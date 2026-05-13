¡Se hizo viral! Ricardo Arjona buscó a la guardia de seguridad que cantaba sus temas y esto pasó

Los conciertos siempre guardan momentos inesperados, pero lo que ocurrió recientemente durante uno de los shows de Ricardo Arjona en Buenos Aires se convirtió en una de esas historias que tocan el corazón de miles.

El cantante guatemalteco protagonizó un gesto que rápidamente se volvió viral al detener su presentación para cumplirle el sueño a una guardia de seguridad.

¿Qué pasó en el concierto de Ricardo Arjona?

Todo comenzó con un video que empezó a circular en redes sociales. En él se veía a una mujer del equipo de seguridad del recinto cumpliendo con su trabajo: de espaldas al escenario, atenta al público.

Ricardo Arjona quedó conmovido al ver las imágenes en redes sociales. IG

Sin embargo, había un detalle imposible de ignorar: mientras vigilaba, cantaba cada una de las canciones del artista con una emoción evidente. La escena no tardó en llamar la atención de los fans, pero lo que nadie esperaba era que el propio Arjona también la vería.

¿Cuál fue el gesto de Ricardo Arjona con la guardia de seguridad?

Conmovido por la dedicación de la mujer —que no dejó de hacer su trabajo ni por un segundo, pero tampoco ocultó su amor por la música—, el intérprete tomó una decisión que cambiaría por completo la experiencia de esa noche.

Cosas que pasan. De miembro del cuerpo de seguridad del Arena y de tener el concierto a sus espaldas mientras cantaba, a ser nuestra invitada de honor. Una belleza”, escribió el cantante en sus redes sociales, anticipando lo que estaba por ocurrir.

El cantante decidió buscarla y cumplirle el sueño de conocerlo. IG

Durante una de sus presentaciones en el Movistar Arena Buenos Aires, Arjona hizo una pausa inesperada en su show. Frente a miles de asistentes, comenzó a buscar a la mujer del video.

La expectativa creció en cuestión de segundos hasta que finalmente lograron ubicarla entre el personal de seguridad. Lo que siguió fue uno de los momentos más emotivos de la noche.

Ricardo Arjona le canta a una guardia de seguridad

La guardia, identificada como Samanta, fue invitada a subir al escenario, dejando atrás por unos minutos su rol profesional para convertirse en protagonista.

Linda, mirá, te tocó verlo de frente ahora”, le dijo el cantante al recibirla, desatando una ovación inmediata del público.

La invitó a subir al escenario durante su show en Buenos Aires. IG

La emoción era evidente. Samanta, quien días antes había vivido el concierto de espaldas, ahora estaba frente a su ídolo, bajo las luces y ante miles de personas.

Arjona incluso le dedicó unas palabras especiales, destacando su compromiso y pasión: no solo había demostrado ser una fan incondicional, sino también una profesional ejemplar.

El momento alcanzó su punto más alto cuando el artista le cantó en vivo, creando una escena cargada de emoción que rápidamente se viralizó en redes sociales. Los asistentes, ya conscientes de la historia, celebraron el gesto con aplausos y gritos, convirtiendo el instante en uno de los más memorables de la gira.

La reacción de Samanta, la guardia de seguridad

Más tarde, la propia Samanta compartió su incredulidad ante lo vivido. “Nunca pensé que me iba a pasar algo así”, expresó, aún asimilando la experiencia. Lo que comenzó como una jornada laboral más terminó convirtiéndose en un recuerdo imborrable.

Arjona destacó el compromiso y pasión de la trabajadora. IG

Este episodio se suma a una serie de momentos espontáneos que han marcado los conciertos de Arjona en esta etapa de su carrera, donde la cercanía con el público se ha vuelto protagonista.

Su gira ha destacado no solo por su repertorio —con clásicos como “Te conozco” o “Mujeres”—, sino también por estas conexiones genuinas.