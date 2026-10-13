Ricardo Arjona no olvidó al mexicano que inspiró 'Historia de taxi' y le regaló un auto | VIDEO

Ricardo Arjona ha construido una carrera llena de canciones que cuentan historias de amor, desamor y situaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, algunas de las anécdotas más especiales del cantante guatemalteco no están solamente en sus letras, sino también en las personas que ha conocido a lo largo de los años.

Muchas de las composiciones del artista están relacionadas con experiencias personales, conversaciones y encuentros inesperados que, de alguna manera, terminaron convirtiéndose en parte de su música.

Ricardo Arjona Foto: Cuartoscuro.com

México ha sido uno de los países más importantes en la trayectoria del intérprete de "Señora de las cuatro décadas", no solo por el cariño que ha recibido del público, sino también por las amistades que ha construido desde sus primeros años en la industria musical.

Entre esas personas se encuentra un mexicano al que conoció hace varias décadas y que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en alguien importante dentro de su equipo de trabajo.

Recientemente, el guatemalteco decidió recordar aquella historia y compartir con sus seguidores un momento especial que protagonizó junto a este hombre, a quien sorprendió con un regalo.

Foto: Instagram ricardoarjona

Ricardo Arjona regala automóvil a mexicano que conoció cuando era taxista

Una amistad que comenzó hace varios años fue el motivo por el que Ricardo Arjona decidió preparar una sorpresa para un hombre conocido como "Pocho", quien ha trabajado con él durante buena parte de su carrera.

Antes de formar parte del equipo del cantante, el mexicano se ganaba la vida conduciendo un taxi. Fue durante esa etapa cuando ambos se conocieron, sin imaginar que aquel encuentro sería el inicio de una relación que se mantendría durante décadas.

Para agradecerle por todos esos años de trabajo y amistad, Arjona organizó un encuentro en el que recordó cómo se conocieron y destacó la importancia que el mexicano tiene para él y las personas que lo acompañan en sus conciertos.

Captura de pantalla

"Para nosotros regresar a México es una celebración. Para nosotros vos sos una celebración", expresó el cantante.

Aunque al principio parecía tratarse de una conversación entre amigos, el momento cambió cuando el músico le mostró un automóvil decorado con un enorme moño rojo.

"Decidimos hacerte un homenaje y ese es pa ti", comentó Arjona mientras le entregaba el vehículo.

El regalo provocó un emotivo abrazo entre ambos, mientras el intérprete aprovechaba para recordarle el cariño y la admiración que siente por él.

"Vos sabes que te queremos mucho, te admiramos mucho", agregó.

La historia de "Pocho" con Ricardo Arjona comenzó cuando todavía trabajaba como taxista en México. Aunque no se han dado a conocer todos los detalles de su primer encuentro, aquella coincidencia terminó convirtiéndose en una amistad que ha durado muchos años.

Su relación profesional fue creciendo hasta que comenzó a colaborar en las giras del guatemalteco, donde se ha desempeñado en el área de escenografía.

Durante la conversación que quedó registrada en video, "Pocho" aprovechó para agradecerle al cantante por las oportunidades laborales que le ha brindado a lo largo de los años.

Captura de pantalla

"Estoy muy agradecido de usted, señor, por tantos años que me ha dado trabajo. Me acuerdo cuando me regaló la escenografía, que no tiene idea usted cuánto le saqué a esa escenografía", expresó.

Al publicar las imágenes del encuentro, el cantante escribió una frase que hizo referencia a uno de los temas más conocidos de su carrera.

"Otra historia de taxi. Quizás la más bella", señaló el guatemalteco.

¿Cómo nació "Historia de taxi", una de las canciones más famosas de Ricardo Arjona?

Mucho antes de convertirse en uno de los cantantes más reconocidos de Latinoamérica, Ricardo Arjona vivió diferentes experiencias en México que terminaron influyendo en su carrera.

Entre las anécdotas que ha compartido se encuentra una relacionada con un taxista que conoció cuando llegó al país y que le hizo una petición que años después estaría relacionada con uno de sus mayores éxitos.

Ricardo Arjona Foto: Cuartoscuro.com

Durante el anuncio de uno de sus espectáculos en el Estadio Banorte, el músico recordó que, al llegar al aeropuerto, un conductor lo trasladó hasta el lugar donde se hospedaría y le recomendó quedarse en un hotel.

En medio de aquel recorrido, el taxista le pidió que algún día escribiera una canción dedicada a las personas que trabajaban conduciendo este tipo de vehículos.

Años después, en 1994, el guatemalteco publicó "Historia de taxi" como parte de su álbum Historias, una composición que terminó convirtiéndose en uno de los temas más populares de su repertorio.