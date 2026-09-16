‘Resident Evil: Noche cero’: cuándo se estrena y todo lo que se sabe de la nueva película que busca revivir el terror

Los muertos vivientes están de regreso y esta vez Resident Evil busca recuperar la esencia que convirtió a la franquicia de videojuegos en uno de los referentes del género de terror. La nueva adaptación cinematográfica, ‘Resident Evil: Noche Cero’, llegará a las salas de cine con una historia que apuesta por el caos, la supervivencia y varios guiños dirigidos especialmente a los seguidores de los juegos.

La película está bajo la dirección de Zach Cregger, cineasta responsable de Barbarian (2022) y La hora de la desaparición (2025), quien asumió el proyecto con la intención de realizar una versión de Resident Evil que también pudiera disfrutar como fan del terror.

Foto: Sony Pictures

¿Cuándo se estrena ‘Resident Evil: Noche Cero’ en México?

Los espectadores mexicanos podrán conocer esta nueva historia de terror a partir del miércoles 16 de septiembre de 2026, fecha establecida por Sony Pictures México para su llegada a las salas del país.

La cinta tendrá funciones en complejos de Cinépolis y Cinemex, con opciones tanto dobladas al español como en versión subtitulada, dependiendo de la ciudad y la disponibilidad de cada cine.

Foto: Sony Pictures México

¿De qué trata la nueva película?

La historia comienza cuando Bryan, interpretado por Austin Abrams, recibe la misión de transportar un órgano hasta Raccoon City. Lo que inicialmente parece un encargo médico rutinario cambia por completo cuando descubre que algo anormal está ocurriendo en la ciudad.

La situación se vuelve cada vez más peligrosa cuando algunas personas comienzan a comportarse de manera violenta y el protagonista queda atrapado en medio de un escenario que rápidamente se transforma en una lucha por sobrevivir.

El planteamiento retoma uno de los elementos centrales del universo de Resident Evil: los experimentos relacionados con armas biológicas y los brotes que provocan transformaciones y convierten a las personas en criaturas violentas.

Foto: Sony Pictures México

A diferencia de los protagonistas que suelen aparecer en historias de acción, Bryan no está preparado para enfrentarse a una amenaza de esta magnitud. Su principal motivación es cumplir con la misión que recibió, incluso cuando hacerlo implica ponerse en peligro.

Austin Abrams explicó que su personaje podría haber decidido abandonar la entrega y preocuparse únicamente por su propia seguridad. Sin embargo, Bryan opta por continuar porque considera que el órgano podría ser necesario para salvar la vida de otra persona.

Esa característica se convierte en una de las piezas importantes de la historia: el protagonista no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que debe enfrentarse al miedo y aprender a sobrevivir conforme avanza la amenaza.

¿Qué relación tendrá la película con los videojuegos?

Uno de los objetivos de Zach Cregger es recuperar elementos que los seguidores de los videojuegos puedan reconocer. Desde el adelanto se pueden identificar algunas referencias que conectan directamente la película con la franquicia.

El brote, por ejemplo, ocurre mientras la población civil todavía desconoce qué está pasando. Bryan debe enfrentarse a las criaturas que aparecen durante su recorrido sin contar con la preparación necesaria para hacerlo.

Incluso tiene dificultades para utilizar algunas armas, una característica que lo aleja de los protagonistas tradicionales del cine de acción y refuerza la idea de que se trata de un personaje ordinario enfrentándose a una situación extraordinaria.

Entre los detalles que han llamado la atención de los seguidores está una cabaña, lugar en el que Bryan encuentra armas y posteriormente necesita conseguir munición.

La escena recuerda al sistema de recursos de los videojuegos de Resident Evil, donde administrar correctamente las balas y otros objetos puede ser determinante para avanzar y mantenerse con vida.

Otro homenaje mucho más evidente aparece con una máquina de escribir, uno de los objetos más representativos de las primeras entregas de la saga.

En los videojuegos, estas máquinas funcionan como puntos para guardar el progreso de los jugadores, por lo que su aparición en la película funciona como un guiño directo a quienes conocen la franquicia.

¿Por qué esta película representa un reto para Zach Cregger?

Después del éxito de La hora de la desaparición, producción que recaudó 270 millones de dólares y que le valió a Amy Madigan el Óscar a Mejor Actriz de Reparto, Cregger decidió asumir el desafío de llevar su propia visión de Resident Evil al cine.

El director ha reconocido que la producción representa un reto diferente a sus trabajos anteriores, principalmente por la dimensión que requiere una franquicia de esta escala.

Aunque recupera recursos que ya había utilizado en otras películas, también tuvo que enfrentarse a situaciones que nunca había trabajado antes.

La presión aumenta debido al enorme número de seguidores de Resident Evil, una franquicia que ha vendido más de 200 millones de videojuegos alrededor del mundo.

Más allá de las criaturas y las escenas de terror, Cregger pretende construir una historia que conecte con el público desde la perspectiva de una persona común atrapada en una situación extrema.

El propio director ha planteado una crítica relacionada con las empresas tecnológicas y la búsqueda de ganancias, al señalar cómo las decisiones tomadas por intereses económicos pueden terminar afectando a personas que nunca pidieron formar parte del problema.

En ese contexto, Bryan funciona como una especie de contraste: mientras otros personajes podrían elegir salvarse a sí mismos, él decide continuar con su misión pese al peligro.

Con ‘Resident Evil: Noche Cero’, Zach Cregger busca combinar una historia de supervivencia con referencias reconocibles para los seguidores de los videojuegos. La película llegará a los cines mexicanos el 16 de septiembre de 2026, donde los fanáticos podrán descubrir si esta nueva adaptación consigue devolverle a la franquicia el terror que la hizo famosa.