Belinda aparece en el segundo concierto de Karol G en CDMX; así fue el momento

Belinda fue una de las grandes sorpresas que Karol G preparó para su segundo concierto en el Estadio GNP, donde ambas cantantes compartieron el escenario y emocionaron a sus seguidores al interpretar algunas de las canciones más conocidas de la también actriz.

La música de la cantante colombiana volvió a reunir a miles de personas en la Ciudad de México como parte de su gira Viajando por el mundo Tropitour. Durante la presentación, el público disfrutó de sus éxitos, pero también de algunos momentos que no habían ocurrido en el concierto anterior.

Salomón

Entre las sorpresas que tenía preparadas la colombiana se encontraba la participación de dos artistas que han logrado destacar dentro de la industria musical y que mantienen una relación cercana con el público mexicano.

Karol G prepara varias sorpresas durante su concierto en el Estadio GNP

La presentación tuvo un momento dedicado al álbum Tropicoqueta, en el que la colombiana incorporó algunos elementos de la música mexicana para conectar con sus seguidores.

Como parte de esta sección, un mariachi subió al escenario y comenzó a tocar El son de la negra, una de las piezas más representativas de México, antes de dar paso a la interpretación de Ese hombre es malo.

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Sin embargo, la presencia de los músicos no fue el único detalle especial de esta parte del espectáculo, pues la cantante también aprovechó para compartir el escenario con Becky G.

Ambas artistas interpretaron Mamiii, una de sus colaboraciones más conocidas, pero esta vez lo hicieron acompañadas de mariachi, lo que le dio un toque diferente a la canción.

Esta versión no se había presentado durante el concierto anterior, a pesar de que Becky G también ha participado como encargada de abrir los espectáculos de Karol G en la Ciudad de México.

Belinda aparece como invitada de Karol G

Después de compartir el escenario con Becky G, la colombiana anunció la llegada de una nueva invitada, pero en esta ocasión se trataba de una de las cantantes más conocidas del pop en México.

"Que se escuche un grito bien fuerte para Belinda", expresó Karol G para darle la bienvenida.

Con un atuendo azul y plateado lleno de brillos, Belinda apareció frente al público y se acercó a la colombiana para darle un abrazo antes de comenzar su participación musical.

Captura de pantalla

La primera canción que interpretaron juntas fue Luz sin gravedad, uno de los temas más recordados de Belinda, que los asistentes no dudaron en cantar.

El encuentro también estuvo acompañado de palabras de cariño por parte de Belinda, quien aprovechó para agradecerle a Karol G por haberla invitado a formar parte de su concierto.

"Es un honor estar aquí, gracias por ser tan auténtica, te quiero mucho", expresó Belinda a la colombiana.

¿Qué canciones cantó Belinda con Karol G?

Uno de los detalles que llamó la atención durante la presentación fue que Karol G llevaba una pequeña trenza sobre la frente, similar a la que Belinda utilizaba durante su adolescencia, cuando lanzó su primer disco homónimo en 2003.

Este guiño a la imagen que la mexicana tenía al inicio de su carrera acompañó la interpretación de Ángel, canción incluida en aquel álbum y que se convirtió en uno de sus temas más conocidos.

La emoción continuó cuando Karol G le hizo una petición a su invitada, dejando ver que también quería seguir disfrutando de su música.

Captura de pantalla

"Una más por favor", le pidió la colombiana a Belinda.

La solicitud dio paso a Bella traición, otro de los éxitos de la cantante, quien para ese momento ya se había quitado la chamarra que formaba parte de su vestuario.

Antes de retirarse, Belinda agradeció el momento que había compartido con la colombiana y expresó su cariño por ambos países.

"¡México y Colombia! Te quiero, gracias, fue increíble", gritó Belinda.

Sin embargo, el público no quería que terminara su participación y comenzó a pedir una canción más. Entre las peticiones destacó Sapito, uno de los temas más recordados de la etapa de Belinda como protagonista de telenovelas infantiles.