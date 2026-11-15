El dilema moral en 'Minotauro'. Zvyagintsev lleva los estragos de la guerra en Ucrania al cine

El 24 de febrero de 2022, Putin ordenó una invasión a gran escala a Ucrania justificándola por razones de seguridad y protección de la población rusoparlante de ese territorio. El ataque abrió una guerra que involucró bombardeos sobre ciudades, ocupación de territorios y millones de personas desplazadas, tanto de Ucrania como de Rusia. Pero las implicaciones son más profundas, el conflicto ha afectado social, emocional, económica, y hasta culturalmente a ambos países, y el regreso del cineasta ruso Andrey Zvyagintsev se vio informado por ese contexto.

“Existe una idea de Mamardashvili que siempre recuerdo”, dice Andrey a Excélsior, “la conciencia determina los actos del ser humano. No son tus palabras, tus lágrimas ni tus declaraciones, son tus acciones las que te definen”, reflexiona el cineasta recordando a uno de los filósofos más influyentes de la cultura soviética, Merab Mamardashvili. El realizador está de visita en México como parte de la promoción de Minotauro, su trabajo con el que regresa tras 9 años de no realizar una cinta.

El filme, de poco más de dos horas, es una nueva versión de la película La Femme infidèle (1969), de Claude Chabrol, pero con un protagonista que, mientras lidia con la infidelidad de su esposa e intenta descubrir con quién lo está engañando, debe también decidir su postura como empresario ante las exigencias gubernamentales que, por la avanzada rusa hacia Ucrania, debe cumplir: específicamente se encuentra con el dilema de enviar a 14 de sus empleados como reclutados forzados a la guerra o dejar que su empresa se hunda.

Conozco casos de personas que llevaron sus empresas a una escala enorme en Rusia, que construyeron plataformas extraordinariamente exitosas y que, cuando comenzó la guerra, decidieron entregar sus activos a sus socios, abandonar el país e irse a Estados Unidos. Allí comenzaron a trabajar en otros ámbitos y a buscarse una vida diferente, y no colaborar en el reclutamiento”, recuerda Andrey.

Su protagonista toma otro camino, contratar a diez nuevos empleados, para intentar no conocer a quienes va enviar a una muerte segura en el frente de batalla, con un solo clic de computadora decide quiénes van y quiénes se quedan, para así salvar su empresa, pero más allá de eso, su vida, su estatus y su familia.

Minotauro Cortesía

Mientras su protagonista, a quien da vida Dmitriy Mazurov, decide cómo afrontar esta disyuntiva se enfrenta a la infelicidad, e infidelidad de su hermosa esposa, interpretada por la actriz Iris Lebedeva. Entonces investiga quién es el hombre con quien lo engaña hasta tocar a su puerta y enfrentarse entonces, de golpe a otra decisión: qué hacer y cómo actuar ante su dolor, su frustración: vengarse o dejar que las cosas tomen su curso.

Para quienes no comprendan lo que le está sucediendo y puedan verlo con claridad, mostramos sangre real. Lo hacemos de una manera larga, muy detallada y terrible, pero no simboliza nada, el espectador lo mira y responde de manera inmediata. Es un impacto directo en el corazón, algo que podríamos llamar una experiencia emocional, un estremecimiento que te hace hundirte en el asiento. No es un lenguaje de símbolos. Es un golpe directo al corazón ¿qué haría yo si estuviera en esa situación?”, explica Andrey.

“Es como una bofetada que a veces hay que darle a alguien para que recupere el sentido y empiece a pensar que podría haber estado en el lugar de aquella persona. También habría tenido que elegir. ¿Habrías elegido lo mismo?”, detalla. En su caso, él ha decidido rechazar el conflicto en Rusia, aunque salió de su país por temas médicos para instalarse en Francia.

Minotauro Cortesía

El arte no es frío

Pero más allá de intelectualizar y dar una explicación contextual a lo que hizo con Minotauro, Andrey invita a que cada espectador viva particularmente la película, son un filtro de donde vienen los mensajes, las formas o las situaciones en ella.

“Cuando observas una obra de arte simbólica, llegas a determinados significados a través de tu conciencia, de tu bagaje cultural, de todo lo que has aprendido, leído y visto a lo largo de tu vida. Es un conocimiento frío. Pero la música, y también el cine, deben convertirse verdaderamente en música, porque la música llega directamente al fondo de tu alma, sin intermediarios, ni filtros”, reflexiona.

El director lo compara a cuando uno está en una discoteca divirtiéndose, no repara en las cuestiones simbólicas de una obra, solamente la disfruta, y también eso puede ocurrir con autores como Bach o cineastas como él.

“Tu organismo, tu naturaleza, tu propia columna vertebral comienzan un trabajo armónico de recuperación de tu salud moral. Eso es lo que sucede. Es un trabajo mucho más profundo que el que ocurre cuando un erudito se coloca frente a una obra de arte y, con un puntero, comienza a explicar qué simboliza cada elemento de una pintura, qué significa un objeto u otro”, señala.