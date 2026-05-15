¿Luis Miguel ha sido hospitalizado? Estas son las enfermedades ha enfrentado el "Sol de México"

El nombre de Luis Miguel volvió a convertirse en tendencia luego de que comenzaran a circular versiones sobre una supuesta hospitalización en Nueva York.

De acuerdo con información difundida por la creadora de contenido Chamonic, el cantante habría sido llevado a revisión médica por su pareja, Paloma Cuevas, después de sentirse mal. Según esa versión, durante la evaluación se habría detectado un aparente problema cardiaco que obligó a hospitalizarlo.

Hasta ahora, ni el artista ni su equipo han confirmado dicha información, por lo que todo permanece en calidad de rumor.

Sin embargo, la noticia provocó preocupación inmediata entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a recordar los distintos problemas de salud que el llamado “Sol de México” ha enfrentado a lo largo de los años.

Aunque Luis Miguel siempre ha manejado su vida privada con enorme discreción, existen algunos padecimientos médicos que sí han sido confirmados públicamente y que incluso llegaron a afectar su carrera artística.

El tinnitus: la enfermedad que cambió la vida de Luis Miguel

Uno de los problemas de salud más delicados que ha sufrido Luis Miguel es el tinnitus, también conocido como acúfenos.

Se trata de una afección auditiva que provoca zumbidos o sonidos constantes en los oídos sin que exista un ruido externo real. En muchos casos, esta condición puede convertirse en un problema crónico y extremadamente difícil de sobrellevar.

El cantante habría desarrollado este padecimiento después de un accidente ocurrido durante un concierto en Lima, Perú, en 2005.

Luis Miguel Foto: @luismiguel

Según se ha revelado con el paso de los años, un fallo en el sistema de audio provocó un fuerte impacto acústico directo en uno de sus oídos, situación que derivó en daños auditivos permanentes.

Para cualquier persona el tinnitus puede resultar complicado, pero para un cantante de nivel internacional representa un desafío todavía mayor.

Incluso en su serie biográfica autorizada se mostró cómo Luis Miguel tuvo que someterse a terapias especiales para aprender a seguir cantando mientras convivía constantemente con el molesto zumbido.

Este problema se convirtió en uno de los episodios médicos más comentados y serios de toda su trayectoria.

Las enfermedades respiratorias que afectaron su carrera

La garganta siempre ha sido uno de los puntos más vulnerables para Luis Miguel.

Debido a la exigencia física de sus giras y conciertos, el intérprete ha enfrentado distintos problemas respiratorios y de voz que incluso lo obligaron a cancelar presentaciones importantes.

Uno de los casos más recordados ocurrió en 2015, cuando el cantante suspendió varios conciertos programados en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Luis Miguel

En ese momento comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre posibles excesos o problemas personales, pero posteriormente su médico confirmó que el artista padecía una rinofaringitis aguda.

Esta enfermedad consiste en una inflamación severa de las vías respiratorias superiores, afectando principalmente nariz y garganta.

La condición impedía completamente que Luis Miguel utilizara su voz de manera profesional, motivo por el que tuvo que guardar reposo absoluto.

El desgaste físico durante su gira mundial

Otro de los episodios que generó preocupación ocurrió durante 2024, en plena recta final de su exitosa gira internacional.

En aquel momento, Luis Miguel canceló abruptamente varios conciertos en México, incluyendo fechas en Ciudad de México, Querétaro, Pachuca e Irapuato.

La suspensión inmediata de los shows provocó versiones alarmantes sobre su estado de salud. Algunos reportes afirmaban que el cantante atravesaba una neumonía bilateral e incluso una supuesta recaída de COVID-19.

No obstante, información posterior de personas cercanas al artista aclaró que el problema real había sido una severa faringitis provocada por el agotamiento extremo y la falta de descanso tras meses de presentaciones continuas.

Luis Miguel

Se reportó que el cantante presentó fiebre alta, dolor en el pecho y una fuerte fatiga física derivada de la intensidad de la gira.

Aunque la situación sí encendió las alarmas, finalmente logró recuperarse y retomar sus actividades.

El hermetismo que siempre rodea a Luis Miguel

A diferencia de otras celebridades, Luis Miguel siempre ha mantenido un absoluto control sobre su vida privada.

Esa misma discreción ha provocado que cualquier noticia relacionada con su salud genere una enorme ola de rumores y especulaciones.

Cada vez que el cantante cancela conciertos, desaparece públicamente o modifica su agenda, las redes sociales rápidamente reaccionan con teorías que muchas veces terminan siendo exageradas o falsas.

Por esa razón, hasta el momento la supuesta hospitalización en Nueva York debe manejarse únicamente como información no confirmada.

Luis Miguel

Mientras tanto, millones de fans permanecen atentos esperando noticias oficiales sobre el estado de salud de uno de los artistas más importantes y queridos de la música en español.

A pesar de los problemas médicos que ha enfrentado a lo largo de su carrera, Luis Miguel continúa siendo una figura fundamental dentro de la industria musical y uno de los intérpretes más influyentes de América Latina.

AAAT*