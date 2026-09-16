¿Qué le pasó a Lucero en Cancún? Cantó sentada durante parte del concierto y preocupó a fans

Lucero y Mijares fueron los encargados de amenizar la celebración del Grito de Independencia en Cancún la noche del 15 de septiembre del 2026. Sin embargo, durante el concierto hubo un momento que llamó especialmente la atención de los asistentes y de quienes siguieron la presentación a través de redes sociales pues la cantante tuvo que sentarse mientras continuaba con el espectáculo.

En distintos videos que comenzaron a circular después del evento se puede ver a Lucero sentada sobre una estructura del escenario mientras interpretaba algunas canciones. La escena generó preocupación entre sus seguidores, principalmente porque la cantante suele mantenerse activa durante sus presentaciones.

Calor habría provocado el malestar de Lucero en Cancún

Lucero en Cancún. @luceromexico

La propia intérprete explicó posteriormente qué había ocurrido. De acuerdo con sus declaraciones, las altas temperaturas de Cancún hicieron que sudara considerablemente, situación que se habría complicado por el vestuario que utilizó durante una parte del espectáculo.

Lucero contó que comenzó a sentirse un poco mareada y cansada, por lo que decidió sentarse para continuar con el concierto mientras se recuperaba. La cantante también consideró que pudo haberse deshidratado ligeramente debido al calor y a la cantidad de líquido que había perdido durante la presentación.

¿Cuál es la salud actual de la cantante?

Después de que las imágenes se difundieran en redes sociales, algunos usuarios le preguntaron directamente por su estado de salud. Lucero respondió y dejó claro que se encontraba bien, además de señalar que logró recuperarse después de refrescarse, descansar y tomar electrolitos.

La cantante no abandonó el escenario y continuó con el espectáculo junto a Mijares. Por ello, hasta el momento, lo ocurrido no ha sido reportado como una emergencia médica grave, sino como un episodio de malestar relacionado con el calor, el cansancio y una posible deshidratación.

El concierto formó parte de la gira “Hasta Que Se Nos Hizo”, con la que Lucero y Mijares han vuelto a compartir escenario para interpretar algunos de sus éxitos más conocidos. A pesar del momento de preocupación, ambos continuaron con la celebración y lograron completar la presentación ante el público que acudió a festejar las fiestas patrias en Cancún.

Lucero continúa activa en la música

Lucero atraviesa una etapa muy activa en su carrera, principalmente enfocada en la música. A sus 46 años de trayectoria, la cantante continúa con presentaciones en México y Estados Unidos, al mismo tiempo que prepara nueva música y diferentes proyectos junto a otros artistas.

Uno de los proyectos que actualmente ocupa a Lucero es Conexión Mexicana, un álbum en el que regresa a sus raíces dentro de la música regional mexicana. La producción incluye mariachi y otros sonidos mexicanos, bajo la producción de Áureo Baqueiro.

El proyecto comenzó a tomar forma con el lanzamiento de “Fuertes Declaraciones”, tema que sirvió como primer sencillo de esta nueva etapa. Posteriormente, Lucero presentó “Cero Tolerancia”, una canción que habla sobre el desamor y las decepciones en una relación.

Con estos lanzamientos, la cantante ha comenzado a mostrar parte de lo que incluirá su próximo material discográfico, aunque su carrera continúa dividida entre el estudio y los escenarios.

Lucero. @luceromexico

Además de trabajar en nueva música, Lucero continúa recorriendo distintos escenarios con Siempre Contigo Tour, espectáculo con el que celebra más de cuatro décadas de carrera.

La gira reúne algunos de sus temas más conocidos y hace un recorrido por las diferentes etapas de su trayectoria, desde sus canciones pop hasta su repertorio de música mexicana. Entre las próximas presentaciones anunciadas se encuentra su concierto del 24 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, además de otras fechas en distintas ciudades.

Otro de los proyectos que marcarán los próximos meses para Lucero es Entre Amigas, una gira que realizará junto a Yuri. El espectáculo reunirá a ambas cantantes sobre el escenario para interpretar algunos de los éxitos que han marcado sus respectivas carreras.

Las primeras presentaciones están programadas para noviembre de 2026 en Estados Unidos, mientras que ya existen fechas contempladas para 2027 en diferentes ciudades de ese país.

A esto se suma su colaboración constante con Mijares a través de Hasta Que Se Nos Hizo, proyecto que ambos comenzaron en 2021 y que continúa vigente.