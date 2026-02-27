¿Crítica a los therians? Comentarios de Ricardo Arjona sobre la crianza moderna desata polémica

Lo que comenzó como una anécdota nostálgica terminó convirtiéndose en tendencia. Ricardo Arjona, conocido por sus letras directas, volvió a colocarse en tendencia tras compartir su postura sobre la educación de las nuevas generaciones durante uno de sus conciertos.

En medio de su gira Lo que el Seco no dijo, el artista hizo una pausa frente a miles de asistentes para hablar sobre las diferencias entre la disciplina que recibió en su infancia y lo que él percibe como una crianza más permisiva en la actualidad.

La frase que detonó el debate

Arjona recordó la firmeza con la que su madre imponía reglas en casa, evocando una educación rígida que, según dijo, marcó su carácter. El público respondió con risas y aplausos cuando el cantante relató que, en su niñez, las decisiones no se negociaban.

Sin embargo, el tono cambió cuando cuestionó lo que considera una tendencia actual en la que algunos padres consultan cada decisión cotidiana con sus hijos. El músico señaló que, en su opinión, existe un sentimiento de culpa en ciertos modelos de crianza modernos.

El momento más controversial llegó cuando mencionó, de forma sarcástica, que hoy algunos adultos incluso preguntan a sus hijos “de qué quieren ir a la escuela”, haciendo referencia a identidades de género o incluso animales. Esa frase fue suficiente para que el fragmento del concierto se viralizara en plataformas digitales.

¿Indirecta a los therians?

En cuestión de horas, usuarios en redes sociales comenzaron a interpretar sus palabras como una posible alusión a los llamados therians. Pero, ¿qué significa este término?

Un therian es una persona que siente una conexión profunda con un animal específico, ya sea a nivel espiritual, psicológico o identitario. No se trata necesariamente de una creencia literal de ser un animal, sino de una identificación simbólica o emocional. En México, el concepto se volvió viral en los últimos meses debido a videos en TikTok donde jóvenes comparten experiencias relacionadas con esta identidad, generando curiosidad, apoyo y también críticas.

Aunque Arjona no mencionó directamente la palabra “therian”, algunos internautas vincularon su comentario con esta tendencia digital. Otros, en cambio, defendieron que el artista simplemente realizaba una crítica general a ciertos estilos de crianza.

El bullying como motor personal

Durante el mismo concierto, Arjona también habló de su experiencia con el bullying en la juventud. El intérprete aseguró que las críticas y dificultades que enfrentó en la escuela terminaron moldeando su carácter y fortaleciendo su determinación.

Desde su perspectiva, esos momentos complejos le enseñaron a defenderse y a desarrollar resiliencia, cualidades que más tarde influyeron en su carrera artística. Para el cantautor, las adversidades fueron parte de su formación personal y profesional.

Sus declaraciones sobre este tema también generaron conversación, especialmente porque el bullying es actualmente considerado un problema serio que afecta la salud emocional de niñas, niños y adolescentes.

Más allá de la polémica

No es la primera vez que Ricardo Arjona genera debate con sus opiniones. A lo largo de su trayectoria, el artista ha abordado asuntos sociales, políticos y culturales en sus canciones y discursos. Su estilo directo suele provocar tanto aplausos como críticas.

En esta ocasión, el debate refleja un choque generacional que va más allá de un concierto. Las transformaciones en los modelos de crianza, el reconocimiento de identidades diversas y el impacto de las redes sociales han modificado la conversación pública en los últimos años.

Mientras algunos consideran que el cantante expresó una opinión legítima basada en su experiencia, otros creen que sus palabras deberían contextualizarse en un entorno social más amplio y sensible.

