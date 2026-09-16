¿Quién fue Lizzie Borden?; la historia REAL que inspiró la nueva temporada de Monstruo de Netflix

Lizzie Borden quedó ligada a uno de los crímenes más conocidos de Estados Unidos, aunque nunca se comprobó que fuera responsable. En 1892, la mujer fue acusada de asesinar con un hacha a su padre y a su madrastra dentro de la casa familiar. La falta de pruebas concluyentes permitió que recuperara su libertad, pero las dudas alrededor del caso permanecieron durante más de un siglo.

Su historia volverá a llamar la atención con una nueva entrega de Monstruo, la serie de Netflix creada por Ryan Murphy. A diferencia de otras temporadas, esta producción tendrá por primera vez a una mujer como figura principal y retomará un caso que todavía provoca preguntas.

Lizzie Borden X @GACrewFans

¿Quién era Lizzie Borden?

Nacida el 19 de julio de 1860 en Fall River, Massachusetts, Lizzie Andrew Borden pertenecía a una familia con una buena posición económica. Su padre, Andrew Jackson Borden, había reunido una importante fortuna gracias a sus negocios y propiedades.

Cuando Lizzie era pequeña, su madre falleció. Tiempo después, Andrew se casó con Abby Durfee Gray, quien se convirtió en la madrastra de Lizzie y de su hermana mayor, Emma.

Dentro de la casa existían constantes tensiones. Las hermanas no tenían una relación cercana con Abby y sospechaban que estaba interesada en la fortuna de su padre. También había desacuerdos por la manera en que Andrew administraba su dinero y repartía algunas propiedades entre sus familiares.

X: Netflix

Pese a su riqueza, el empresario llevaba una vida sencilla y controlaba con cuidado los gastos. Esta situación habría provocado nuevas discusiones con sus hijas, quienes esperaban disfrutar de mayores comodidades por la posición económica de la familia.

¿Qué pasó con el padre y la madrastra de Lizzie Borden?

La mañana del 4 de agosto de 1892, Abby Borden fue asesinada en una habitación del segundo piso de la vivienda. Recibió varios golpes en la cabeza con un objeto parecido a un hacha.

Horas después, Andrew regresó a casa y se acostó en un sofá de la sala. Ahí también fue atacado. Su hija aseguró que lo encontró sin vida y pidió ayuda a Bridget Sullivan, la empleada doméstica que se encontraba en la propiedad.

Durante los asesinatos, Lizzie y Bridget eran las únicas personas conocidas que permanecían en la casa. Emma estaba fuera de Fall River, mientras que un familiar que se hospedaba con la familia había salido esa mañana.

Abby Borden fue encontrada asesinada en la casa familiar de Fall River el 4 de agosto de 1892. Grosby Group

Las autoridades comenzaron a sospechar de Lizzie por las distintas respuestas que dio durante los interrogatorios. Algunos de sus movimientos tampoco quedaron claros y su comportamiento fue considerado extraño por los investigadores.

¿Qué pruebas encontraron contra Lizzie Borden?

Entre los datos que despertaron sospechas estuvo un intento de comprar ácido prúsico, una sustancia venenosa, poco antes del crimen. Sin embargo, ese episodio no fue aceptado como prueba durante el juicio.

Otro elemento polémico apareció cuando una amiga de la familia vio a Lizzie quemando un vestido. La acusada explicó que la prenda estaba manchada con pintura y ya no podía utilizarla, pero la fiscalía consideró que pudo haber destruido evidencia.

En el sótano fue encontrada una cabeza de hacha con el mango roto, aunque los investigadores no lograron demostrar que se tratara del arma empleada en los asesinatos. Tampoco hallaron ropa con sangre que relacionara directamente a Lizzie con las muertes.

X: CenationCity

Además, la investigación estuvo marcada por las limitaciones forenses de la época. No existían las pruebas de ADN y el manejo de la escena del crimen fue muy diferente al que se aplica actualmente.

¿Por qué Lizzie Borden quedó en libertad?

Lizzie fue detenida el 11 de agosto de 1892 y enfrentó un juicio al año siguiente. La fiscalía presentó los conflictos familiares y económicos como un posible motivo, pero no consiguió establecer cómo habría cometido los dos asesinatos sin quedar cubierta de sangre.

Su defensa también aprovechó los prejuicios sociales de aquel momento. Para una parte del jurado resultaba difícil imaginar que una mujer soltera, religiosa y perteneciente a una familia respetada pudiera cometer un crimen tan violento.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden | Tráiler oficial | Netflix

Finalmente, el jurado declaró a Lizzie Borden inocente el 20 de junio de 1893. La decisión no confirmó que otra persona fuera responsable, por lo que los asesinatos de Andrew y Abby quedaron sin resolver. La Biblioteca del Congreso conserva periódicos y documentos relacionados con su arresto y el proceso judicial.

¿Qué ocurrió con Lizzie Borden después del juicio?

Tras recuperar su libertad, Lizzie continuó viviendo en Fall River junto con Emma. Ambas se mudaron a una casa más grande, conocida como Maplecroft, gracias a la herencia recibida después de la muerte de su padre.

A pesar de haber sido absuelta, Lizzie fue rechazada por una parte de la comunidad. Su relación con Emma también terminó deteriorándose y las hermanas dejaron de vivir juntas en 1905.

La mujer permaneció en Fall River hasta su muerte, ocurrida el 1 de junio de 1927. Emma falleció nueve días después en New Hampshire.

El caso de Lizzie Borden se convirtió en parte de la cultura popular

Aunque legalmente fue declarada inocente, Lizzie Borden pasó a la historia como la principal sospechosa de los asesinatos. Su caso inspiró libros, películas, series, obras de teatro, producciones musicales y una conocida rima infantil.

Con el paso de los años surgieron numerosas teorías sobre lo ocurrido. Algunas responsabilizan a Lizzie, mientras que otras señalan a Bridget Sullivan, a un familiar o incluso a una persona desconocida. Ninguna explicación ha podido comprobarse de manera definitiva.

X: enbocacinefago

Su historia es diferente a la de otros personajes presentados en Monstruo, pues Lizzie no fue una asesina serial y tampoco recibió una condena. Precisamente la ausencia de una respuesta definitiva convirtió el crimen en uno de los misterios más comentados de Estados Unidos.

Reparto de Monstruo: la historia de Lizzie Borden

Ella Beatty será la encargada de interpretar a Lizzie Borden en la producción de Ryan Murphy. El reparto también incluye a Charlie Hunnam como Andrew Borden, Rebecca Hall en el papel de Abby, Vicky Krieps como Bridget Sullivan y Billie Lourd como Emma Borden.

Jessica Barden completará parte del elenco como una amiga de la protagonista. La temporada estará compuesta por ocho episodios y mostrará una versión dramatizada del crimen, el juicio y las dudas que todavía rodean el caso.