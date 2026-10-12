Hugh Jackman estudió Comunicación antes de ser Wolverine, ¿por qué cambió de carrera?

Antes de convertirse en Wolverine y alcanzar la fama internacional, Hugh Jackman tenía planes profesionales muy diferentes. El actor australiano estudió Comunicación y se preparaba para trabajar en los medios, hasta que una experiencia universitaria lo llevó a reconsiderar su futuro.

Aunque actualmente es reconocido por su participación en películas como X-Men, Los miserables y El gran showman, Jackman no siempre tuvo claro que quería dedicarse a la actuación.

¿Qué estudió Hugh Jackman antes de convertirse en actor?

Hugh Jackman, quien nació el 12 de octubre de 1968 en Sídney, Australia, ingresó a la Universidad de Tecnología de Sídney para estudiar una licenciatura en Comunicación con orientación hacia el periodismo.

Durante esa etapa, su intención era prepararse para trabajar en los medios de comunicación, una profesión que le permitiría desarrollar habilidades relacionadas con la investigación, la escritura y la transmisión de información.

El australiano concluyó sus estudios en 1991, cuando obtuvo su título universitario. Sin embargo, su interés por la interpretación comenzó a desarrollarse antes de que terminara la licenciatura.

Aunque había participado en algunas actividades teatrales durante su etapa escolar, la actuación no era una de sus principales opciones profesionales. Para él, se trataba de una actividad que podía realizar como parte de su formación.

Entre sus primeras experiencias artísticas estuvo una producción escolar de My Fair Lady, en la que participó durante su adolescencia. No obstante, aquello no fue suficiente para que considerara estudiar teatro al ingresar a la universidad.

Fue hasta su último año como estudiante de Comunicación cuando tuvo un acercamiento más serio con la interpretación, aunque inicialmente no estaba buscando cambiar de profesión.

Hugh Jackman comenzó su carrera en el teatro musical antes de alcanzar la fama internacional como Wolverine. IG thehughjackman

La clase de teatro que cambió los planes de Hugh Jackman

Cuando estaba por concluir sus estudios universitarios, Hugh Jackman necesitaba completar algunos créditos académicos para poder graduarse. Por esa razón, comenzó a revisar las materias que podía cursar durante su último año.

Entre las opciones disponibles encontró una clase de teatro que, según ha relatado, eligió porque pensaba que sería una materia sencilla y no le exigiría demasiado trabajo.

Sin embargo, el curso terminó siendo muy diferente de lo que esperaba. Como parte de las actividades, el profesor decidió preparar una representación de El memorándum, una obra escrita por el dramaturgo checo Václav Havel.

Para sorpresa de Jackman, el docente le asignó el papel protagónico, una responsabilidad que inicialmente no quería asumir debido a su falta de experiencia en producciones teatrales de ese tipo.

El estudiante incluso intentó convencer a su profesor de que le permitiera colaborar detrás del escenario, pero este insistió en que interpretara al personaje principal.

Finalmente, Jackman aceptó participar en la obra y comenzó a involucrarse en los ensayos. Fue durante ese proceso cuando descubrió que disfrutaba trabajar con otros actores y construir personajes frente al público.

La experiencia también le permitió conocer un ambiente distinto al que había encontrado durante sus estudios de Comunicación. Por primera vez comenzó a considerar que la actuación podía convertirse en una profesión.

Hugh Jackman ha combinado su carrera como Wolverine con su pasión por el teatro musical y Broadway. IG thehughjackman

¿Cómo pasó Hugh Jackman de estudiar Comunicación a Hollywood?

Después de graduarse en 1991, Hugh Jackman decidió continuar su preparación académica, aunque ya no en el campo del periodismo.

Su siguiente paso fue ingresar al Actors Centre Australia, una institución ubicada en Sídney donde cursó un programa de formación actoral de un año conocido como The Journey.

Durante esta etapa comenzó a desarrollar las herramientas necesarias para trabajar profesionalmente en teatro y televisión, además de conocer las exigencias de una carrera que hasta poco tiempo antes no había considerado.

Posteriormente, tuvo la oportunidad de participar en la telenovela australiana Neighbours, pero decidió rechazar la propuesta para continuar sus estudios.

En su lugar, ingresó a la Western Australian Academy of Performing Arts (WAAPA), donde completó su formación en 1994.

Tras concluir sus estudios, comenzó a conseguir oportunidades en producciones australianas. Uno de sus primeros trabajos importantes llegó en 1995 con la serie Correlli, donde compartió créditos con Deborra-Lee Furness.

Hugh Jackman ha destacado tanto en musicales de Broadway como en el cine gracias a su papel de Wolverine. IG thehughjackman

Su trayectoria también comenzó a desarrollarse en el teatro musical, donde participó en producciones como La Bella y la Bestia, Sunset Boulevard y Oklahoma!

Estos trabajos le permitieron adquirir experiencia en actuación, canto y baile, habilidades que posteriormente aprovecharía en algunas de sus películas más conocidas.

El salto a Hollywood llegó en 2000, cuando fue elegido para interpretar a Wolverine en X-Men, película dirigida por Bryan Singer que marcó el inicio de su reconocimiento internacional.

Desde entonces, Jackman ha interpretado al personaje en distintas producciones de Marvel, incluida Deadpool & Wolverine, estrenada en 2024 junto a Ryan Reynolds.

Además de su participación en las películas de superhéroes, el australiano ha protagonizado producciones como El gran truco, Los miserables y El gran showman.

Por su interpretación de Jean Valjean en Los miserables, recibió una nominación al Oscar como mejor actor en 2013 y obtuvo un Globo de Oro por su trabajo en la película.

Su carrera teatral también le permitió ganar un premio Tony en 2004 por su interpretación de Peter Allen en el musical The Boy from Oz, presentado en Broadway.