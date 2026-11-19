La muerte de Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia 'Star Trek' y al profesor Charles Xavier en 'X-Men', continúa generando reacciones entre sus seguidores. Ahora, nuevos detalles sobre su fallecimiento salieron a la luz luego de que se diera a conocer la información contenida en su certificado de defunción.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el actor británico murió a consecuencia de complicaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El documento, dado a conocer por el forense del condado de Los Ángeles, también señala un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo asociado con cuerpos de Lewy entre los datos médicos relacionados con su muerte.

Foto: Facebook Patrick Stewar

¿Qué reveló el certificado de defunción de Patrick Stewart?

Según TMZ, el certificado de defunción del actor detalla que el paro cardiopulmonar fue uno de los factores registrados, además de un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy, una enfermedad degenerativa que puede afectar la memoria, el pensamiento, la atención y las capacidades motoras.

La información también dio a conocer qué ocurrió con sus restos después de su fallecimiento. De acuerdo con el mismo documento, el cuerpo del actor fue sometido a un procedimiento conocido como hidrólisis alcalina el pasado 3 de noviembre.

Este método, también llamado cremación con agua, consiste en utilizar agua y sustancias químicas para descomponer los tejidos, en lugar de recurrir a las altas temperaturas de la cremación tradicional.

Foto: Facebook Patrick Stewar

¿Qué enfermedades enfrentó el actor antes de morir?

La familia de Patrick Stewart confirmó su fallecimiento el pasado 29 de octubre mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. En el mensaje explicó que el actor había atravesado un periodo breve, pero difícil, debido a la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Sus seres queridos también compartieron que permaneció acompañado por su esposa, familiares y amigos durante sus últimos momentos. La despedida estuvo marcada por música en vivo, oraciones, lágrimas y risas, de acuerdo con el emotivo mensaje.

Aunque el actor era una figura reconocida internacionalmente, sus diagnósticos médicos no habían sido compartidos públicamente antes de su muerte, por lo que la noticia tomó por sorpresa a sus seguidores.

Foto: Facebook Patrick Stewar

¿Cómo reaccionaron sus amigos y compañeros de Hollywood?

Tras conocerse su fallecimiento, distintas personalidades del entretenimiento expresaron sus condolencias y recordaron el legado del actor.

Entre quienes le dedicaron mensajes estuvieron sus compañeros y amigos Ian McKellen, Seth MacFarlane, Gates McFadden y Hugh Jackman, quienes compartieron palabras para despedir a una de las figuras más reconocidas de la actuación británica.

La trayectoria de Stewart abarcó aproximadamente seis décadas, durante las cuales destacó tanto en producciones cinematográficas y televisivas como en los escenarios teatrales.

Aunque millones de espectadores lo recordarán por sus interpretaciones en 'Star Trek' y 'X-Men', también tuvo una importante participación en la Royal Shakespeare Company. Su trabajo en la televisión le permitió obtener nominaciones a premios Emmy y Globos de Oro, entre ellas por su participación en la adaptación de 'Moby Dick'.

Patrick Stewart murió a los 86 años, dejando una trayectoria que marcó distintas generaciones de espectadores.