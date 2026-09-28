¡Sorpresa musical! Ricardo Arjona y Grupo Firme unen sus voces en inesperada colaboración

Ricardo Arjona y Grupo Firme están a punto de presentar una unión musical que tomó por sorpresa a sus seguidores. El cantante guatemalteco y la agrupación de regional mexicano preparan el lanzamiento de “Amor factura”.

La noticia fue compartida por Arjona a través de sus redes sociales, donde explicó cómo surgió la idea de trabajar junto a una de las agrupaciones más populares del regional mexicano.

Foto: Instagram eduincaz

El tema formará parte de una nueva producción del intérprete, un proyecto para el que trabajó en distintos lugares del mundo y que reúne un total de 30 canciones.

¿Cómo surgió la colaboración entre Ricardo Arjona y Grupo Firme?

De acuerdo con el relato compartido por el cantante, el encuentro musical comenzó después de que vio un video de Eduin Caz interpretando una de sus canciones.

A partir de ese momento, Arjona decidió acercarse a Grupo Firme y explorar la posibilidad de realizar una colaboración. El resultado fue “Amor factura”, tema que finalmente fue elegido como el primer sencillo de esta nueva etapa.

Sobre este encuentro, el cantante explicó:

Con 30 canciones producidas entre Nashville, Londres, Estocolmo, México, Colombia y Guatemala. Cuando ya estaba todo listo, aparecieron esta belleza de muchachos que me llenaron la vida de alegría con esta canción”.

Posteriormente, Arjona relató cómo fue su primer acercamiento con el líder de la agrupación:

Foto: Instagram ricardoarjona

Grupo Firme, y al primer contacto con su líder, Eduin, supe lo que ya sospechaba. Eran claros, naturales y sin poses, justo como escasea en esta industria de sonrisas archivadas y comentarios adecuados. A pesar de las 30 canciones listas para salir, escogimos justo esta como el primer sencillo de este viaje. AMOR FACTURA. Porque… ALGUIEN LO TENÍA QUE DECIR”.

El anuncio rápidamente provocó reacciones entre los seguidores de ambos artistas, quienes expresaron su sorpresa ante la combinación de los estilos de Arjona y Grupo Firme.

Uno de los primeros en reaccionar fue Eduin Caz, quien dejó claro su entusiasmo por el proyecto con un breve mensaje:

“Esta colaboración es un sueño”.

Por su parte, Jhonny Caz también reaccionó al anuncio y anticipó lo que está por llegar:

Ay, ay, ay, lo que se viene”

La colaboración lleva por título “Amor factura” y representa el primer sencillo de esta nueva producción de Ricardo Arjona.

El cantante también permitió a sus seguidores conocer algunos fragmentos de la letra antes del estreno, entre ellos una frase que hace referencia al inicio de una relación:

El año siempre empieza con enero, mentir con ser sincero y la vida con el llanto. Lo tuyo empezó con un te quiero. Un Louis Vuitton de monedero y unos besos de adelanto”.

¿Cuándo se estrena “Amor factura”?

La colaboración entre Ricardo Arjona y Grupo Firme tendrá su estreno mundial el 1 de octubre y estará disponible en las distintas plataformas digitales.

Foto: Captura de video

Con este lanzamiento, ambos artistas llevarán sus estilos a una misma canción, después de que el proyecto surgiera de manera inesperada durante la preparación del nuevo material de Ar