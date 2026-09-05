Director de Resident Evil prepara película sobre una terrorífica leyenda de internet

El cineasta Zach Cregger, director de la próxima película de Resident Evil, prepara un nuevo proyecto cinematográfico de la mano de Warner Bros. para adaptar una terrorífica leyenda de internet. El productor trabaja actualmente en el guion de esta esperada entrega que explorará el origen de una monstruosa figura humanoide.

La silla del director pertenecerá al realizador Brian Duffield, quien comandará el rodaje de esta producción surgida del entorno digital. El equipo creativo apuesta por capitalizar el éxito de las entidades virales dentro de la industria cinematográfica de terror.

El estudio dio luz verde al desarrollo a principios de verano para aprovechar el fenómeno masivo de los relatos en foros virtuales. Esta tendencia cobró fuerza durante este año tras el impacto en taquilla de producciones del mismo corte como Backrooms.

Resident Evil presentó su nuevo tráiler. Foto: Sony Pictures

El escritor y artista canadiense Trevor Henderson creó a este monstruo original en el año 2018 dentro de una extensa galería de espeluznantes ilustraciones. La criatura superó rápidamente las fronteras del nicho y saltó a la fama global al transformarse en un violento fenómeno viral.

Zach Cregger compaginará el desarrollo de esta oscura historia con la campaña promocional de su adaptación de Resident Evil. La cinta basada en la aclamada saga de videojuegos de supervivencia de Capcom llegará a las salas de cine el próximo 18 de septiembre.

La llegada de Siren Head a la pantalla grande

Los usuarios de la red mundial conocen a esta monstruosidad bajo el nombre de Siren Head. El ser sobrenatural destaca por su complexión raquelítica, una imponente altura que ronda los 12 metros y una cabeza formada por dos gigantescos altavoces de alarma.

La mitología del famoso creepypasta sitúa a la entidad demoníaca acechando desde la inmensa oscuridad de los bosques profundos. El comportamiento de la criatura responde al de un depredador hostil que utiliza sonidos perturbadores para desorientar, cazar y atrapar a sus víctimas.

Siren Head es un personaje creado para una creepypasta. Foto: Captura de pantalla

Los relatos virtuales documentan un primer avistamiento de Siren Head en 1966 dentro del desértico territorio de Arizona. La ficción que rodea al monstruo devorador de hombres señala que esta rareza biológica caminó sobre la Tierra desde el origen de los tiempos.

Las historias detallan también la forma en la que el gigante esquelético abandona las zonas boscosas esporádicamente para desatar el caos en las ciudades. El coloso camufla su delgada estructura entre postes de luz y árboles muertos para lanzar letales ataques sorpresa.

El potencial narrativo detrás del fenómeno

El guionista Zach Cregger identificó de inmediato el enorme atractivo narrativo detrás de la bestia diseñada por Trevor Henderson. El equipo creativo estructuró un sólido arco argumental que explota la mitología del monstruo mucho más allá de su estatus como un simple meme.

El productor defendió la fortaleza de su libreto durante sus declaraciones más recientes a la prensa estadunidense. El creativo aseguró que la historia central cautivará al público masivo por sus fuertes elementos de suspenso y terror psicológico.

La creepypasta de Siren Head será una película. Foto: Captura de pantalla

La productora omitió revelar una fecha de estreno oficial para el sangriento debut de Siren Head en las salas de cine. Los ejecutivos del estudio mantienen los tiempos de filmación bajo reserva mientras la preproducción afina los detalles para iniciar el rodaje.

El éxito comercial de esta próxima película abrirá la puerta para adaptar otras invenciones macabras de Trevor Henderson. La comunidad virtual espera la futura confirmación de cintas enfocadas en personajes como Cartoon Cat, Long Horse o Cartoon Dog.