Así reaccionó Lola Cortés al ser cuestionada sobre la supuesta pelea de Mariana Treviño 

La controversia alrededor de Mariana Treviño y Mentiras All Stars continúa generando preguntas entre los medios y el público. En medio de las versiones sobre un supuesto incidente ocurrido detrás del escenario, Lola Cortés fue cuestionada sobre lo sucedido.

Durante el encuentro con medios de comunicación, Lola Cortés fue cuestionada directamente sobre “todo esto que está sucediendo alrededor de Mariana Treviño y de lo que sucede en Mentiras All Stars”.

Ante la pregunta, la actriz respondió de manera contundente: “Yo no puedo hablar”.

La insistencia continuó y Lola volvió a marcar distancia de la situación:

No, please, no, no. De verdad, mm-mm, yo no puedo, no puedo”.

Más adelante, cuando le preguntaron por qué no podía referirse al asunto, la actriz explicó: “Es que no te tocó”. Después reiteró su postura: “De verdad, mm-mm, yo no puedo. Te lo juro que no puedo. No puedo hablar de eso”.

La conversación concluyó cuando le comentaron: “Te tocó algún episodio fuerte, Loli”. Lola no confirmó ni negó haber presenciado alguna situación y nuevamente optó por guardar silencio.

Foto Instagram laacademiatv

¿Qué versiones circulan sobre Mariana Treviño?

La polémica comenzó a crecer a partir de publicaciones difundidas en redes sociales sobre un supuesto altercado ocurrido durante una función de Mentiras All Stars el 19 de septiembre en California.

Entre las versiones que circularon, se afirmó que Mariana Treviño habría tenido un altercado con una integrante del equipo de vestuario e incluso surgió el señalamiento de una presunta agresión física.

Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada públicamente por Mariana Treviño, la producción ni la persona que supuestamente habría estado involucrada. El material difundido en redes tampoco permite establecer por sí mismo que haya ocurrido una agresión.

A partir de este escenario también surgieron especulaciones sobre una posible salida de la actriz del espectáculo, especialmente después de algunos cambios en los promocionales.

Lola Cortés

¿Mariana Treviño fue despedida de 'Mentiras All Stars'?

Las modificaciones en la publicidad del espectáculo provocaron que algunos usuarios interpretaran que Mariana Treviño habría dejado la producción. No obstante, Alejandro Gou, productor de Mentiras All Stars, rechazó públicamente esa versión.

El productor calificó los rumores sobre un supuesto despido como “un chisme” y negó que existiera una ruptura laboral con la actriz.

La imagen promocional de una presentación programada para el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional tuvo algunos cambios: Mariana apareció en la campaña inicial, posteriormente dejó de figurar y después volvió a ser incluida.

De acuerdo con Gou, estas modificaciones no significan que Treviño haya sido despedida ni que exista un conflicto contractual.

Lolita Cortés

Alejandro Gou también señaló que Mariana Treviño continúa contemplada para próximas presentaciones de Mentiras All Stars, tanto en México como en algunas ciudades de Estados Unidos.

Por ahora, mientras la producción sostiene que la actriz permanece en el proyecto y Lola Cortés evita pronunciarse sobre el supuesto episodio, no existe una confirmación independiente que permita determinar qué ocurrió realmente detrás del escenario.

Las versiones difundidas en redes sociales continúan generando especulación, pero los detalles sobre el supuesto altercado permanecen sin esclarecerse públicamente.