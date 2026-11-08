El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona protagonizó un emotivo e inesperado momento en Yucatán al aparecer tocando la guitarra y cantando al aire libre en un espacio público de la capital yucateca.

Lo que comenzó como una ocurrencia espontánea de camino a sus compromisos artísticos terminó convirtiéndose en un suceso viral que dejó a decenas de transeúntes y seguidores completamente atónitos.

¿Qué ocurrió en el Parque San Juan de Mérida?

Previo al arranque oficial de su gira por la República Mexicana, el artista se trasladaba en vehículo por las calles de Mérida cuando cuestionó a su equipo de producción sobre la cantidad de boletos vendidos para su concierto inaugural.

Al confirmarle que más de diecisiete mil asistentes lo esperaban en el Parque de Béisbol Kukulcán, el músico lanzó entre risas: “¿Y a quién se le ocurrió la idea loca de ir a cantar una canción a la calle aquí en Mérida?”.

Tras reconocer que la iniciativa había sido enteramente suya, decidió detener su camino y descender en el emblemático Parque San Juan, ubicado en el centro de la ciudad. Provisto únicamente de una guitarra acústica, Arjona comenzó a interpretar temas musicales de su repertorio ante la mirada atónita de transeúntes, vendedores y vecinos que no daban crédito a lo que veían.

Ricardo Arjona cautiva en un parque de Mérida: fans “No lo puedo creer” Instagram

“No lo puedo creer”: la reacción del público

La presencia del autor de Mujeres y Animal Nocturno no tardó en congregar a una multitud de curiosos que sacaron sus teléfonos celulares para inmortalizar la escena.

Entre los asistentes, una seguidora visiblemente emocionada compartió su asombro ante la cámara:

Eh, no lo puedo creer, lo acabo de ver. Acabo de ver a Ricardo Arjona, amiga. Inconfundible. Me encantan sus canciones, está hermoso, todo lo que dice está bello, me fascina”.

La improvisada sesión acústica transcurrió entre aplausos, grabaciones para redes sociales y gritos eufóricos de fanáticos que coreaban “¡Ricardo!” para agradecerle el gesto de cercanía y sencillez.

Ricardo Arjona cautiva en un parque de Mérida: fans “No lo puedo creer” Instagram

El vínculo especial de Ricardo Arjona con Mérida

A través de sus redes sociales oficiales, el cantautor compartió el video del encuentro y dedicó sentidas palabras a la capital yucateca, recordando el valor sentimental que representa en su trayectoria.

Señaló que fue precisamente Mérida la primera localidad mexicana que conoció durante su juventud: “La primera vez que puse un pie en México, fue en Mérida. Yo tenía pocos años y muchas ganas”.

Asimismo, evocó con cariño su amistad con el emblemático maestro Armando Manzanero, quien en su momento le mostró la riqueza cultural de la entidad. Para el cantante, esta escala callejera representó una forma simbólica de arrancar su recorrido por el país: “Quisimos tenerlos un poco más cerca. Cosas que pasan. México, ya estamos aquí”.

Ricardo Arjona cautiva en un parque de Mérida: fans “No lo puedo creer” Instagram

¿Cómo continúa su gira por México?

El íntimo recital callejero marcó el banderazo de salida de su nuevo tour nacional en el Parque de Béisbol Kukulcán de Mérida.

El itinerario contempla múltiples ciudades mexicanas y culminará hacia finales de año en la Ciudad de México, donde el intérprete tiene pactadas presentaciones estelares en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), ratificando la sólida conexión que mantiene con el público mexicano tras décadas de carrera.