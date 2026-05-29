¿Qué ver en el cine? Scary Movie 6, Amos del Universo, Toy Story 5 y más estrenos de junio

Junio llegará cargado de estrenos para todos los gustos. La cartelera del mes incluirá el regreso de franquicias muy conocidas, nuevas propuestas de terror, películas de ciencia ficción, dramas y varias producciones que buscarán abrirse paso entre los grandes lanzamientos del verano.

Entre los títulos más llamativos destacan Scary Movie 6, Amos del Universo, Toy Story 5 y Supergirl, aunque también habrá espacio para historias más pequeñas que podrían convertirse en sorpresas para los cinéfilos.

Si estás buscando qué ver durante las próximas semanas, estos son todos los estrenos para junio de 2026.

¿Qué ver en el cine? Scary Movie 6, Amos del Universo, Toy Story 5 y más estrenos imperdibles de junio 2026 Canva

Estos son los estrenos de cine de junio 2026

3 de junio | Scary Movie 6

La popular saga de comedia regresa con el esperado reencuentro de Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans y Shawn Wayans. La película volverá a burlarse de las tendencias más recientes del cine de terror y de la obsesión actual por los remakes, secuelas y reboots.

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3 de junio | Amos del Universo

He-Man vuelve a la pantalla grande en una nueva aventura ambientada en Eternia. Tras años lejos de casa, el príncipe Adam deberá enfrentarse a Skeletor y aceptar su destino para intentar salvar su mundo.

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3 de junio | El afinador

La historia sigue a un afinador de pianos cuya vida cambia cuando descubre una inesperada habilidad para abrir cajas fuertes.

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3 de junio | La novia del diablo

Esta película de terror presenta la historia de una mujer cuya vida da un giro inquietante después de convertirse en el objeto de deseo de una entidad sobrenatural.

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3 de junio | En el camino

Drama mexicano que sigue la relación entre dos hombres que se conocen en las carreteras del país mientras intentan escapar de distintos problemas personales.

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3 de junio | Alpha

Una adolescente y su madre enfrentan una situación inesperada después de que la joven regresa de la escuela con un tatuaje que altera por completo sus vidas.

3 de junio | Letras robadas

Paul Rudd y Nick Jonas protagonizan esta historia sobre un músico que busca recuperar el reconocimiento de una canción que ayudó a impulsar nuevamente la carrera de una estrella pop.

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10 de junio | El día de la revelación

Una serie de fenómenos extraños alrededor del mundo lleva a la humanidad a enfrentar una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si finalmente descubriéramos que no estamos solos?

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17 de junio | Toy Story 5

Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes regresan para una nueva aventura. Esta vez deberán enfrentarse a un desafío relacionado con la tecnología y la forma en que los niños juegan actualmente.

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17 de junio | Leviticus: Ritual de sangre

Dos adolescentes intentan sobrevivir a una entidad capaz de adoptar la apariencia de aquello que más desean.

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17 de junio | Romería

Una joven adoptada viaja para conocer a la familia de su padre biológico y termina reconstruyendo una historia marcada por secretos familiares, adicciones y pérdidas.

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25 de junio | Supergirl

Kara Zor-El protagoniza una aventura espacial en la que buscará justicia después de que una amenaza golpea de forma directa a las personas más importantes de su vida.

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25 de junio | Jackass: La última y nos vamos

Johnny Knoxville y el resto del equipo regresan para una nueva dosis de bromas, golpes y desafíos extremos que celebran los 25 años de la franquicia.

Reproducir jackass la última y nos vamos | tráiler oficial | junio 25

25 de junio | Un oscuro secreto

Elisabeth Moss encabeza este thriller sobre una actriz que se involucra con una empresa que promete conservar la juventud para siempre, aunque detrás de esa promesa parece esconderse algo mucho más oscuro.

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¿Cuál será el estreno más esperado de junio?

Si hay una película que está generando curiosidad entre los fans de la nostalgia, esa es Scary Movie 6.

El regreso de Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans y Shawn Wayans ha llamado la atención de quienes crecieron con las primeras entregas de la saga y llevaban años esperando una nueva película con parte del elenco original.

Muy cerca aparece Amos del Universo, una producción que busca devolver a He-Man a la pantalla grande después de décadas de intentos por relanzar la franquicia. El personaje sigue siendo uno de los nombres más reconocidos de la cultura pop de los años 80 y existe mucha expectativa por ver cómo será esta nueva versión.

Y ojo, porque durante el primer fin de semana de junio estas dos grandes películas competirán por la atención del público.

Por supuesto, Toy Story 5 también apunta a convertirse en uno de los grandes éxitos familiares del año, mientras que Supergirl será una de las apuestas más importantes de DC durante 2026.