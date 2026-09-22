¿Por qué la ketamina puede ser peligrosa? Los casos de Matthew Perry, Tay Keith y otros famosos

La ketamina ha aparecido en varias muertes de figuras públicas durante los últimos años, pero no en todos los casos tuvo el mismo papel. Mientras que los médicos forenses determinaron que fue directamente responsable o parte de la causa en fallecimientos como los de Matthew Perry y el productor Tay Keith, en otros únicamente fue detectada en el organismo sin que pudiera establecerse que provocó la muerte.

El tema volvió a cobrar atención después de que se supiera que el médico de Presley Herber le recetaba este medicamento al hijo de Cindy Crawford, además, que en otro caso, una autopsia revelara que Tay Keith, productor nominado al Grammy y colaborador de artistas como Drake y Travis Scott, murió accidentalmente por los efectos tóxicos combinados de ketamina y varios compuestos relacionados con el kratom.

Su caso se suma al de Matthew Perry, cuya muerte en 2023 generó una investigación federal y terminó con cinco personas sentenciadas por suministrarle ketamina de manera ilegal.

Matthew Perry, la ketamina fue la principal causa de muerte

El médico forense del condado de Los Ángeles determinó que el actor de Friends murió por los efectos agudos de la ketamina, mientras que el ahogamiento, la enfermedad coronaria y los efectos de la buprenorfina fueron considerados factores contribuyentes. La muerte fue clasificada como accidental.

Perry fue encontrado inconsciente dentro del jacuzzi de su casa el 28 de octubre de 2023. Esto significa que no resulta preciso afirmar simplemente que murió ahogado: para el forense, la ketamina fue la causa principal y el ahogamiento formó parte de las circunstancias que contribuyeron al desenlace.

La investigación posterior encontró además que el actor estaba recibiendo ketamina fuera de un entorno médico adecuadamente supervisado.

En mayo de 2026, su asistente Kenneth Iwamasa fue condenado a 41 meses de prisión después de admitir que inyectó repetidamente ketamina a Perry sin tener formación médica, incluida la dosis administrada el día de su muerte.

Jasveen Sangha, conocida por los fiscales como la Ketamine Queen, recibió una sentencia de 15 años de prisión por su participación en la distribución de la sustancia.

Matthew Perry murió a causa de una sobredosis de ketamina

Tay Keith murió por una mezcla de ketamina y compuestos del kratom

El caso de Tay Keith, cuyo nombre real era Brytavious Lakeith Chambers, presenta otra situación.

El productor de “Sicko Mode” fue encontrado muerto en su departamento de Nashville el 18 de junio de 2026 durante una revisión solicitada por preocupación sobre su bienestar.

El reporte forense divulgado el 17 de septiembre estableció como causa de muerte la toxicidad combinada de ketamina, mitraginina, 7-hidroximitraginina y mitraginina pseudoindoxilo. Estos últimos compuestos están relacionados con el kratom. Su muerte fue considerada accidental.

También se detectaron alcohol y nicotina, aunque la causa oficial se concentró en la combinación de ketamina y los compuestos señalados por el médico forense.

Tay Keith fue hallado muerto en su apartamento. DAVID SWANSON

A diferencia de Perry, en este caso no existe información pública suficiente para establecer exactamente cómo obtuvo o consumió las sustancias.

Dwayne Haskins tenía ketamina en el organismo, pero murió atropellado

Otro caso frecuentemente mencionado es el de Dwayne Haskins, jugador de la NFL que murió en abril de 2022 después de ser atropellado mientras caminaba por una autopista de Florida.

La autopsia encontró ketamina y norketamina en su organismo, además de una concentración de alcohol en sangre de 0.20%, más del doble del límite legal para conducir en el estado.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental: el médico forense estableció que Haskins murió por múltiples lesiones producidas por el impacto del vehículo, no por toxicidad de ketamina.

Por ello, aunque la sustancia estuvo presente, no puede afirmarse con la información oficial que haya provocado que caminara desorientado por la autopista o que fuera responsable directa del accidente.

Dwayne Haskins (Reuters)

Elijah McClain recibió ketamina durante un operativo policial

El caso de Elijah McClain es distinto tanto al consumo recreativo como al uso médico habitual.

El joven de 23 años fue detenido por policías en Aurora, Colorado, en 2019. Después de ser inmovilizado, paramédicos le administraron 500 miligramos de ketamina bajo la creencia de que presentaba el entonces denominado “delirio excitado”.

Una autopsia revisada posteriormente atribuyó su muerte a complicaciones derivadas de la administración de ketamina después de la restricción forzosa.

El caso tuvo consecuencias judiciales: dos paramédicos fueron declarados culpables por su participación, mientras el fallecimiento impulsó cambios en los protocolos sobre sedación durante intervenciones policiales.

Elijah McClain Redes sociales

¿Por qué la ketamina puede volverse peligrosa?

La ketamina es un anestésico utilizado legítimamente en medicina, pero sus efectos cambian según la dosis, la vía de administración, las condiciones del paciente y las sustancias con las que se combine.

Entre sus efectos se encuentran sedación, inmovilidad, alteración de la percepción, pérdida de coordinación, confusión y disociación, es decir, una sensación de desconexión del cuerpo o del entorno. A dosis elevadas o combinada con otros depresores del sistema nervioso central puede producir complicaciones respiratorias graves.

La FDA también advierte sobre riesgos de sedación, disociación y depresión respiratoria con esketamina, un derivado relacionado con la ketamina que se utiliza bajo estricta supervisión médica para determinados trastornos depresivos.

Precisamente por esos efectos, una persona profundamente sedada o disociada puede tener menos capacidad para reaccionar ante determinadas situaciones peligrosas.

Pero eso no significa que cualquier accidente ocurrido después del consumo pueda atribuirse automáticamente a la ketamina. Para establecerlo se necesita analizar la autopsia, toxicología, circunstancias de la muerte y conclusiones del médico forense.

Casos que no deberían atribuirse todavía a la ketamina

La muerte reciente de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, es un ejemplo de por qué conviene esperar.

Gerber murió el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Santa Mónica y la policía investiga una posible sobredosis, pero la causa oficial permanece pendiente mientras se realizan pruebas toxicológicas.

Que el modelo hubiera hablado anteriormente sobre distintos tratamientos o sustancias no permite concluir que la ketamina estuviera relacionada con su fallecimiento.

Algo similar ocurre con otras listas que circulan en internet. Liam Payne no debería aparecer como una muerte relacionada con ketamina únicamente porque algunos reportes iniciales hablaron de “tusi” o “cocaína rosa”, ya que los resultados toxicológicos oficiales difundidos en Argentina no establecieron a la ketamina como causa de su fallecimiento.

La diferencia puede parecer pequeña, pero es esencial: encontrar una sustancia, sospechar su consumo y determinar que provocó una muerte son tres afirmaciones completamente distintas.

Los casos de Perry, Tay Keith, Haskins y McClain muestran precisamente por qué revisar las conclusiones forenses es necesario antes de atribuir una muerte a una droga determinada.