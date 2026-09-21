¿Qué pasó con Mariana Treviño? Aseguran que cacheteó a vestuarista de ‘Mentiras All Stars’

La ausencia de Mariana Treviño en una próxima función de Mentiras All Stars ha generado especulación sobre lo que habría ocurrido detrás del escenario. De acuerdo con una versión difundida por el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, la actriz habría protagonizado un altercado con una integrante del equipo de vestuario.

Durante su programa En Shock, Carbajal afirmó que el conflicto habría ocurrido mientras Treviño realizaba un cambio de vestuario y que la discusión habría terminado en una agresión física.

Hasta el momento, la versión corresponde a lo expuesto públicamente por el periodista y no se ha presentado una explicación oficial de la producción sobre el supuesto incidente.

Foto: X Oficial_Mentiras

¿Qué habría ocurrido detrás del escenario?

Según el relato de Jorge Carbajal, Mariana Treviño habría tenido un desacuerdo con una vestuarista durante una de las presentaciones de Mentiras All Stars.

El periodista aseguró que algo habría molestado a la actriz, quien presuntamente habría reclamado de manera fuerte a la trabajadora. De acuerdo con su versión, la discusión habría aumentado de intensidad hasta llegar a los golpes.

Carbajal sostuvo que algunas personas ubicadas en las primeras filas habrían alcanzado a observar parte de lo ocurrido y aseguró que Treviño posteriormente regresó al escenario para continuar con la función.

Foto: X Oficial_Mentiras

¿La supuesta pelea estaría relacionada con su ausencia?

La versión difundida por Carbajal apunta a que el incidente habría tenido consecuencias dentro del montaje.

El periodista aseguró que, después de la función, la producción habría determinado que Mariana Treviño no participara en la presentación programada para el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Sin embargo, también señaló que no conoce si se trataría de una salida definitiva del proyecto o de una medida temporal relacionada únicamente con esa fecha.

De acuerdo con esta versión, la vestuarista involucrada estaría valorando la posibilidad de emprender acciones legales.

Hasta el momento, estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente. La versión sobre el supuesto altercado fue difundida por el periodista Jorge Carbajal, por lo que se mantiene como una declaración no corroborada. Ni Mariana Treviño ni la producción de ‘Mentiras All Stars’ han dado a conocer públicamente una postura que confirme lo ocurrido.

Mariana Treviño y Paola Gómez interpretaron a Lupita en Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional Elizabeth Velazquez

¿Mariana Treviño ya había tenido un conflicto detrás de escena?

El nombre de la actriz ya había estado relacionado anteriormente con un episodio de tensión ocurrido durante una etapa previa de Mentiras, el Musical.

En entrevistas realizadas en 2025, el director José Manuel López Velarde contó que Treviño habría protagonizado un enfrentamiento físico con la actriz Natalia Sosa, quien también formaba parte del elenco.

De acuerdo con el relato del director, el problema habría comenzado por situaciones relacionadas con el vestuario de Treviño durante las funciones.

Según explicó López Velarde, cuando Mariana Treviño interpretaba a Lupita, en algunas escenas su falda se levantaba y podía verse su ropa interior.

Natalia Sosa, quien daba vida a Daniela, habría considerado que estos momentos terminaban desviando la atención hacia su compañera y que Treviño aprovechaba la situación para “robarle foco”.

El director relató lo ocurrido de la siguiente manera:

Hubo una función en la que se empezaron a gritar y se fueron a los golpes y las tuvieron que detener”, relató López Velarde.

De acuerdo con su versión, la discusión llegó a tal nivel que algunos espectadores pudieron escuchar los gritos desde sus lugares, mientras integrantes del equipo técnico intervenían para separar a las actrices.

La producción habría intentado solucionar el problema del vestuario utilizando distintos recursos, entre ellos pegamento y licra especial, aunque las medidas no habrían resuelto completamente la situación.

Ni Mariana Treviño ni Natalia Sosa han ofrecido públicamente su propia versión sobre aquel episodio.

El reciente episodio ocurre después de que Treviño retomara uno de los personajes más representativos de su trayectoria: Lupita.

La actriz regresó al montaje como parte de la nueva versión de Mentiras All Stars, después de haber interpretado nuevamente al personaje para la adaptación televisiva de Prime Video.

Esta propuesta reunió a integrantes de diferentes etapas y versiones de Mentiras, además de incorporar cambios en vestuario, escenografía y arreglos musicales.

La nueva versión del musical tuvo su estreno el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional, donde se ofrecieron dos funciones con localidades agotadas.

Durante el espectáculo, Mariana Treviño interpretó “La maldita primavera” junto a Paola Gómez y Ángel Ferreyro, quienes también han dado vida a Lupita en distintas etapas del proyecto.

Días después, la producción llevó el espectáculo al YouTube Theater de Inglewood, California, donde también se registraron algunos contratiempos técnicos durante la función.

Foto: Instagram youtubetheate

¿Qué ocurrió durante la presentación en California?

Durante la función del 19 de septiembre, un micrófono que presuntamente permaneció abierto permitió escuchar a Mariana Treviño realizar un comentario mientras se desarrollaba el espectáculo.

La actriz habría dicho “es un desmadre”, en un momento en el que se reportaban algunas fallas técnicas.

Distintas cuentas en X señalaron problemas relacionados con los elevadores del escenario, el audio y algunos micrófonos. También circularon imágenes de una falla en uno de los elevadores utilizados durante los números de Belinda, quien habría tenido que continuar con la presentación mientras se resolvía el inconveniente.

Hasta el momento de la información difundida, la producción no había emitido una explicación oficial sobre estos incidentes.

El elenco, por su parte, continuó con el espectáculo y logró concluir la función pese a los contratiempos registrados sobre el escenario.