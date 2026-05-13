Galilea Montijo llega al reality ‘Solo Las Más 2’: fecha de estreno y dónde verlo

La reconocida presentadora mexicana Galilea Montijo será la conductora del reality ‘Solo Las Más 2’, la temporada All Stars de La Más Draga, en el cual varias drag queens compiten semanalmente en retos de canto, actuación, comedia y diseño para evitar la eliminación y coronarse como ‘La Más’ de Latinoamérica.

Este proyecto supone un reto profesional para la conductora Galilea Montijo, quien por primera vez en más de tres décadas estará al frente de un programa fuera de la televisora con la que actualmente tiene contrato.

El anuncio de la persona que asumirá el rol de conductora ha sido bien recibido por la comunidad y el arte drag, quienes aplauden a Montijo por sumarse a este proyecto de visibilidad LGBT.

Galilea Montijo y otros famosos en ‘Solo Las Más 2’

Galilea Montijo en ‘Solo Las Más 2’. Especial

Además de Galilea Montijo, en conducción, hay otros famosos que serán parte del reality ‘Solo Las Más 2’.

Rebel Mörk quien es la ganadora de la temporada 4, posiblemente sea como la hada madrina y quien ponga los retos a las drags que estarán en esta temporada, lo mismo que hizo Aviesc Who.

En tanto, ya se sabe quiénes serán los jueces:

Lola Cortés

Alfonso Whaithsman, maquillista

Aldo Rendón, stylist

Al tratarse de una edición All Stars, reunirá a participantes destacados de temporadas anteriores, poniendo a Montijo al frente de un elenco con amplia experiencia en el universo drag mexicano.

Fecha de estreno y dónde verlo

Galilea Montijo en ‘Solo Las Más 2’. Especial

La nueva entrega llegará el próximo 16 de junio de 2026 a través del canal oficial de YouTube de La Más Draga, con transmisiones semanales a las 9:00 de la noche, horario del centro de México.

La competencia tendrá una duración aproximada de ocho semanas y la gran final está programada para el 15 de agosto. La producción adelantó que el cierre podría realizarse en un recinto de la Ciudad de México y también tendría transmisión especial en salas de Cinépolis.

Hasta el momento, la lista oficial de participantes no ha sido revelada, aunque fans del programa ya comenzaron a especular sobre qué ex concursantes podrían regresar para disputar la corona de esta edición especial.

Entre los nombres que suenan están:

Deseos Fab

Ligh King

Peke Balderas

Lupita Kush

Expansión de ‘Gali’ a plataformas digitales

Galilea Montijo en ‘Solo Las Más 2’. Especial

Galilea Montijo tiene un gran reconocimiento en México por el desarrollo de su carrea como conductora de televisión. Pese a que por su trayectoria cuenta con bastantes seguidores, la polémica también ha sido parte de su día a día.

La más reciente controversia fue por un audio filtrado en redes sociales en donde la conductora supuestamente decía que ‘estaba asqueada de México’, aunque ‘Gali’ salió a desmentirlo y enfatizó que se trataba de una creación más de la Inteligencia Artificial.

La conductora mexicana ha sabido manejar bien la polémica que la rodea, incluidas todas las críticas sobre su apariencia, que, en los últimos meses no ha cedido.

Pese a todo, su trayectoria firme y destacada ha dado un lugar importante a Galilea Montijo en México durante más de 30 años, permaneciendo en la televisora para la cual trabaja, pero ahora expandiéndose en las plataformas digitales independientes, sin romper los términos de su contrato actual.

La noticia de la llegada de Montijo al reality de drags, genera gran expectación en redes sociales y entre la audiencia LGBT+, consolidando así como un referente de apertura hacia nuevos formatos.

*mvg*