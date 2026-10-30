Daniel Stewart reacciona con emotiva foto a la muerte de su padre, Patrick Stewart

Daniel Stewart, hijo del fallecido actor Patrick Stewart, publicó una fotografía junto a su padre en la plataforma X. La imagen circuló en redes sociales luego del anuncio sobre el fallecimiento del veterano intérprete británico a los 86 años de edad.

La postal muestra a ambos actores durante una presentación teatral, con el protagonista de X-Men sonriente mientras su hijo lo carga sobre la espalda. Daniel Stewart, de 59 años, omitió cualquier mensaje o descripción textual para acompañar este recuerdo familiar.

Daniel Stewart compartió una foto con su padre. Foto de X: @dnstewart67

Los registros teatrales indican que el momento corresponde al año 2001, cuando padre e hijo actuaron en la obra Johnson Over Jordan. La puesta en escena formó parte de la cartelera del Leeds Playhouse, un reconocido recinto cultural ubicado en Inglaterra.

La sorpresiva imagen generó miles de interacciones en las plataformas digitales, donde los seguidores del actor expresaron sus condolencias. Los usuarios destacaron la emotividad del retrato a pesar de la conocida distancia afectiva entre ambas figuras de la actuación.

La publicación del hijo mayor del histrión ocurrió tras el comunicado oficial difundido en la cuenta de Instagram de Patrick Stewart. El texto confirmó el deceso del artista el 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles, tras una breve batalla contra la enfermedad de Alzheimer.

Despedida entre música y oraciones

El equipo del actor detalló las condiciones de su fallecimiento mediante el mensaje dirigido a los fanáticos y la prensa. El documento precisó que familiares y amigos cercanos acompañaron al histrión con música en vivo, oraciones, lágrimas y risas.

El texto subrayó la profunda emoción que el actor inspiraba en su círculo íntimo tras una vida entera de entrega al arte. Los allegados destacaron la serenidad y la reflexión reflejadas en el rostro del intérprete durante sus horas finales en su hogar californiano.

Patrick Stewart fue reocordado con cariño por Marvel Studios. REUTERS

La familia calificó esa expresión de paz como un recordatorio permanente de su gracia invencible ante la adversidad de la enfermedad. Patrick Stewart dejó como deudos a su viuda Sunny Ozell, con quien contrajo matrimonio en 2013, y a sus dos hijos biológicos.

Daniel y Sophie nacieron como fruto de la relación del actor con Sheila Falconer. El matrimonio entre ambas personalidades del espectáculo duró más de dos décadas, desde su unión en 1966 hasta su separación definitiva en 1990.

La compleja relación entre padre e hijos

El reciente mensaje visual de Daniel Stewart devolvió la atención pública hacia el distante vínculo familiar que el intérprete detalló en el pasado. Durante una entrevista con el Irish Independent en octubre de 2023, el actor reconoció el daño que su carrera causó en sus herederos.

El veterano actor confesó su constante dolor por el recuerdo de sus hijos y aceptó su responsabilidad en el desarrollo de la personalidad de ambos. En aquella charla, asumió su culpa por la falta de influencia positiva durante la etapa formativa de su familia.

Patrick Stewart tuvo su último papel en Avengers: Doomsday. REUTERS

El protagonista de Star Trek reveló que mantenía una relación prácticamente inexistente con sus hijos adultos. Expresó su sorpresa ante esta lejanía, pues admitió que la separación física y emocional los volvió figuras sumamente importantes en su pensamiento diario.

Años atrás, en 2009, el artista habló con The Independent sobre su obsesión con el trabajo actoral. En esa ocasión, aceptó que relegó su vida personal a un segundo plano para consolidar su trayectoria en el teatro, el cine y la televisión.

Durante sus últimos años, Patrick Stewart intentó corregir sus errores del pasado a través de la convivencia con sus nietos. El histrión manifestó su alivio ante la posibilidad de recibir el perdón de sus hijos tras décadas de priorizar los escenarios sobre su hogar.