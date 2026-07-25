Chris Brown se declara culpable por una pelea en Londres: esto podría pasarle ahora

Chris Brown vuelve a enfrentar problemas legales. El cantante estadounidense se declaró culpable de un cargo de affray, una figura contemplada por las leyes de Reino Unido que se refiere al uso o amenaza de violencia ilegal capaz de provocar temor por la seguridad de otras personas.

La declaración ocurrió este viernes 24 de julio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. La audiencia fue bastante breve y, de acuerdo con los reportes, duró menos de cinco minutos.

Brown no llegó solo al tribunal. Su coimputado, Omololu Akinlolu, conocido artísticamente como HoodyBaby, también aceptó su responsabilidad por el mismo delito.

El cantante de "Forever" se presentó con un traje beige, gafas de sol con montura dorada y una gorra de los St. Louis Cardinals. Al salir del recinto, algunos de sus seguidores se acercaron para expresarle su apoyo y comenzaron a corear su conocido apodo: "Breezy".

Pero, aunque la declaración de culpabilidad representa un avance en el proceso judicial, la historia todavía no termina. Ahora Chris Brown tendrá que esperar hasta el próximo 26 de octubre, fecha en la que se dará a conocer la sentencia.

¿Qué pasó en el club de Londres?

El caso se remonta al 19 de febrero de 2023, cuando ocurrió una pelea en Tape, un club privado ubicado en Mayfair, una de las zonas más exclusivas de Londres.

La persona que denunció la agresión fue el productor musical Abraham Diaw, quien anteriormente habría tenido una relación de amistad con Chris Brown.

Según la acusación presentada originalmente por la fiscalía británica, el cantante habría golpeado a Diaw en la cabeza con una botella de vidrio. Posteriormente, Akinlolu habría intervenido en la pelea y también habría golpeado al productor.

La acusación señalaba además que Diaw recibió patadas mientras estaba en el suelo. Después del enfrentamiento, el productor tuvo que acudir al hospital St Mary’s de Londres para recibir atención por lesiones en la cabeza y una herida en la rodilla.

En un principio, Chris Brown y Akinlolu enfrentaban cargos más graves relacionados con agresión y lesiones corporales graves, además de una acusación por posesión de un arma en relación con la botella utilizada durante el altercado.

London, UK. 24 Jul 2026. Pictured: American rnb singer Chris Brown arrives at Southwark Crown Court for a court case regarding a nightclub incident in London in 2023. Credit: Justin Ng/Alamy Live News. Justin Ng

Sin embargo, esas acusaciones fueron retiradas después de que ambos aceptaran declararse culpables del cargo menor de affray.

La fiscal principal Claire Campbell, del Servicio de Fiscalía de la Corona de Londres Sur, describió el incidente como un "ataque violento y sin provocación".

¿Qué podría pasarle ahora a Chris Brown?

La gran pregunta es qué ocurrirá con el cantante después de declararse culpable.

Por ahora, Chris Brown deberá esperar hasta octubre para conocer la sentencia. El hecho de que los cargos más graves hayan sido retirados modifica el escenario legal que enfrentaba inicialmente, aunque todavía podría recibir una condena por el delito del que se declaró culpable.

El proceso también tuvo un impacto directo en su vida profesional. Brown fue detenido el 15 de mayo de 2025 por detectives de la Policía Metropolitana en un hotel de Manchester, donde se encontraba antes de continuar con su gira por Reino Unido.

Seis días después, obtuvo la libertad bajo fianza tras aceptar una garantía de cinco millones de libras. Entre las condiciones establecidas estuvo la posibilidad de continuar con su gira internacional, siempre que entregara su pasaporte al llegar a cada país.

Después de recuperar su libertad, el cantante hizo referencia a la situación en sus redes sociales con el mensaje: "FROM THE CAGE TO THE STAGE!!! BREEZYBOWL".

Los antecedentes legales de Chris Brown

Este nuevo caso se suma a otros problemas legales que han marcado la vida del intérprete. En 2009, Chris Brown se declaró culpable de agredir a su entonces pareja, la cantante Rihanna. Como consecuencia, recibió una condena de cinco años de libertad condicional y seis meses de trabajo comunitario.

Más recientemente, también enfrentó una demanda civil relacionada con un incidente ocurrido en 2020. En aquel momento, una exempleada doméstica llamada Maria Avila denunció haber sido mordida por Hades, un perro propiedad del cantante, en su casa de Los Ángeles.

London, UK. 24 Jul 2026. Pictured: American rnb singer Chris Brown arrives at Southwark Crown Court for a court case regarding a nightclub incident in London in 2023. Credit: Justin Ng/Alamy Live News. Justin Ng

Después de un juicio que duró dos semanas, Brown y su empresa Black Pyramid LLC fueron condenados a pagar 12.9 millones de dólares por daños y perjuicios.

Ahora, el cantante tendrá que esperar hasta el 26 de octubre para conocer su sentencia en Reino Unido. Mientras tanto, su carrera musical continúa y sus seguidores siguen pendientes de lo que pueda ocurrir con uno de los procesos legales más recientes que ha enfrentado.