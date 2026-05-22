“¿¡Es Arjona!?”: mamá rompe en emoción tras inesperada videollamada con el cantante

¿Te imaginas estar hablando por teléfono con tu hija y que, de pronto, te pasen al mismísimo Ricardo Arjona? Eso fue exactamente lo que vivió una fan del cantante en un momento que quedó grabado y que todavía emociona a muchos en redes sociales.

Actualmente, las videollamadas se han convertido en una de las formas más prácticas para conectar con familiares y amigos, pero en ocasiones también pueden regalar encuentros inesperados con artistas e ídolos.

Y justamente eso fue lo que ocurrió con una mujer que jamás imaginó terminar hablando cara a cara con el intérprete de “Fuiste Tú”.

Ricardo Arjona sorprende a mamá de fan con emotiva videollamada

La inesperada escena ocurrió dentro de un restaurante, donde una joven aprovechó la cercanía con el cantante para pasarle su celular y sorprender a su mamá con una videollamada inolvidable.

Con su característico estilo amable y relajado, Ricardo Arjona saludó a la señora diciendo: “Señora, ¡buenos días!”.

La reacción de la mujer fue inmediata. Entre emoción y nervios, no podía creer que estuviera hablando con el cantante guatemalteco, por lo que rápidamente le contó que había asistido a uno de sus conciertos.

Ricardo Arjona bromea con fan

Durante la conversación, el artista también aprovechó para bromear con la fan. Entre risas, le comentó que su hija le había dicho que no la había pasado bien en el concierto.

Sin embargo, la señora reaccionó de inmediato para desmentirlo y aseguró emocionada que la experiencia había sido “espectacular”.

El momento enterneció a muchos usuarios, quienes destacaron la sencillez y cercanía del cantante con sus seguidores.

Antes de despedirse, Ricardo Arjona incluso le dedicó unas palabras que hicieron todavía más especial el momento:

“Mire linda, le voy a dejar un besito. Aquí me va a cuidar tu hija, ¿ok?”

Aunque el video no es reciente, muchos fans siguen compartiéndolo por la emoción genuina que transmite y por la atención que el cantante suele tener con su público.

¿Cuándo viene Arjona a México en 2026?

Este 2026, Ricardo Arjona continúa con su gira “Lo que el Seco no dijo”, con presentaciones en Estados Unidos y Latinoamérica.

Por su parte, en México, el cantante ofrecerá conciertos el próximo 19 y 20 de diciembre en el Estadio Banorte, donde miles de fans podrán volver a disfrutar de sus éxitos en vivo.

Ricardo Arjona sorprende a fan con videollamada y su reacción se vuelve viral Foto: Cuartoscuro.com

Sin duda, este tipo de momentos muestran la conexión especial que algunos artistas logran construir con su público, convirtiendo simples encuentros en recuerdos inolvidables.