La nueva producción de Maluma reunirá distintos sonidos latinos y abrirá espacio para artistas mexicanos que han logrado conectar con nuevas generaciones dentro de la música urbana. Entre ellos destaca El Bogueto, quien participará en uno de los temas más comentados del próximo disco del colombiano.

El Bogueto se ha posicionado como una de las figuras más importantes del "reguetón mexa" en la actualidad. Su crecimiento dentro de la escena urbana lo ha llevado a colaborar con artistas internacionales y de gran trayectoria, como ahora ocurre con Maluma.

Su participación dentro del álbum “Loco X Volver” representa uno de los movimientos más importantes en la carrera del cantante originario de Ciudad Nezahualcóyotl, quien poco a poco ha llevado el sonido del barrio y del reguetón mexicano a escenarios internacionales.

El Bogueto se une a Maluma en “Loco X Volver”, el nuevo álbum del colombiano IG

“Loco X Volver”: todo lo que se sabe del nuevo álbum de Maluma

“Loco X Volver” será el séptimo álbum de estudio de Maluma y llegará a plataformas digitales el próximo 15 de mayo. El proyecto contará con 14 canciones que, de acuerdo con el propio cantante colombiano, mostrarán una etapa mucho más personal e íntima de su vida.

El nuevo disco incluirá temas interpretados únicamente por Maluma, aunque también tendrá colaboraciones con artistas latinos y mexicanos que sorprendieron a sus seguidores desde el anuncio oficial.

A través de la cuenta de Instagram “locoxvolver”, el intérprete de “Felices los 4” reveló la portada del álbum y adelantó algunos de los temas que formarán parte de esta nueva etapa musical.

Entre las canciones confirmadas destacan “1+1” junto a Kany García, “Botero” con Arcángel y NTG, “Con el corazón” con Yeison Jiménez y “Pa’ la seca” junto a Ryan Castro.

Sin embargo, después de la presentación oficial del disco en Plaza Botero, en Medellín, Colombia, comenzaron a viralizarse los nombres de las 14 canciones que conforman el álbum. Fue entonces cuando apareció uno de los anuncios que más llamó la atención entre el público mexicano: la participación de El Bogueto en uno de los temas.

El reguetón mexa llega a nivel internacional con El Bogueto y Maluma

La colaboración de El Bogueto con Maluma representa un paso importante para el cantante mexicano y también para el crecimiento del reguetón mexa dentro de la industria musical internacional.

En los últimos años, artistas mexicanos del género urbano han logrado posicionarse en plataformas digitales y redes sociales con un estilo que mezcla sonidos callejeros, letras directas y referencias a la cultura popular mexicana. Ahora, la inclusión de El Bogueto en un álbum de alcance global abre una nueva ventana para este movimiento.

La canción en la que participará lleva por nombre “Una vida juntos” y también contará con la presencia de Grupo Frontera, una de las agrupaciones más reconocidas actualmente dentro de la música mexicana y regional.

La combinación entre Maluma, El Bogueto y Grupo Frontera ha despertado expectativa entre los seguidores de la música latina, ya que podría presentar una mezcla entre reguetón, sonidos urbanos mexicanos y elementos del regional mexicano.

Además, esta unión refleja el interés de artistas internacionales por incorporar nuevos estilos y exponentes mexicanos dentro de sus producciones, en un momento donde la música hecha en México atraviesa una fuerte expansión en el mercado latino.

Canciones de “Loco X Volver”, el nuevo álbum de Maluma

Estas son las 14 canciones que integran el nuevo álbum de Maluma:

Loco X Volver Pa’ la Seca ft. Ryan Castro Tu recuerdo De bar en bar 1+1 ft. Kany García De buena que sí ft. Luny Tunes Canción de cuna – París El Vallenato Una vida juntos ft. El Bogueto & Grupo Frontera Somero ft. J Quiles & Lenny Tavárez Ganosa Botero ft. Arcángel & NTG Con el corazón ft. Yeison Jiménez Los Poderes ft. Beéle

Un álbum inspirado en los momentos más personales de Malum

Maluma ha revelado que “Loco X Volver” es uno de los proyectos más íntimos de su carrera. El cantante colombiano explicó que este disco nació en una etapa compleja de su vida y que el proceso creativo le permitió reconectar con la esencia de sus primeros años en la música.

El intérprete también comentó que el álbum surgió después de atravesar momentos difíciles en los últimos años, especialmente tras sufrir ataques de pánico en 2024, situación que lo llevó a buscar ayuda profesional y acudir a terapia.

“Loco X Volver” será el primer álbum que Maluma publique después del exitoso proyecto “Don Juan”, por lo que existe gran expectativa sobre el sonido y la narrativa que presentará en esta nueva producción.

Con la participación de artistas como El Bogueto, Grupo Frontera, Kany García y Ryan Castro, el disco apunta a convertirse en una de las producciones latinas más comentadas del año y en una plataforma importante para que el reguetón mexa continúe ampliando su alcance internacional.