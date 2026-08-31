De Resident Evil al regreso de Avengers: La lista de películas que llegan a cines en septiembre 2026

Septiembre de 2026 tendrá una cartelera cargada de estrenos, reestrenos y eventos especiales en México, con nuevas películas de terror, animación y comedia, además del regreso al cine de varias producciones que buscan atraer al público por segunda vez.

Estas son las películas que se estrenan en septiembre 2026

La programación incluye opciones para prácticamente todos los gustos. Resident Evil tendrá una nueva adaptación cinematográfica, mientras que Cars, Terminator 2, Transformers y Avengers: Endgame regresarán a la pantalla grande.

También habrá producciones mexicanas, películas familiares y eventos musicales de artistas como Katy Perry y Linkin Park.

Estrenos del 3 de septiembre

Katy Perry The Lifetimes Tour

La gira de Katy Perry llega a la pantalla grande como uno de los eventos musicales que Cinépolis tendrá durante septiembre. La producción permite seguir el espectáculo de la cantante desde el cine y escuchar algunos de los éxitos que han marcado su carrera.

Katy Perry llevará The Lifetimes Tour a los cines en septiembre de 2026. Cinepolis

Carretera Perdida

Una de las películas más reconocidas de David Lynch vuelve a las salas mexicanas. La historia comienza cuando un músico y su esposa reciben extrañas grabaciones realizadas dentro de su propia casa, antes de que un asesinato transforme por completo la vida del protagonista.

El Desaire

Rosa trabaja vendiendo flores en Saltillo mientras estudia para convertirse en abogada. Sus planes comienzan a complicarse debido a los celos de su novio y la aparición de un cliente cuya insistencia empieza a convertirse en un problema.

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El Heladero dulce sabor a muerte

El terror tendrá presencia desde la primera semana del mes. La película sigue la llegada de un vendedor de helados a un pequeño pueblo, donde sus productos comienzan a provocar comportamientos violentos entre los niños que los consumen.

El Heladero Dulce sabor a muerte llega a los cines en septiembre de 2026. YouTube Cinepolis

Gungo y los Juegos Cavernícolas

La animación mexicana también tendrá espacio con Gungo y los Juegos Cavernícolas, cinta sobre un joven cavernícola que ha vivido protegido por ser hijo del jefe de su tribu.

Cuando pierde esa posición, deberá reunir a un peculiar equipo para participar en los Juegos Cavernícolas y demostrar que puede conseguir algo sin depender de su apellido.

Reproducir Gungo y los juegos cavernicolas - Tráiler HD

Idiotas

Una tarea que parecía sencilla termina convertida en un viaje fuera de control. Mark y Davis deben llevar a un adolescente rico hasta un centro de rehabilitación, pero pronto descubren que su pasajero puede meterlos en problemas mucho mayores de los que esperaban.

Idiotas forma parte de los estrenos de cine de septiembre de 2026. Cinemex

Rebelión en la granja

La obra de George Orwell regresa al cine mediante una nueva adaptación animada. La historia sigue a los animales de una granja que expulsan a sus dueños humanos con la intención de construir una sociedad diferente, aunque el nuevo orden comienza a alejarse de aquello que imaginaron.

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Blue Velvet

Otro clásico de David Lynch regresa a la pantalla grande. Blue Velvet comienza con el descubrimiento de una oreja humana que lleva a Jeffrey Beaumont a investigar qué ocurrió y adentrarse en una parte mucho más oscura de su comunidad.

Terminator 2

Arnold Schwarzenegger vuelve a los cines como el T-800 en Terminator 2. La cinta dirigida por James Cameron sigue la misión para proteger a John Connor del T-1000, una máquina enviada desde el futuro para eliminarlo.

Terminator 2 regresa a los cines como parte de los reestrenos de septiembre. IG cineprox_

Zona Cero

Una profesora llega a un edificio para ofrecer una conferencia relacionada con biotecnología cuando un virus comienza a propagarse. El inmueble queda aislado y las personas atrapadas en su interior deberán encontrar una forma de sobrevivir a los infectados.

Estrenos del 10 de septiembre

Cars 20 aniversario

Han pasado dos décadas desde que Rayo McQueen terminó perdido en Radiador Springs. Para celebrar el aniversario de Cars, la película de Pixar volverá a los cines mexicanos.

La historia sigue al joven auto de carreras mientras intenta llegar a California para competir por la Copa Pistón, pero una parada inesperada cambia sus prioridades.

El Club del Pie Izquierdo

Adrián Uribe protagoniza esta comedia mexicana sobre Juan Pablo, un hombre de cuarenta años atrapado entre el trabajo, el tráfico de la Ciudad de México y una rutina de la que parece difícil escapar.

Todo cambia cuando llega a una academia de baile y decide probar las clases de reguetón de Paulina. El elenco también incluye a Mónica Huarte, María León y Mauricio Isaac.

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El Final

La cartelera de la segunda semana también contempla El Final, uno de los títulos programados para llegar a salas durante septiembre.

Rápido y Furioso

Antes de convertirse en una de las franquicias de acción más grandes del cine, todo comenzó con carreras callejeras, autos modificados y una investigación policial.

La primera Rápido y Furioso vuelve a las salas para seguir nuevamente a Brian O’Conner durante su infiltración en el grupo liderado por Dominic Toretto.

Tour de Cine Francés

El Tour de Cine Francés regresará a México con una nueva selección de películas que se proyectarán en diferentes complejos del país.

A diferencia de un estreno tradicional, el encuentro reúne varias producciones francesas y extiende sus funciones durante varias semanas.

El Tour de Cine Francés 2026 celebra 30 años de historia en México. IG alianzafrancesamty

Estrenos del 16 y 17 de septiembre

Resident Evil Noche Cero

Resident Evil intentará comenzar una nueva etapa en el cine con Noche Cero, dirigida por Zach Cregger, responsable de Barbarian y Weapons.

La película apuesta por una nueva historia dentro del universo de la franquicia y se aleja de las anteriores sagas cinematográficas. Sony Pictures México tiene programado su estreno para el 16 de septiembre.

Reproducir Resident Evil: Noche Cero | Tráiler Oficial | Doblado

A Cualquier Precio

La programación de septiembre también contempla A Cualquier Precio entre las producciones que llegarán durante la segunda mitad del mes.

Mark Wahlberg protagoniza A Cualquier Precio junto a Yahya Abdul-Mateen II. YouTube Franklg

A Toda Madre

La comedia mexicana sigue a Martín, quien descubre que su madre está a punto de casarse con Juan, el mismo hombre que lo atormentó durante su infancia.

Decidido a impedir la boda, Martín comienza una estrategia para sabotear la relación. La cinta está dirigida por Max del Río y cuenta con Adal Ramones, Jesús Ochoa, Ricardo Pérez y Hugo El Cojo Feliz entre su elenco.

Reproducir A TODA MADRE | TRÁILER

One Piece La Película

Los seguidores de One Piece también tendrán una opción en la cartelera con una producción cinematográfica relacionada con la popular franquicia japonesa.

Tadeo El Explorador y La Lámpara Maravillosa

Tadeo Jones regresa con una nueva aventura que incorpora una misteriosa lámpara a los problemas que deberá resolver el explorador.

La película representa una de las principales propuestas familiares dentro de una cartelera de septiembre dominada por terror, reestrenos y producciones para públicos adultos.

Tadeo El Explorador y La Lámpara Maravillosa llega a cines en septiembre. Cinepolis

The Transformers 40 aniversario

Los Autobots y Decepticons también regresan al cine, aunque esta vez no se trata de una película nueva.

The Transformers The Movie, estrenada originalmente en 1986, celebra su aniversario 40 con nuevas funciones en pantalla grande.

Volcán Fuego Bajo Tierra

El desastre y la supervivencia forman parte de Volcán Fuego Bajo Tierra, otro de los títulos incluidos en la programación cinematográfica del mes.

Estreno del 18 de septiembre

Hechizo de Amor 2

Casi tres décadas después de la primera película, Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como Sally y Gillian Owens.

La secuela recupera a las hermanas de la familia Owens para una nueva historia relacionada con la magia, las relaciones familiares y la maldición que ha acompañado a varias generaciones.

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Estrenos del 24 de septiembre

Avengers Endgame Bonus Infinity Version

Una de las películas más taquilleras de la historia volverá al cine. Avengers Endgame tendrá nuevas funciones mediante una edición especial denominada Bonus Infinity Version.

El regreso ocurre mientras Marvel se encuentra en una nueva etapa de su universo cinematográfico y se prepara para continuar la historia de los Vengadores.

Avengers Endgame vuelve a la cartelera de México con una versión especial. Cinepolis

La Isla Olvidada

DreamWorks Animation presenta una historia original protagonizada por Jo y Raissa, dos amigas que están a punto de separarse después de terminar la preparatoria.

Durante su última noche juntas encuentran un portal hacia Nakali, una isla poblada por criaturas inspiradas en la mitología filipina. Para regresar deberán enfrentarse a un precio inesperado, pues sus recuerdos compartidos están en riesgo.

El Corazón de la Bestia

El Corazón de la Bestia forma parte de los títulos que llegarán durante la última semana completa de septiembre, ampliando las opciones disponibles antes de comenzar la cartelera de octubre.

Reproducir El Corazón de la Bestia | Tráiler Oficial (DOBLADO) | Septiembre 24

Mary y Max

La animación para adultos también estará representada con Mary y Max, película realizada en stop motion que regresa a la pantalla grande.

La historia presenta a Mary, una niña australiana, y Max, un hombre que vive en Nueva York. Aunque nunca se han visto, ambos construyen durante años una amistad a través de las cartas que intercambian.

Su Propio Infierno

El director Nicolas Winding Refn regresa con un thriller protagonizado por Sophie Thatcher y Charles Melton.

La historia se desarrolla en un entorno marcado por el peligro y combina elementos de ciencia ficción, crimen y terror mientras sus protagonistas intentan sobrevivir.

Su Propio Infierno llega a los cines de México en septiembre de 2026. YouTube Cinepolis

Él Me Llama Su Hija

Este documental dirigido por Rick Altizer aborda las consecuencias que puede tener una relación complicada o ausente entre padres e hijas.

La producción incorpora testimonios y una perspectiva religiosa sobre estas experiencias, con participaciones de Chonda Pierce, Alex Kendrick, B.J. Arnett y Meg Meeker.

Estreno del 30 de septiembre

Linkin Park Unshatter

Linkin Park será uno de los encargados de cerrar septiembre en las salas con Unshatter, un evento cinematográfico relacionado con la nueva etapa de la banda.

El proyecto llega después del regreso del grupo a los escenarios con Emily Armstrong como vocalista junto a Mike Shinoda y el lanzamiento de nuevo material.

Reproducir LINKIN PARK: UNSHATTER [Official Trailer] - In Theaters Worldwide Sept. 30

¿Cuál podría ser la película más popular de septiembre 2026?

Entre todos los lanzamientos, Resident Evil Noche Cero parte como una de las principales candidatas a dominar la conversación durante septiembre, especialmente porque representa un nuevo intento por llevar la franquicia de videojuegos al cine.

El nombre de Zach Cregger también puede jugar a su favor. El cineasta llamó la atención del público de terror con Barbarian y posteriormente dirigió Weapons, por lo que su llegada a una propiedad como Resident Evil ha aumentado las expectativas alrededor del proyecto.

Por su parte, Avengers Endgame Bonus Infinity Version tiene el reconocimiento de Marvel y de una película que originalmente consiguió más de 2 mil 700 millones de dólares en la taquilla mundial, aunque sus cifras corresponderán a un reestreno.