J Balvin y Valentina Ferrer anuncian su separación tras casi 10 años juntos

J Balvin y Valentina Ferrer pusieron fin a su relación después de casi una década juntos. La modelo argentina confirmó la noticia este 16 de septiembre con un comunicado publicado en sus historias de Instagram. En el mensaje explicó que la decisión fue tomada por ambos y habló del lugar que tendrá su hijo Rio en esta nueva etapa.

El anuncio llegó después de varios días de especulaciones sobre la pareja. Hasta entonces, ninguno de los dos había confirmado públicamente una ruptura. Ferrer eligió compartir la noticia con un mensaje breve y pidió comprensión ante el momento personal que atraviesan.

Instagram: Valentina Ferrer

¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre su separación de J Balvin?

En sus historias de Instagram, la modelo se refirió al tiempo que pasó junto al cantante colombiano, a la decisión de continuar por separado y al cariño que ambos tienen por su hijo.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

Ferrer llamó al artista por su nombre, José, y señaló que la decisión se tomó pensando en lo mejor para su familia. También dejó claro que, aunque su relación de pareja terminó, los dos desean seguir presentes en la vida de Rio.

¿Por qué se separaron J Balvin y Valentina Ferrer?

La razón de la ruptura no se conoce. Ferrer no mencionó un hecho específico que provocara el fin de la relación y tampoco atribuyó la decisión a una sola persona.

Antes del anuncio habían circulado comentarios sobre una posible distancia entre ellos, a partir de publicaciones en redes sociales. Esas interpretaciones no explican el motivo de la separación, así que no deben presentarse como una causa confirmada.

Foto: Instagram Valentina Ferrer

La historia de amor de J Balvin y Valentina Ferrer

La historia de J Balvin y Valentina Ferrer comenzó en el entorno de la música. Ambos se conocieron en 2017, durante la grabación del videoclip de Sigo extrañándote, en el que participó la modelo argentina. Con el tiempo iniciaron una relación que se extendió por casi 10 años.

A lo largo de esos años, el cantante y la modelo compartieron algunos momentos de su vida juntos, aunque procuraron mantener otros aspectos de su relación fuera de la atención pública. Sus carreras continuaron en paralelo: Balvin con su música y Ferrer con su trabajo como modelo y empresaria.

Instagram: Valentina Ferrer

En junio de 2021 nació Rio, su único hijo en común. Desde entonces, ambos han hablado públicamente de la importancia de la familia. Todavía el 10 de septiembre de 2026, en una entrevista, Ferrer se refirió a los años que habían compartido y a su vida con Rio en Nueva York.