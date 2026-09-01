Netflix prepara documental sobre Matthew Perry que mostrará su vida detrás de Chandler Bing

Durante una década, Matthew Perry se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión gracias a su interpretación de Chandler Bing en Friends. Entre 1994 y 2004, el actor participó en los 236 episodios de la exitosa serie, donde destacó por su particular sentido del humor y por darle vida a uno de los personajes más recordados de la producción.

¿Qué hizo tan especial a Chandler Bing?

Con su personalidad sarcástica, sus ocurrencias y su manera de enfrentar las situaciones cotidianas, Chandler se ganó un lugar entre los personajes favoritos de los espectadores. Gran parte de las frases que pronunció a lo largo de la serie permanecen en la memoria de los seguidores y forman parte de la cultura popular.

El trabajo de Perry en Friends lo llevó a alcanzar fama internacional y convirtió al actor en una figura estrechamente ligada a una de las sitcoms más importantes de todos los tiempos.

Foto: Instagram mattyperry4

¿Qué ocurrió con Matthew Perry fuera de los reflectores?

Detrás de la imagen divertida que proyectaba en televisión, Perry enfrentó durante años una complicada batalla contra las adicciones. El actor decidió hablar públicamente sobre sus experiencias y utilizó su propia historia para crear conciencia sobre esta enfermedad.

Matthew Perry murió en octubre de 2023, a los 54 años, debido a una sobredosis accidental. Su fallecimiento provocó una gran reacción entre sus seguidores y compañeros de profesión, quienes además de recordar su trayectoria artística destacaron su disposición para hablar sobre sus problemas de salud y ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Foto: Instagram mattyperry4

¿De qué tratará el documental sobre Matthew Perry?

Su historia será retomada en The One About Matthew Perry, una producción documental de tres partes que busca mostrar diferentes aspectos de la vida del actor, desde su éxito en Friends hasta las dificultades personales que enfrentó durante años.

La producción contará con la participación de personas que conocieron de cerca a Perry y ofrecerá una mirada más íntima a su trayectoria, sus experiencias y el legado que dejó después de su muerte.

Foto: Instagram mattyperry4

.¿Cuándo se estrenará The One About Matthew Perry?

El documental está dirigido por Mary Robertson, ganadora de un premio Emmy, y tendrá su estreno el 27 de octubre.

Con esta producción, la historia de Matthew Perry volverá a la pantalla desde una perspectiva más personal, enfocada no solo en el actor que hizo reír a millones como Chandler Bing, sino también en el hombre que decidió compartir públicamente sus dificultades y convertir parte de ellas en un mensaje para los demás.