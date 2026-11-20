Disney y 20th Century Studios dieron luz verde al desarrollo de una nueva película de Mi Pobre Angelito con el regreso estelar de Macaulay Culkin. De acuerdo con reportes de medios estadunidenses como Deadline y Puck, el actor retomará su icónico papel como un adulto Kevin McCallister tras presentar personalmente la propuesta a los ejecutivos del estudio a principios de este año.

El proyecto suma a Seth Rogen y Evan Goldberg en los roles de productores y guionistas principales. Ambos creativos trabajan actualmente junto con Culkin en la fase inicial del libreto, enfocándose en mostrar una versión madura y más sabia del protagonista después de sobrevivir al abandono familiar y a los violentos robos durante su infancia en los años noventa.

La historia de Mi pobre angelito continuará con un Kevin McCallister adulto. Foto: 20th Century Studios / Disney

Esta secuela representa un acontecimiento relevante tanto para la famosa franquicia navideña como para la carrera artística de Macaulay Culkin. Desde que alcanzó la mayoría de edad, el intérprete mantuvo un perfil altamente selectivo en Hollywood y únicamente participó en una cinta de acción real durante la última década: la comedia dramática Changeland, estrenada en 2019.

La idea de Macaulay Culkin para el regreso de Kevin McCallister

Las especulaciones sobre esta continuación cobraron fuerza hace meses, cuando Culkin firmó un contrato de representación con Creative Artists Agency (CAA), una de las agencias más influyentes de la industria. Poco después, la revista People adelantó que Disney evaluaba seriamente la propuesta original impulsada por el propio actor para revivir la historia.

En noviembre de 2025, durante una presentación de su gira A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, el artista de 46 años compartió la premisa exacta que ideó para la cinta. En su concepto narrativo, Kevin McCallister es un padre viudo o divorciado que trabaja demasiado, descuida a su hijo y termina expulsado de su propia vivienda.

Macaulay Culkin volvió con su emblemático personaje de Kevin McCallister Foto: Captura de pantalla / McDonald's

Dentro de esa trama propuesta por Culkin, el niño bloquea todos los accesos del hogar y coloca ingeniosas trampas caseras para impedir la entrada de su padre, funcionando como una metáfora de su deteriorada relación familiar. Esta visión contrasta con la postura del director original, Chris Columbus, quien advirtió anteriormente que retomar un clásico de hace más de tres décadas resultaba un error creativo.

El legado taquillero de la franquicia y sus apariciones recientes

La película original de Mi Pobre Angelito estrenó en 1990 y conquistó la taquilla global al recaudar 476 millones de dólares, ubicándose como la segunda producción más exitosa de aquel año. Dos años después, Culkin protagonizó Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York, secuela que sumó 359 millones de dólares enfrentando nuevamente a los torpes ladrones Harry y Marv.

Posteriormente, la saga continuó sin su estrella original mediante tres entregas lanzadas en 1997, 2002 y 2012, además del reinicio para plataformas digitales Mi Pobre y Dulce Angelito, estrenado en 2021 tras la compra de Fox por parte de Disney. Ninguna de aquellas producciones logró replicar el fenómeno cultural ni el impacto comercial de las primeras dos entregas cinematográficas.

La saga de Mi pobre angelito dejó ganancias millonarias. Foto: 20th Century Studios / Disney

Antes de concretar este retorno a la pantalla grande, Macaulay Culkin alimentó la nostalgia del público interpretando a Kevin en populares campañas publicitarias. El actor protagonizó un recordado anuncio de Google en 2018 y este mismo año encabezó un comercial navideño de McDonald's, donde apareció dentro de un restaurante vacío lamentando que todos desaparecieron otra vez.

Con el respaldo creativo de Seth Rogen y Evan Goldberg en 20th Century Studios, el proyecto avanza ahora hacia la consolidación de su guion definitivo. La producción apostará por combinar la comedia física clásica de la franquicia con los conflictos familiares de un Kevin McCallister adulto, preparando el terreno para su futuro regreso a los cines.