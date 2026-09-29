El revelador tráiler que lanzó Netflix sobre la vida secreta de Matthew Perry

Netflix presentó el primer tráiler de The One About Matthew Perry, una serie documental que recuperará la historia del actor de Friends a través de recuerdos familiares, entrevistas y material privado que hasta ahora no había salido a la luz.

El adelanto, de aproximadamente dos minutos, muestra un recorrido por la vida del intérprete de Chandler Bing y presenta algunos de los testimonios que formarán parte de la producción, entre ellos el de su hermana, Mia Perry Bowick.

Reproducir A través de testimonios íntimos de familiares y amigos cercanos, esta serie documental revela al verdadero Matthew Perry.

Qué revela el tráiler del documental de Matthew Perry

El tráiler de The One About Matthew Perry combina imágenes de los años de mayor popularidad del actor con testimonios de personas que lo conocieron fuera de las cámaras. El objetivo es recuperar aspectos de su vida que no formaban parte de su imagen pública.

Entre los momentos que presenta el avance destaca la participación de Mia Perry Bowick, quien habla sobre la relación con su hermano y los problemas personales que enfrentó durante gran parte de su carrera.

Su testimonio aborda cómo el actor encontraba satisfacción al hacer reír a los demás, aunque también atravesaba periodos de soledad y dificultades que no desaparecieron con el reconocimiento que obtuvo gracias a su trabajo en televisión.

Otro de los temas que aparecen en el adelanto es su prolongada lucha contra las adicciones. Perry habló públicamente sobre este problema durante sus últimos años e incluso publicó unas memorias en las que relató sus experiencias.

El documental recuperará sus intentos por mantenerse sobrio y el dinero que destinó a distintos tratamientos. Según la información presentada sobre la producción, el actor ingresó a rehabilitación en numerosas ocasiones a lo largo de su vida.

La serie también incluirá fotografías y videos inéditos procedentes del archivo privado de la familia Perry, además de entrevistas con personas que lo acompañaron durante diferentes etapas de su trayectoria.

Matthew Perry aparece como Chandler Bing en Friends, una de las etapas que recupera su nuevo documental de Netflix. Captura de Pantalla tráiler Netflix

Quiénes aparecen en el documental de Matthew Perry

Además de su hermana, la producción contará con testimonios de amigos cercanos, exparejas y antiguos colaboradores del actor. Sus declaraciones permitirán conocer diferentes momentos de su vida personal y su trabajo en Hollywood.

Entre los participantes confirmados se encuentran las siguientes personas.

Mia Perry Bowick , hermana del actor, quien compartirá recuerdos familiares.

David Pressman y Roger Castillo , amigos cercanos que hablarán sobre su relación con Perry.

Warren Littlefield , expresidente de NBC, quien recordará el proceso de selección del reparto de Friends.

Jeff Strauss , guionista de la primera temporada de la comedia, quien abordará la creación de Chandler Bing.

El documental también reconstruirá los primeros años de Perry en la industria del entretenimiento y las circunstancias que lo llevaron a conseguir el personaje que interpretó durante diez temporadas.

Uno de los testimonios relacionados con esta etapa será el de Littlefield, quien ofrecerá detalles sobre las audiciones de Friends. Strauss, por su parte, hablará sobre el desarrollo del personaje y su participación en los primeros episodios.

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado si Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc o David Schwimmer, quienes compartieron el protagonismo de Friends con Perry, participarán en la serie.

El tráiler del documental de Matthew Perry presenta testimonios de personas cercanas al actor que recordarán su vida y trayectoria. Captura de Pantalla tráiler Netflix

¿Cuándo se estrena el documental de Matthew Perry en Netflix

The One About Matthew Perry estará disponible el martes 27 de octubre, casi tres años después de la muerte del actor, quien falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años.

El informe forense determinó que Perry murió por los efectos agudos de la ketamina. Su fallecimiento ocurrió después de varios años en los que había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción y sus tratamientos.

La nueva producción está dirigida por Mary Robertson, ganadora del Emmy y conocida por su trabajo en Silencio en plató, el documental que investigó denuncias relacionadas con diferentes programas infantiles de Nickelodeon.

Robertson también participa como productora ejecutiva junto con Lisa Kalikow, Eli Holzman y Aaron Saidman. La serie fue desarrollada por Maxine Productions, compañía perteneciente a Sony Pictures Television.