¿Los Tigres del Norte tienen sucesores? Los integrantes dan contundente respuesta 

Con casi 60 años en la escena musical, Los Tigres del Norte tienen muy clara su misión músical. Ellos mismos, como migrantes en Estados Unidos, conocen las dificultades de sus paisanos y los problemas sociales y políticos de su país; por eso, están comprometidos con seguir siendo la voz que denuncia y señala todo lo que pasa en el mundo.

“Conforme vamos trabajando y va creciendo el compromiso con nuestro público en los diferentes países, sentimos que estamos en una etapa donde el grupo puede seguir haciendo cosas positivas. Mandamos esos mensajes no solamente a México y Estados Unidos, que era donde al inicio se escuchaba más nuestra música; ahora, en las distintas naciones, nos hemos dado cuenta de que las problemáticas son muy similares y que el público se identifica plenamente. No sólo con los temas para bailar y disfrutar, sino también con los asuntos sociales, políticos y de migración”, expresó Luis Hernández en entrevista con Excélsior.

“Aunque vamos a países que están muy lejos y pareciera que no existe ese reflejo de lo que se vive en Estados Unidos, en realidad sí es un espejo. Creo que eso nos hace estar muy vigentes. Somos un grupo que por años ha levantado la voz por su gente y tenemos los fundamentos para seguir haciéndolo. Hasta ahorita, sin temor a equivocarme, puedo decir que no ha salido otro representante de nuestra gente en ese sentido. Hay muchos artistas con talento, valor y dedicación, pero Los Tigres del Norte nos fuimos metiendo ahí, comprometiéndonos a través de nuestras letras”, manifestó el bajosextista de la agrupación.

Hasta ahorita, sin temor a equivocarme, puedo decir que no ha salido otro representante de nuestra gente en ese sentido.

Por ello, Los Tigres, a pesar de continuar en la carretera con la promoción de su álbum La lotería, ya se encuentran trabajando en una nueva producción discográfica.

AFP

“Va a traer canciones muy bonitas que serán del agrado del público. Habrá temas de problemáticas políticas, de migración y de mucho contenido. Cuando lancemos la primera canción se darán cuenta de qué se tratará el resto del disco. Pero es una cosa más orgánica, como se dice ahora; un mensaje más directo que tendrían que escuchar, y viene muy pronto”, anticipó Hernán Hernández.

Se va a llamar Exageradamente Tigres”, bromeó Jorge Hernández.

El próximo 27 de junio, Los Tigres del Norte regresan a la Ciudad de México después de dos años de ausencia —y en pleno Mundial de Futbol— con su gira Los Tigres del Mundo, marco en el que prometen un espectáculo inolvidable en el Estadio GNP Seguros... kilométrico, como lo saben hacer ante su público.

“Estamos todavía dándole una afinación a nuestro próximo show; nos vamos a presentar este 27 y tenemos un deseo muy grande de que el público la pase bonito, que se divierta con las canciones, que canten y se lleven un recuerdo maravilloso de esta gran noche que vamos a tener con ellos”, afirmó Jorge.