Así evoluciona la Muestra Internacional de Cine en su edición 80

Hacer fila durante horas en la Cineteca Nacional para conseguir un boleto de la Muestra Internacional de Cine era parte de la experiencia desde 1971. En sus primeras décadas, los espectadores se preparaban para asistir durante 14 días o más a las funciones, porque perderse una película podía significar no volver a encontrarla. Hoy, con el streaming y la posibilidad de acceder a cinematografías de distintas partes del mundo desde casa, esa experiencia cambió, pero para Nelson Carro, curador del encuentro, su principal apuesta permanece pese a los cambios.

Estas proyecciones nos permiten contribuir a la formación de públicos y acercar a los espectadores actuales al cine del pasado, pero en las mejores condiciones posibles. La idea es ofrecer una programación cuidadosamente trabajada y curada que pueda interesar al público cinéfilo en un sentido amplio. Buscamos que los espectadores descubran que, en general, se van a encontrar con películas muy disfrutables”, explica.

Es la edición 80 y Carro platica con Excélsior entusiasmado, de un encuentro que suma 56 años de historia y que ha acercado distintas cinematografías a los espectadores mexicanos. En sus primeras décadas, las películas se proyectaban en 35 milímetros y la Muestra concentraba en sus salas una oferta que difícilmente se exhibía en la cartelera comercial. La llegada del VHS, el Beta, el DVD, el Blu-ray y ahora las plataformas digitales modificó esa relación con las salas, pero sólo eso.

La reina en el mar, del británico Lance Hammer. Cortesía Muestra Internacional de Cine

Esto ha transformado lo que antes representaba la Muestra como acontecimiento social. Si ahora no vienes, puedes ver algunas películas en las salas de las Artes, en Chapultepec o en el Politécnico y, dentro de no mucho tiempo, posiblemente en plataformas. Sin embargo, la Muestra sigue ocupando un lugar importante para los cinéfilos. Siempre hay una buena asistencia y un interés por conocer su programación”, señala.

Oferta amplia y actual

Para construir esa oferta, el equipo de programación busca películas que hayan circulado por festivales como Cannes, Berlín, Venecia o San Sebastián, además de aquellas que hayan obtenido reconocimiento crítico. La selección implica después un trabajo de negociación con distribuidores y productores, así como la preparación de copias en formato DCP, la revisión de subtítulos y la coordinación para que cada título esté listo en las fechas de exhibición.

La edición 80 reúne películas que, desde distintas cinematografías, se acercan a preocupaciones como la soledad, la enfermedad, la muerte y el cuidado de los adultos mayores. Entre ellas están Yo no moriré de amor, ópera prima de la española Marta Matute; La reina en el mar, del británico Lance Hammer, y Último turno, de la suiza Petra Volpe, que aborda el desgaste cotidiano de una enfermera en un sistema hospitalario saturado, o All Of A Sudden, del japonés Ryusuke Hamaguchi, que habla del cuidado.

Carro señala que esas coincidencias entre las películas de la programación no responden a una decisión deliberada de los programadores.

“Nosotros seleccionamos las películas de manera individual, no a partir de sus temas ni de las relaciones que pudieran establecer entre ellas. Lo que les preocupa a los cineastas es, en buena medida, lo mismo que nos preocupa a todos. Las películas muestran lo que está pasando en el mundo”.

La recuperación del patrimonio cinematográfico también forma parte del programa. Lumière, ¡La aventura continúa!, de Thierry Frémaux, reúne películas restauradas de los inventores del cinematógrafo, mientras que La ilusión viaja en tranvía (1953), de Luis Buñuel, se presenta en una versión restaurada digitalmente a partir de los negativos originales.

Último turno, de la suiza Petra Volpe. Cortesía Muestra Internacional de Cine

Para el curador, acercar estas obras a nuevas generaciones también supone cuestionar la idea de que el cine clásico es una experiencia reservada para especialistas o espectadores familiarizados con su historia.

Ver una película de Buñuel de los años 50 o una de los Lumière no significa enfrentarse necesariamente a algo aburrido. Se pueden disfrutar tanto como una película actual. Esa es nuestra apuesta: mirar el cine del pasado con los mismos ojos con los que vemos el cine del presente”, afirma.

A 80 ediciones de su nacimiento, la Muestra conserva una tradición que ha acompañado a distintas generaciones, aunque su alcance ya no dependa exclusivamente de las funciones originales. Para Carro, la posibilidad de acercar a nuevos espectadores a otras formas de hacer cine sigue justificando su existencia.

“Es importante que el público se acerque a la Muestra porque, aunque no sea necesariamente cinéfilo, siempre puede descubrir un cine distinto al que ve habitualmente y encontrar películas que también puede disfrutar”.