El adiós de Juan Ferrara: el actor se despide de los escenarios 

Juan Ferrara está viviendo una de las últimas etapas de una carrera que comenzó hace más de 60 años. El primer actor continúa presentando por distintos puntos del país la obra No te vayas sin decir adiós, montaje que eligió para despedirse de los escenarios y cerrar un capítulo importante de su vida.

Durante su reciente visita a Monterrey, el intérprete aprovechó para agradecer el cariño que ha recibido a lo largo de los años por parte del público regiomontano. Para Ferrara, el respaldo de los espectadores ha sido clave para que la puesta en escena siga adelante y tenga una buena respuesta.

El actor, que ha pasado por la televisión, el cine y el teatro, parece tener muy claro que llegó el momento de bajar el ritmo. No se trata de una pausa para después regresar con nuevos proyectos, sino de una decisión que ha tomado después de una trayectoria que abarca varias generaciones.

Su despedida también tiene un toque especial por el nombre de la obra. No te vayas sin decir adiós parece resumir perfectamente lo que Juan Ferrara quiere hacer con su público: decir adiós, pero hacerlo frente a quienes lo acompañaron durante tantos años.

¿Juan Ferrara regresará a las telenovelas?

Aunque todavía existen seguidores que esperan volver a verlo en una telenovela, el propio actor ya descartó esa posibilidad.

Durante su encuentro con los medios, Ferrara explicó que actualmente no encuentra personajes que lo motiven a regresar a la televisión y reconoció que participar en este tipo de producciones también implica un desgaste importante.

Ya no hay papeles buenos para uno. Realmente ya no regresaría, es muy cansado y lo que está pasando en la televisión actualmente es raro, comentó.

Sus palabras dejan claro que, al menos por ahora, el actor no tiene intención de retomar las largas jornadas que suelen implicar las telenovelas. Después de tantos años frente a las cámaras, parece estar buscando algo distinto.

Juan Ferrara

Eso sí, Juan Ferrara no está cerrado por completo a las nuevas formas de hacer televisión y contenido. El actor reconoció que le llaman la atención los proyectos que actualmente se producen en formato vertical para teléfonos celulares, una tendencia que cada vez gana más espacio entre las audiencias.

"Preferiría ya no trabajar": Juan Ferrara

La posibilidad de participar en una serie o incluso en una producción basada en su vida también fue puesta sobre la mesa. Sin embargo, Ferrara volvió a ser directo y dejó ver que su prioridad ya no está en mantenerse ocupado con nuevos proyectos.

Preferiría ya no trabajar. Enfocado en esta obra y divertirme después con la vida, afirmó.

La declaración refleja el momento personal que atraviesa el actor. Después de más de seis décadas de carrera, Juan Ferrara quiere disfrutar de su tiempo sin la presión de tener que aceptar un proyecto tras otro.

Juan Ferrara

Su despedida no significa que su nombre vaya a desaparecer de la memoria del público. Por el contrario, el actor deja detrás una carrera que forma parte de la historia del entretenimiento mexicano.

Una carrera de más de seis décadas

Juan Ferrara, cuyo nombre real es Juan Félix Gutiérrez Puerta, nació en Guadalajara, Jalisco, el 8 de noviembre de 1943. A lo largo de su trayectoria se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana y participó en más de 30 telenovelas.

Entre sus trabajos más recordados están La gata, Viviana, El hogar que yo robé, Valeria y Maximiliano y La fuerza del destino. También fue reconocido por las nuevas generaciones gracias a su participación en Rebelde, donde interpretó a Franco Colucci, el padre de Mía Colucci.

En el cine también construyó una carrera importante y participó en más de 25 películas. En 1981 recibió el Premio Ariel a Mejor Actor por su trabajo en Misterio.

El teatro, sin embargo, siempre ocupó un lugar especial en su vida. Obras como Made in México, 12 hombres en pugna, Aventurera y Filomena Marturano forman parte de su historia sobre los escenarios.

Juan Ferrara

Hijo de la reconocida actriz Ofelia Guilmáin y hermano de Lucía y Esther Guilmáin, Juan Ferrara pertenece además a una familia profundamente ligada al espectáculo.

Ahora, con No te vayas sin decir adiós, el actor se prepara para cerrar el telón de una trayectoria de más de 60 años. Y aunque su adiós llegue a los escenarios, todo parece indicar que lo hará en sus propios términos: agradeciendo al público, disfrutando de la última función y, finalmente, dedicándose a vivir.