Paramount abandonaría California por freno a su fusión con Warner Bros Discovery

Directivos de Paramount notificaron formalmente a funcionarios locales su intención de abandonar California. David Ellison, director ejecutivo de la empresa, condicionó su permanencia en la ciudad a la resolución de la demanda antimonopolio. El proceso judicial bloquea actualmente su fusión de 111 mil millones de dólares con Warner Bros Discovery.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el fiscal general del estado, Rob Bonta, recibieron ya los avisos sobre las preparaciones de mudanza. Bass prometió defender a toda costa los empleos del sector del entretenimiento. Su oficina detalló sus esfuerzos permanentes para retener la sede corporativa de la productora en el estado.

Alan Cumming y Benedict Wong también pidieron frenar la operación. Reuters

Bonta, desde sus oficinas en Sacramento, calificó estas acciones ejecutivas como un claro chantaje corporativo. El funcionario estatal denunció los intentos de la compañía de medios por manipular la opinión pública. La Fiscalía General reiteró que las presiones no cambiarán su postura legal contra el gigante del cine.

Los representantes estatales aseguraron que aplicarán la ley con estricta imparcialidad frente a las tácticas de los estudios. La productora, contactada por medios especializados, guardó silencio total sobre sus planes de salida. Las autoridades locales mantienen abiertos los canales de diálogo de buena fe con los ejecutivos.

El costo millonario del bloqueo judicial

La industria cinematográfica de Hollywood enfrenta un golpe devastador por estos conflictos legales. La megacombinación orquestada junto al líder de WBD, David Zaslav, sufre un severo estancamiento en tribunales. Una docena de estados y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos presentaron la acción legal el pasado 13 de julio.

Los prolongados tiempos judiciales asfixian las finanzas de la compañía. El juez programó el inicio del juicio hasta el 2 de marzo de 2027. Las partes fijaron reuniones de conciliación para el próximo mes para intentar destrabar el conflicto. Paramount solicitará en audiencia una fianza de 1.880 millones de dólares para cubrir los daños por el retraso.

Fusión Paramount y Warner Bros Canva / Paramount / Warner Bros

La cercanía del 1 de octubre detonó la urgencia de Ellison por presionar al gobierno. El contrato de fusión estipula una tarifa de castigo de 7 millones de dólares diarios a partir de esa fecha exacta. Esta penalización alcanza los 635 millones de dólares trimestrales, una fuga de capital insostenible.

El inminente éxodo hacia una entidad conservadora como Tennessee funciona hoy como una agresiva estrategia de negociación. Los expertos financieros descartan un impacto inmediato de la mudanza en los procesos de los tribunales federales. Las posibles intervenciones del Departamento de Justicia y de la Corte Suprema dictarán el futuro del litigio.

Impacto económico y pérdida masiva de empleos

La economía californiana tiembla ante la posible partida de esta empresa centenaria. La Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles (EDC) publicó un documento alarmante el 10 de septiembre. El informe gubernamental proyectó la pérdida inicial de entre 2.750 y 5.550 años-empleo en diversos sectores.

Las consecuencias a largo plazo resultan francamente catastróficas para las finanzas públicas. El traslado total de operaciones eliminaría entre 28.990 y 57.980 puestos de trabajo a tiempo completo en toda la región. Las arcas estatales sufrirían recortes anuales de entre 10.600 y 21.200 millones de dólares en producción económica directa e indirecta.

Jueza suspende compra de Warner Bros Discovery por Paramount Skydance. AFP

La nueva entidad corporativa arrastrará una deuda superior a los 80.000 millones de dólares tras consolidar la transacción. Los analistas del mercado anticipan despidos masivos inminentes por la reestructuración. Estos recortes de personal ocurrirán forzosamente, sin importar si las oficinas principales permanecen en la costa oeste o se mudan al sur del país.

El documento de la EDC también proyectó el escenario positivo en caso de aprobarse el acuerdo comercial. El plan de Ellison promete la producción de 30 largometrajes al año durante un periodo garantizado de tres años. Este volumen de filmaciones inyectaría nueva vida a los estudios de grabación locales.

Este ambicioso compromiso de producción generaría hasta 2.760 empleos anuales fijos en California. Las proyecciones calculan una aportación de 1.010 millones de dólares directos a la economía local. El portal especializado TMZ sacó a la luz las primeras llamadas de alerta entre la compañía y las autoridades estatales.