¿Tom Cruise es muy intenso en los sets de grabación?; actor aclara los rumores

Tom Cruise sabe que tiene fama de ser muy intenso en los sets de cine y asegura que esa descripción es cierta. En una entrevista con GQ, el actor habló de las exigencias que tiene al filmar una película, de lo que espera de sus compañeros y de por qué procura dejarlo claro antes de comenzar un proyecto.

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¿Es verdad que Tom Cruise es muy intenso en el set?

La manera de trabajar de Cruise ha llamado la atención desde hace años. Lejos de molestarse por los comentarios, contó que escucha lo mismo desde que era pequeño.

“Incluso de niño, me decían: Ay, Tom, eres muy intenso. Y yo les respondía: No sé qué decir. Soy intenso”.

Esa intensidad, explicó, también se refleja en las expectativas que tiene durante una filmación. Prefiere hablarlo abiertamente con el reparto y el equipo técnico desde el principio.

tom cruise

“Trabajo duro, y la gente que trabaja conmigo lo sabe. Exijo mucho y soy directo al respecto. Es como decir: Los rumores son ciertos. ¿Quieren esto?”.

Su compromiso con cada proyecto va más allá de los días de rodaje.

“Hacer películas no es lo que hago. Es lo que soy”, afirmó.

También dijo que su interés por aprender lo lleva a involucrarse en distintas partes del proceso creativo.

Tom Cruise

“Me lo tomo con mucho humor. Cuando algo me interesa, quiero aprenderlo. Quiero entenderlo. Y uno quiere superar la confusión y desarrollar esa capacidad”.

¿Qué espera Tom Cruise de las personas con las que filma?

Para el protagonista de Misión: Imposible, una película se construye con el trabajo de muchas personas. Por eso, asegura que busca comunicarse con quienes participan en ella y compartir una misma experiencia, tanto durante la producción como cuando el público llega a la sala.

“Las películas tratan sobre la humanidad. No tengo nada en contra de la televisión por cable, la televisión tradicional o Netflix. Me parecen geniales. Crean empleos y todo eso. Pero lo que me gusta del cine es que nos reunimos todos en una sala y compartimos una experiencia”, dijo. “Cuando trabajo con otras personas, no tengo miedo de hacer el ridículo, de hacerlo. Es como decir: No se trata de eso. Se trata de encontrar nuestro estilo, de encontrar estas herramientas juntos y de vivir una experiencia”.

Tom Cruise

Cruise señaló que llega a cada rodaje con planes y guiones, pero también dispuesto a conversar sobre el resultado que el equipo quiere conseguir. Así describe lo que les dice a sus colaboradores.

“Les digo: Confíen en mí, los rumores son ciertos. Estaré aquí antes que ustedes. ¿Qué experiencia buscan? Y soy muy abierto”, comentó. “No es que no tengamos un plan. Tenemos guiones, tenemos planes, los estamos revisando. Pero también siento esa responsabilidad, supongo que por todos”.

La preparación detrás de su próxima película, Digger

El trabajo de Cruise, según contó, comienza mucho antes de que se enciendan las cámaras.

“Siempre estoy estudiando algo. Siempre estoy aprendiendo algo, siempre. Las películas no empiezan simplemente cuando empiezas a rodar en un set. A veces hay años de preparación”, dijo.

Un ejemplo es Digger, la comedia negra dirigida por Alejandro González Iñárritu en la que interpreta a Digger Rockwell, un multimillonario que intenta evitar un desastre ecológico. Tom Cruise contó que el cineasta llevaba una década preparando el proyecto antes de sumarlo alrededor de 2018.

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Para dar vida al personaje, el actor cambió su apariencia con cabello gris y prótesis que lo hacen lucir mayor y con más peso. Al hablar de esa transformación durante un evento de prensa, explicó:

“Mi proceso es: absorber, absorber, absorber”, dijo. “Con el cuerpo, comunicamos una historia... Quiero que la gente se sumerja en una historia”.

Tom Cruise no teme morir al hacer escenas de riesgo

La entrevista también abordó las escenas de riesgo por las que Tom Cruise es conocido. El actor relacionó esa parte de su carrera con su interés por explorar nuevas experiencias.

“Creo que podrías mirar mi vida y decir: ‘Me gusta estar al borde de un precipicio’”, dijo a GQ.

Tom Cruise

Sin embargo, explicó que el propósito de esas maniobras no es únicamente realizar una hazaña. Cuando le preguntaron directamente si teme morir, respondió: