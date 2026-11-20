César Romo compartió un video en el que aparece de fondo un capítulo de La Familia P. Luche y usuarios comenzaron a relacionarlo con el ex de Paola Dalay. Además, la influencer aprovechó una fotografía del futbolista para dejarle un mensaje que no pasó desapercibido.

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay sigue dando de qué hablar. Aunque ambos confirmaron el fin de su relación el pasado 1 de noviembre, las publicaciones de la influencer y su nueva pareja han provocado comentarios entre sus seguidores, sobre todo por algunas coincidencias que muchos relacionan con el actor.

Esta vez, quien llamó la atención fue César Romo, el futbolista con el que Paola se está dando una nueva oportunidad en el amor. A través de sus historias de Instagram, compartió varias imágenes de su estancia en Cancún, donde participa en un torneo de futbol. Sin embargo, un video terminó robándose las miradas por un detalle que involucra a la familia Derbez.

En la grabación aparece una pantalla donde se transmite La Familia P. Luche, la popular serie de comedia creada y protagonizada por Eugenio Derbez. Aunque no hay un mensaje directo contra José Eduardo, algunos usuarios comenzaron a preguntarse si se trataba de una indirecta para el hijo del comediante.

¿Por qué relacionan el video de César Romo con José Eduardo Derbez?

En las publicaciones de César Romo también apareció una comparación con Maradonio, uno de los personajes de La Familia P. Luche. La referencia llamó la atención porque, desde que se dio a conocer su cercanía con Paola Dalay, algunos internautas han hecho comentarios sobre su parecido con el personaje.

El video compartido por uno de sus compañeros volvió a poner esa comparación sobre la mesa. Por eso, en redes sociales surgieron teorías sobre una posible burla hacia José Eduardo Derbez, aunque hasta ahora no existe una declaración del futbolista que confirme que esa fuera su intención.

En las publicaciones de César Romo también apareció una comparación con Maradonio, uno de los personajes de La Familia P. Luche. @clromos

La polémica también tiene como antecedente algunas publicaciones que César habría compartido poco después de que José Eduardo y Paola anunciaran su ruptura. Entre ellas destacan mensajes acompañados de canciones y fotografías que fueron interpretados por usuarios como indirectas para el actor.

Otro detalle que generó comentarios fue el uso de un emoji de gorra en algunas de sus publicaciones. Este accesorio llamó la atención porque Paola también utilizó una gorra cuando comunicó el fin de su relación con el hijo de Eugenio Derbez.

Por ahora, todo queda en las interpretaciones de los usuarios, pues César no ha hablado públicamente sobre las comparaciones ni ha explicado el motivo de sus publicaciones.

Paola Dalay presume a su nuevo novio y le deja un coqueto mensaje

Mientras las publicaciones del futbolista generaban conversación, Paola Dalay tampoco pasó desapercibida. César compartió varias fotografías durante su estancia en Cancún, algunas de ellas sin camisa y mostrando su condición física.

Una de esas imágenes recibió un comentario de la influencer que dejó ver que está muy interesada en esta nueva relación.

Me gustas, escribió Paola junto a un emoji de una cara babeando.

El mensaje provocó reacciones entre quienes siguen de cerca su vida sentimental, pues la creadora de contenido no tuvo problema en expresar públicamente lo que siente por el futbolista.

Paola Dalay. @paoladalay

Desde que confirmó que está saliendo con César Romo, Paola ha hablado abiertamente de esta nueva etapa. Sin embargo, él ha mantenido un perfil más discreto y, hasta ahora, no ha compartido fotografías junto a ella ni ha ofrecido declaraciones sobre su romance.

La historia entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez terminó, pero las publicaciones de su nueva pareja siguen despertando curiosidad. Y aunque no hay pruebas de que César haya querido burlarse del actor con el video de La Familia P. Luche, la coincidencia fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a sacar sus propias conclusiones.