El elenco de 'Street Fighter' vendrá a México: Detalles del World Warrior Tour

La película de Street Fighter que se estrenará este 2026 está generando un gran revuelo entre la comunidad gamer, especialmente porque la trama que se ha visto en los adelantos parece ser una promesa importante de que, por fin, Paramount ha hecho un producto para que sea del gusto de los fanáticos.

Para calentar el ambiente, este lunes se reveló un video en las redes sociales de la película donde se confirmó que los actores Noah Centineo, Callina Liang y Andrew Koji visitarán la Ciudad de México como parte del World Warrior Tour, la gira internacional de promoción de 'Street Fighter: La Película'.

A través de un corto mensaje mostraron las ciudades donde ellos estarán presentes y en el mapa aparecía México como una de las sedes junto a ciudades como Nueva York y Los Ángeles en los Estados Unidos, Tokio, Ámsterdam, Londres y la India con ciudad aún por confirmar.

México es, por ahora, el único país de habla hispana de Latinoamérica que está confirmado en la gira.

¿Cómo acceder al World Warrior Tour de Street Fighter?

Aunque en México aún no se ha dado a conocer la fecha exacta ni el lugar, lo que sí está claro es que a nivel mundial se realizarán dinámicas en las redes sociales para ganar accesos y estar lo más cerca posible de los protagonistas.

¿Cuándo se estrena 'Street Fighter: La Película' en México?

La fecha de estreno de 'Street Fighter: La Película' en México está programado para el 15 de octubre, un día antes que en Estados Unidos.

Reproducir El tráiler de la película Street Fighter

¿De qué trata la trama y quiénes integran el elenco?

La historia transporta a los espectadores al año 1993, donde Ryu y Ken Masters, quienes han estado separados por un tiempo, deben volverse a unir para competir en el World Warrior.

La película cuenta con el apoyo de Capcom quienes quieren crear una historia que podría permitir más cintas en el futuro basados en el popular videojuego de peleas.

El reparto está encabezado por: