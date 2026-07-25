David Jonsson será el nuevo T'Challa en Black Panther 3: Así se anunció en la Comic-Con

Marvel Studios sacudió la San Diego Comic-Con 2026 con la revelación del protagonista para Black Panther III. El actor británico David Jonsson asumirá el manto del icónico héroe de Wakanda en la próxima fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

Los ejecutivos de la compañía fijaron el estreno mundial de esta tercera entrega para el 15 de diciembre de 2028. Esta ambiciosa superproducción traerá de vuelta al reconocido cineasta Ryan Coogler a la silla de director principal.

Ryan Coogler y David Jonsson en la Comic-Con 2026. Getty Images via AFP

La revelación ocurrió durante el multitudinario panel de la empresa frente a miles de asistentes entusiastas. El presidente del estudio proyectó el logotipo oficial en las pantallas gigantes del recinto y confirmó los nombres clave de esta esperada continuación.

El realizador, responsable de las dos cintas anteriores y de proyectos paralelos como Sinners, lidera nuevamente el desarrollo creativo de la franquicia. Su retorno garantiza una continuidad visual y temática para explorar la rica mitología africana dentro del cine de superhéroes.

El ascenso de T'Challa hijo

David Jonsson interpretará a T'Challa hijo, el descendiente directo del rey original encarnado por el difunto Chadwick Boseman. Los espectadores conocieron a este joven personaje durante la emotiva escena poscréditos de Black Panther: Wakanda Forever.

La trama explorará la madurez del hijo que procrearon el monarca caído y la hábil espía Nakia, interpretada por Lupita Nyong'o. El nuevo monarca reclamará su derecho al trono y defenderá a su nación de amenazas globales inéditas.

Los guionistas plantean un salto temporal dentro del universo ficticio para mostrar a la nueva versión del héroe en plenitud de condiciones físicas. Esta decisión narrativa permite honrar la memoria del actor original mientras avanza la cronología oficial de la saga taquillera.

Black Panther de Chadwick Boseman. Foto: Marvel Studios

El anuncio oficial disipa meses de intensos rumores en foros y revistas especializadas sobre el futuro del trono wakandiano. La productora apostó por introducir sangre nueva frente a la opción corporativa de recastear al protagonista clásico de las viñetas.

La integración de este poderoso guerrero abre caminos frescos para las alianzas heroicas que se formarán próximamente. Los directivos planean cruzar el camino del joven protector con otros justicieros en los grandes eventos que prepara el estudio.

La trayectoria actoral de David Jonsson

La elección de David Jonsson obedece a su fulgurante ascenso dentro de la industria cinematográfica internacional. El artista deslumbró a la crítica especializada con su reciente participación estelar en la exitosa película de ciencia ficción Alien: Romulus.

Su currículum incluye también actuaciones destacadas en cintas dramáticas como La Larga Marcha, donde demostró su enorme versatilidad frente a la cámara. Estos créditos previos convencieron a los altos mandos de la corporación para entregarle el peso de una licencia multimillonaria.

David Jonsson en la Comic-Con 2026. AFP

El entrenamiento físico del histrión comenzará en los próximos meses para lograr el tono muscular que exige el complejo personaje. El equipo de arte diseñará un traje de Vibranium totalmente renovado para marcar la diferencia generacional entre el padre y el hijo.

La prensa especializada cataloga esta firma como el salto definitivo de la estrella británica hacia la lista de celebridades mejor pagadas de Hollywood. La presión mediática aumentará conforme se filtren las primeras imágenes desde los sets de filmación cerrados bajo estricto embargo.

Las filmaciones principales arrancarán durante la segunda mitad del calendario del próximo año en locaciones de alta seguridad. Los especialistas financieros proyectan que esta tercera entrega dominará la taquilla decembrina y reventará los récords de asistencia a nivel mundial.