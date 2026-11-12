Ricardo Arjona sorprende cantando en calles de Oaxaca horas antes de que pospusieran su concierto

Ricardo Arjona regaló a sus seguidores un momento inesperado durante su visita a Oaxaca. A pocas horas de presentarse en el Estadio Yu’Va, el cantautor guatemalteco sorprendió a locales y turistas con una breve actuación improvisada en pleno corazón del Centro Histórico, donde interpretó uno de sus temas acompañado por algunos músicos de su banda.

Ricardo Arjona sorprende con un concierto improvisado en Oaxaca

La escena ocurrió el miércoles 11 de noviembre, minutos después de las tres de la tarde, sobre el Andador Turístico Macedonio Alcalá, en el tramo ubicado entre las calles de Matamoros y Abasolo.

Ricardo Arjona cambió por unos minutos los grandes escenarios por las calles de Oaxaca, donde ofreció un pequeño recital acompañado de tres músicos. Captura de pantalla

Sin grandes reflectores ni un escenario de producción, el intérprete apareció con un micrófono, una bocina, tres sillas y la compañía de tres músicos para ofrecer un pequeño concierto callejero.

La aparición tomó desprevenidas a las personas que caminaban por la zona. Entre la sorpresa y la emoción, decenas de asistentes se detuvieron para disfrutar de la música y observar de cerca al artista, quien se mostró accesible durante este encuentro espontáneo.

Videos del momento comenzaron a circular en redes sociales, donde se aprecia a Arjona cantando ante un público que poco a poco se reunió a su alrededor. Las imágenes fueron compartidas, entre otros usuarios, por el fotógrafo Tavo de Oz y rápidamente despertaron comentarios de quienes celebraron que el músico aprovechara su estancia en la ciudad para acercarse a sus seguidores.

Así fue la presentación callejera de Ricardo Arjona

Esta no sería la primera ocasión en que el guatemalteco sorprende con una presentación fuera de los escenarios convencionales. Durante una visita anterior a Mérida, Yucatán, también ofreció un pequeño recital en un parque, una iniciativa que permitió a sus admiradores encontrarse con él en un ambiente mucho más cercano e informal.

El cantante volvió a sorprender con un palomazo improvisado, esta vez en el Centro Histórico de Oaxaca, donde decenas de personas se reunieron para escucharlo. Instagram ricardoarjona

Por eso, su aparición en las calles de Oaxaca fue recibida con entusiasmo. La presentación, que duró apenas unos minutos, contrastó con los grandes espectáculos que forman parte de su gira Lo que el Seco no dijo, con la que el cantante recorre distintos escenarios.

Sin embargo, lo que parecía ser la antesala de una noche musical terminó acompañado de una noticia inesperada para quienes ya tenían sus entradas.

¿Por qué se pospuso el concierto de Ricardo Arjona en Oaxaca?

Horas después de su encuentro con el público en el Andador Turístico, la empresa MusicVibe anunció que el concierto programado para el jueves 12 de noviembre en el Estadio Yu’Va tendría que posponerse debido a problemas técnicos relacionados con la producción local.

MusicVibe anunció que el concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Yu’Va no se realizaría en la fecha prevista debido a problemas técnicos de producción local. IG musicvibemx

A través de un comunicado, la promotora aclaró que la situación era ajena tanto al cantante como a su equipo de producción. La decisión sorprendió a los seguidores, especialmente porque, de acuerdo con los reportes, el escenario ya se encontraba instalado en el recinto y el espectáculo estaba previsto para las 21:00 horas.

La organización explicó que la nueva fecha se dará a conocer tan pronto como sea posible. Mientras tanto, los boletos adquiridos conservarán su validez para la presentación reprogramada, por lo que quienes deseen asistir no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

¿Cómo solicitar el reembolso de los boletos?

Para las personas que prefieran no esperar a que se anuncie una nueva fecha, MusicVibe informó que podrán solicitar la devolución de su dinero a través del correo electrónico atc@funticket.mx o mediante el teléfono 55 9262 8926. Se recomienda tener a la mano los datos de compra y las entradas para facilitar la atención.

Aunque su presentación en Oaxaca tendrá que esperar, los fans de Ricardo Arjona podrán conservar sus boletos para la nueva fecha o solicitar un reembolso. Instagram ricardoarjona

La empresa también puntualizó que la postergación corresponde únicamente al espectáculo de Oaxaca, por lo que las demás fechas de la gira de Ricardo Arjona en México continúan confirmadas conforme a lo previsto.