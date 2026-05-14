¿Michael Jackson en Brasil? El video viral que tiene confundidos a todos los fans

Las teorías conspirativas alrededor de Michael Jackson parecen no tener fecha de caducidad. A casi dos décadas de su muerte, el nombre del "Rey del Pop" volvió a convertirse en tendencia luego de que se viralizara un misterioso video grabado supuestamente en Brasil.

El video, difundido rápidamente en plataformas como X e Instagram, muestra a un hombre extremadamente parecido al intérprete de Billie Jean sentado dentro de un autobús del transporte público. Con lentes oscuros, un rostro visiblemente envejecido y usando el uniforme de un supermercado brasileño, el sujeto llamó inmediatamente la atención de miles de usuarios.

El momento que hizo explotar las redes

En el video que dura apenas unos segundos, el hombre permanece sentado mientras aparentemente intenta ignorar a quien lo está filmando. Sin embargo, al darse cuenta de que la cámara sigue apuntándolo, comienza a mostrarse incómodo.

Finalmente, extiende la mano hacia el teléfono y tapa completamente la lente antes de que el video se corte abruptamente. Ese pequeño gesto bastó para que internet explotara.

En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios de usuarios convencidos de que Michael Jackson había fingido su muerte y ahora llevaba una vida anónima lejos de los reflectores.

“Es idéntico”, “sabía que seguía vivo” y “mírenle los ojos, es él”, fueron algunas de las reacciones que comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas.

Otros internautas, sin embargo, se mostraron mucho más escépticos y señalaron varios detalles extraños en el video, especialmente ciertas inconsistencias en los movimientos faciales y las expresiones del supuesto cantante.

¿Michael Jackson sigue vivo?

La respuesta corta es no.

Aunque el video logró engañar a miles de personas debido a su enorme realismo, lo cierto es que se trata de un contenido generado con inteligencia artificial.

El avance de las herramientas de IA ha permitido crear clips hiperrealistas capaces de replicar rostros, voces y movimientos con un nivel de detalle que hace apenas unos años parecía imposible. Y este caso volvió a demostrar lo fácil que resulta viralizar información falsa cuando involucra figuras tan icónicas como Michael Jackson.

Michael Jackson AFP

Hasta el momento no existe ninguna evidencia real de que el cantante siga con vida en 2026.

Aun así, las teorías conspirativas alrededor del artista continúan apareciendo constantemente en internet, especialmente porque su muerte sigue siendo uno de los episodios más impactantes y polémicos en la historia de la cultura pop.

La muerte que paralizó al mundo

El fallecimiento de Michael Jackson ocurrió el 25 de junio de 2009 y provocó conmoción global inmediata.

El cantante se encontraba en una mansión rentada en Holmby Hills, en Los Ángeles, mientras se preparaba para regresar a los escenarios con la gira This Is It, una serie de conciertos que marcaría su esperado retorno musical.

Ese día, los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 alrededor de las 12:21 de la tarde. Cuando los paramédicos llegaron al lugar encontraron al artista sin respiración y sin pulso.

Michael Jackson Reuters

Poco después fue trasladado de urgencia al Ronald Reagan UCLA Medical Center, donde médicos intentaron reanimarlo durante más de una hora.

Finalmente, Michael Jackson fue declarado muerto a las 2:26 PM a los 50 años de edad.

La verdadera causa de muerte

La autopsia realizada por las autoridades de Los Ángeles determinó que el cantante murió debido a una intoxicación aguda por propofol, un potente anestésico hospitalario utilizado normalmente en procedimientos médicos.

Además del propofol, en su organismo también se encontraron restos de distintos sedantes y medicamentos como lorazepam, midazolam y diazepam.

De acuerdo con los reportes forenses, Jackson utilizaba estas sustancias para combatir un severo problema de insomnio que padecía desde hacía años.

Contrario a muchos rumores difundidos en internet, la autopsia reveló que el artista se encontraba relativamente saludable para su edad y no sufría enfermedades terminales.

Michael Jackson Grosby

Más de 15 años después de su muerte, Michael Jackson sigue siendo una figura capaz de paralizar internet con apenas unos segundos de video.

El impacto cultural del cantante, sumado al misterio que rodeó sus últimos años de vida, ha provocado que cualquier imagen sospechosa o teoría viral vuelva a despertar la misma pregunta entre los fans: “¿Y si realmente sigue vivo?”.

Pero esta vez, como en muchas otras ocasiones, la explicación está mucho más relacionada con la inteligencia artificial que con una conspiración mundial.

AAAT*