratar con extrema responsabilidad las acusaciones de abuso sexual, así como los riesgos de difundir audios o videos sin una verificación clara de su origen. En un contexto donde la inteligencia artificial comienza a jugar un papel cada vez más complejo, la línea entre lo real y lo manipulado se vuelve más difusa.

Por ahora, el caso permanece en el terreno de las presuntas acusaciones, sin que exista una denuncia formal conocida ni un posicionamiento oficial de todas las partes involucradas. Mientras tanto, la atención mediática continúa y el llamado a la prudencia se vuelve más relevante que nunca.

AAAT*